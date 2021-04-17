Собор Парижской Богоматери через два года после пожара: "костыли" для стен, визит президента и свинцовое загрязнение

Яна Литвинова

Би-би-си

22 минуты назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Реконструкция Нотр-Дама: для восстановления крыши планируют вырубить 1000 столетних дубов

15 апреля 2019 года парижский собор Нотр-Дам (собор Парижской Богоматери) охватил разрушительный пожар. Пламя обрушило шпиль и уничтожило крышу. Прошло два года, но один из самых знаменитых исторических и архитектурных памятников столицы Франции по-прежнему выглядит как строительная площадка. До его полной реставрации и возрождения все еще далеко.

В крыше по-прежнему зияет огромная дыра, и внутренняя часть собора ничем не защищена от капризов погоды. Правда, ожидается, что в ближайшее время будет установлен гигантский навес от дождя, чтобы хоть как-то уберечь хрупкую каменную резьбу, но пока что его еще нет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Реставрация поврежденного пожаром собора Нотр-Дам еще очень далека до завершения. Руководители работ надеются, что в 2024 году там могут возобновиться службы, но и тогда рассчитывать на полное восстановление не приходится.

Однако, полностью масштаб разрушений становится понятен только внутри. На поврежденном полу все еще виден отпечаток, оставленный рухнувшим через проломленную крышу шпилем. И хотя некоторые шедевры Нотр-Дама, в том числе и знаменитую готическую розу XIII века, пламя пощадило, другим структурам повезло значительно меньше, и своды склепов, например, по-прежнему могут рухнуть в любой момент.

Сначала "костыли", потом восстановление

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шпиль собора не выдержал огня и рухнул. Он проломил крышу и оставил отпечаток на каменном полу.

Пока что до собственно реставрации дело еще не дошло. По словам технического директора реставрационной компании Le Bras Frères Дамьена Бриссона, пока что рабочие "подставляют собору костыли, подпирая самые слабые места, которых очень много".

На сегодняшний день это укрепление поврежденных частей структуры Нотр-Дама уже обошлось в 165 млн евро, дорогостоящая, но совершенно необходимая операция. Надо было аккуратно снять уцелевшие витражи, проверить, не повреждены ли каменные химеры, убрать мусор и повесить крепкие сети над хором, чтобы свалившиеся камни не падали на головы рабочим.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Какие бы то ни было работы могли начаться только после того, как будет убран весь мусор. А его внутри собора скопилось огромное количество.

Дополнительная сложность заключалась еще и в том, что на день пожара в соборе уже были металлические строительные леса, установленные для проведения рутинной реставрации. Пламя было таким сильным, что они расплавились и рухнули на пол, превратившись в 200-тонную груду перекрученного металла, который тоже надо было как-то убрать.

Сейчас возведены новые леса, которые позволяют тщательно следить за состоянием сводов тех же склепов.

Всего через несколько дней после пожара президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет. Два года уже прошло, крайний срок приближается, а когда же начнется основная стадия восстановления, пока не понятно.

Потребуется больше времени

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каменщики за работой внутри собора. На переднем плане - предохранительная сетка. Работы ведутся, но их масштаб настолько огромен, что многие сомневаются, что они будут закончены в обозначенный президентом Макроном срок.

Даже люди, непосредственно вовлеченные в процесс возрождения этой жемчужины Парижа, настроены несколько скептически. При этом директор всей программы реставрации Нотр-Дама, генерал Жан-Луи Жоржелен с некоторой осторожностью говорит, что все идет более-менее по плану: "Мы по-прежнему намерены открыть собор для верующих в 2024 году. Разумеется, полностью реставрация еще закончена не будет. Еще придется работать над внешними стенами и другими объектами. Но прежде всего мы должны закончить укрепление здания, а этого не произойдет раньше лета".

Сейчас точечными, специализированными работами занимаются более 200 специалистов по редким ремеслам и историки. Их деятельность оплачивается из 833 миллионов евро пожертвований, поступивших со всего мира.

Если для большинства из нас разрушенный Нотр-Дам является огромной исторической потерей, то для ректора собора, монсеньора Патрика Шовэ пожар стал огромным духовным потрясением. "Два года назад, когда я стоял и смотрел, как горит собор, я просто окаменел. Для меня это стало духовным, физическим и психологическим испытанием. Что можно чувствовать, глядя на то, как горит твой собор? Я ничего не мог поделать и целиком и полностью доверился пожарным. Прошло два года, но и теперь меня поддерживает только надежда".

Визит президента

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Макрон слушает объяснения генерала Жоржелена на крыше собора Нотр-Дам. На Макроне, как и на всех остальных, защитный комбинезон, каска и маска для лица: предосторожности от свинцового загрязнения и коронавируса.

Во вторую годовщину пожара Нотр-Дам посетил французский президент Эммануэль Макрон. В строительной каске и защитном комбинезоне он забрался на верхний уровень собора, туда, где пламя уничтожило крышу. Он воспользовался этой оказией для того, чтобы символически связать пожар и восстановление собора с тем, что переживает страна в ходе пандемии коронавируса. Франция буквально на днях перешагнула символический рубеж в 100 тысяч смертей, вызванных Covid-19.

Макрон сказал журналистам, что разрушенный собор стал "своего рода метафорой сегодняшней жизни и того, как люди себя ощущают в дни пандемии".

Из-за пандемии коронавируса столь долгожданная реставрация затормозилась: весной 2020 года работы пришлось временно приостановить.

Свинцовое загрязнение

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Свинец с рухнувших крыши и шпиля пришлось собирать и складывать в специальные защитные мешки.

Еще одну опасность вызвал свинец, которым была выложена рухнувшая крыша. Он крайне вреден для человеческого организма, а теперь его содержание значительно выше нормы и в самом соборе, и в прилегающих районах. Одна неправительственная организация даже подала в суд на власти, которые, по ее мнению, не сумели адекватно справиться с проблемой.

Тем не менее меры принимаются. Для того, чтобы войти на территорию собора или даже на окружающую его строительную площадку, требуется в обязательном порядке быть в защитной одежде, каске и сапогах. А перед тем, как их покинуть, все, и рабочие, и посетители, должны в обязательном порядке принять душ.

На самом деле пандемия коронавируса создала гораздо меньшие неудобства: при входе всем измеряют температуру, и требуется быть в маске. Свинцовое загрязнение связано с гораздо большими дополнительными трудностями.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Монсеньер Шовэ надеется, что увидит свой собор таким, каким он был до пожара. Но сказать, сколько на это потребуется времени, пока что никто не может.