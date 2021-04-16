Москва сообщает, что вакцинированных от ковида - "больше миллиона". Это много или мало?

Олег Болдырев

Би-би-си

27 минут назад

Автор фото, Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

По крайней мере одну прививку от нового коронавируса в Москве получило уже больше миллиона человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин 15 апреля. Оба компонента получили 820 тысяч жителей. Для 12-миллионного города, обеспеченного запасами вакцины уже пять месяцев, такие цифры не поражают масштабами: Москва сейчас на 16-м месте среди российских городов по доле вакцинированных.

Точное число привитых первым компонентом вакцины от Covid-19 не называется уже три недели. Скептики и вовсе считают, что прививочная кампания забуксовала, так как 25 марта городские власти уже заявляли о том, что первую инъекцию получил "почти миллион" жителей столицы.

Русская служба Би-би-си разбиралась, что происходит с кампанией по вакцинацией в столице.

В столице вакцинируются менее 100 тысяч в неделю. По доле привитого населения Москва на 16-м месте

И до этого московские чиновники предпочитали оперировать круглыми цифрами, но звучали они четче. 8 марта вице-мэр по вопросам соцразвития Москвы Анастасия Ракова заявила, что прививку от ковида сделали 700 тысяч москвичей. О том, первый или оба компонента имеются в виду, заместительница Собянина не сказала.

Каждый день в столице прививаются 10-15 тысяч горожан, добавила Ракова. Такими темпами за пять недель число прививок действительно должно было перевалить за миллион.

Судя по публичным заявлениям Собянина и его подчиненных, бурный рост числа вакцинаций наблюдался в январе и феврале.

19 января мэр заявил о 200 тысяч первых "аппликаций" прививки. К 31 января первый укол, по словам Собянина, получили 300 тысяч, а через четыре дня прозвучала цифра в 400 тысяч человек.

Еще через неделю, 11 февраля, говорилось уже более чем про 500 тысяч вакцинированных, 18 февраля на сайте Собянина значилось почти 600 тысяч, а 8 марта Ракова говорила про 700 тысяч прививок.

Из этих заявлений следует, что в столице за последний месяц сделали около 300 тысяч прививок - то есть менее 100 тысяч в неделю.

Если исходить из общей численности населения в Москве в 12,6 миллиона человек и нынешних темпов вакцинации, то на прививание половины жителей одним компонентом уйдет год и неделя.

По данным оперштаба, в Москве официально переболело 966 тысяч человек. Если сделать спорное с научной точки зрения допущение, что прививки не понадобятся никому из тех, кто официально переболел ковидом, то срок сокращается до 43 недель.

В эти расчеты не включаются частые, но трудно верифицируемые заявления московских властей о немалой доли населения с антителами к коронавирусу вследствие бессимптомного или не документированного медиками заболевания. Мэр утверждал, что в реальности ковид был у половины москвичей, Ракова в интервью РИА Новости 26 марта говорила про 43-44% переболевших.

По данным gogov.ru (сайт анализирует правительственную статистику), в Москве привито 7,9% населения.

По этому показателю столица, никогда не испытывавшая дефицита в поставках вакцин, находится на 16-м месте среди регионов по доли привитого населения - между Карелией и Амурской областью.

В пятерку рекордсменов по доле привитых входят Чукотка (16%), Белгородская область, НАО, Мордовия и Сахалин (у всех по 10%).

Республики Северного Кавказа - в аутсайдерах рейтинга привитых регионов: это Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Дагестан (3,8%-1,55% соотвественно).

Эксперты называют изначальную статистику вакцинации завышенной. Но последние цифры считают реалистичными

Тех, кто следит за московской статистикой, расплывчатые цифры мэра настораживают.

"Собянин сообщал данные с точностью сначала до 10 тысяч, потом - с точностью до 100 тысяч, теперь - около миллиона. Другие города - скажем Санкт-Петербург - дают данные ежедневно. Почему бы Москве не давать их ежедневно?" - задается вопросом Виктор Кабанов, занятый мониторингом новостей и статистики о вакцинации и поставках вакцин в "Фейсбук"-группе "Watching Covid-2019".

Он подмечает, что за неполные три недели между выступлениями вице-мэра Анастасии Раковой 26 марта и Собяниным 15 апреля число полностью привитых выросло совсем незначительно - Ракова говорила про "почти миллион", а Собянин - что привито уже "больше миллиона".

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"Скорее всего, были завышены сообщения от 25-26 марта, - предполагает Кабанов. - Аналогичный сдвиг произошел и с данными по Московской области".

Комментатор связывает это с выступлением Владимира Путина 22 марта. Тогда президент объявил вакцинацию "задачей номер один" и сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса на следующий день. "Как только Путин выступил, так Московская область отчиталась и перестала после этого давать подробные сводки", - отмечает Кабанов.

В своих расчетах ежедневных темпов вакцинации, впрочем, он близок к цифрам в 10-15 тысяч человек в день, которые называют в команде Собянина. "В день каждый врач принимает около 70 человек, в пунктах вакцинации в среднем работают по два врача. Сто пунктов вакцинации - 200 врачей. 200 умножаем на 70 - получаем 14 тысяч пациентов в день, такова пропускная способность в Москве", - предполагает Кабанов.

Он отслеживает загруженность московских пунктов вакцинации и отмечает, что после недолгого периода в январе, когда из-за сбоя в поставках прививки приходилось ждать по две-три недели, вакцина стала доступна желающим с минимальной задержкой. Сейчас спрос начал расти.

"Я посмотрел возможность записаться на вакцинацию в двух поликлиниках, - объясняет Виктор Кабанов. - В конце марта записаться можно было на текущий день. Сейчас [в четверг] ближайшая запись - на субботу".

"Изначально, в январе-феврале, давали несколько переоцененные цифры вакцинации, а сейчас эти цифры догоняют реальность, - считает Николай Крючков, генеральный директор "Клиникал экселенс групп". - В России мы вышли в среднем на уровень 180 тысяч первых инъекций в день. Для сравнения - в США число первых вакцинаций перешло отметку в пять миллионов в день. Но российские цифры сопоставимы с германскими (326 тысяч вакцинированных 12 апреля), не выдающиеся, но и не плохие".

С чем связан невысокий темп вакцинации и как с этим борются власти?

Москва практически с первого дня масштабной прививочной кампании была стабильно обеспечена вакцинами. И если в регионах спрос стабильно превышает предложение, то в столице темпы вакцинации определяются скорее взглядами граждан. Они же, по данным опросов общественного мнения, демонстрируют настороженность. В конце февраля лишь 30% респондентов, опрошенных "Левада-Центром" готовы были бы сделать прививку от ковида.

О низком доверии вакцинам говорит и опрос "Левада-центра", проведенный среди медицинских работников в конце марта.

"В России в целом главный фактор - предложение, а не спрос. Москва показывает нам, что будет, если предложение не будет проблемой. Что будет во всей России начиная с июня-июля, когда мы упремся в долю населения, которая не хочет вакцинироваться", - полагает Крючков.

Большинство развитых стран стремятся закончить прививочную кампанию до осени с тем, чтобы ограничить распространение новых линий коронавируса, которые могут ускользать от вакцин, изготовленных для борьбы с прежними вариантами. Медленная прививочная кампания приведет к необходимости ревакцинации препаратами, учитывающими мутации.

"Понятно, что изначальные расчеты - по два введения вакцины на то, чтобы полностью победить пандемию - были малореалистичны. Большую часть людей придется как минимум однократно ревакцинировать. Требования к объемам промышленного производства еще более возрастают", - констатирует Крючков.

Изменить ситуацию могла бы только масштабная агитация за вакцинацию. Публично о вакцинации заявили многие госчиновники и главы регионов. 23 марта прививку от Covid-19 сделал президент Владимир Путин, а 13 апреля - патриарх Кирилл. Оба, правда, не уточнили название вакцины.

Также власти в начале года запустили рекламную кампанию вакцинации по ТВ, радио и на билбордах. Ее охват на ТВ в I квартале этого года превысил 80 млн человек; в наружной рекламе - 9,2 млн человек, или 89% населения Москвы, передавали "Ведомости".

"Медуза" со ссылкой на источники писала, что к рекламной кампании решили приступить после того, как был накоплен запас вакцин на случай рост интереса к ней населения.