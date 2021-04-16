Обвал на Юрском побережье Британии: в море обрушился утес

10 минут назад

В Британии на Юрском побережье в графстве Дорсет обрушился 300-метровый участок утеса. Обвал стал крупнейшим за последние 60 лет.

К счастью, никто не пострадал.

"Это совершенно естественное явление. Это - природа в действии", - говорит сотрудник охранного общества "Юрское побережье" Сэм Скривен.

Власти графства ожидают новых обрушений и просят людей держаться подальше от этого района.

При этом местный совет Дорсета сказал, что Юрское побережье - отличное место для туристов. Но предупредил, что ландшафт там все время меняется.