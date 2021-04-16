Обвал на Юрском побережье Британии: в море обрушился утес
В Британии на Юрском побережье в графстве Дорсет обрушился 300-метровый участок утеса. Обвал стал крупнейшим за последние 60 лет.
К счастью, никто не пострадал.
"Это совершенно естественное явление. Это - природа в действии", - говорит сотрудник охранного общества "Юрское побережье" Сэм Скривен.
Власти графства ожидают новых обрушений и просят людей держаться подальше от этого района.
При этом местный совет Дорсета сказал, что Юрское побережье - отличное место для туристов. Но предупредил, что ландшафт там все время меняется.
"Ветер, волны и погода воздействуют на скалы, которые могут обвалиться без предупреждения. Так что оставайтесь в безопасности — держитесь подальше от вершин или оснований скал", - советуют власти графства.
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