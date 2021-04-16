Куба без Кастро: Рауль уходит на покой

24 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Рауль Кастро объявил об уходе с занимаемой должности на открытии VIII съезда партии в Гаване

Шесть десятилетий Куба ассоциировалась с именами братьев Кастро - сначала Фиделя, а потом Рауля. Что изменится теперь?

89-летний Рауль Кастро, младший брат революционера Фиделя Кастро, на пару с которым они руководили Кубой больше 60 лет, на открытии VIII съезда Коммунистической партии Кубы в пятницу объявил, что слагает с себя полномочия первого секретаря партии.

"Он с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетним опытом, приверженных этике революции, связанных с историей и культурой нации, полных страсти и антиимпериалистического духа", - говорится в сообщении партийной газеты Granma.

Ни для кого на Кубе это не стало неожиданной новостью - о грядущих переменах было объявлено еще несколько лет назад. Но впервые с 1959 года у руля будет стоять не Кастро.

Рауль Кастро долгое время оставался в тени старшего брата. Он родился 3 июня 1931 года в семье плантатора, закончил иезуитский колледж в Гаване, затем получил экономическое образование в столичном университете, познакомился с коммунистическими идеями, вступив в марксистский кружок.

В 1953 году он вместе со старшим братом и группой единомышленников принял участие в неудавшемся штурме казарм Монкада (это была попытка совершить госпереворот), был приговорен к 13 годам тюрьмы. Через два года режим Батисты амнистировал его, и Рауль отправился в изгнание в Мексику. Именно там он познакомился с другим профессиональным революционером - аргентинцем Эрнесто Че Геварой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рауль Кастро и Че Гевара познакомились в Мексике

В 1956 году Рауль вместе с братом и группой революционеров тайно вернулись на Кубу на яхте "Гранма" и продолжили вооруженную борьбу с режимом Батисты в горах Сьерра Маэстра.

Эта борьба в 1959 году окончилась победой, Батиста бежал с Кубы, а революционеры приступили к строительству социализма.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рауль Кастро, Эрнесто Че Гевара и другие в первый год кубинской революции

В 2011 году Рауль Кастро был избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы, в 2016 году был переизбран на второй срок. 25 ноября 2016 года Фидель Кастро умер.

Еще на съезде 2016 года Рауль объявил, что это будет последний съезд под руководством "исторического поколения", сражавшегося в горах Сьерра Маэстра с войсками Батисты и победившего в ходе революции 1959 года.

В 2018 году Рауль Кастро оставил должности главы совета министров и госсовета. На этих постах его сменил президент Мигель Диас-Канель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эрнесто Че Гевара, Рауль Кастро и его жена в 1964 году

Голосование по кандидатуре первого секретаря компартии состоится в конце съезда, который продлится четыре дня.

Ожидается, что партию возглавит действующий президент страны Мигель Диас-Канель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фидель Кастро и его брат Рауль на параде в Гаване в декабре 1996 года

89-летний ветеран кубинской политики уходит на покой в нелегкое для страны время. Куба оказалась перед лицом серьезного экономического кризиса. Система центрального планирования не справляется с обеспечением населения.

Отношения с США, которые начали было налаживаться при президенте Бараке Обаме, испортились с приходом к власти Дональда Трампа, а для администрации Джо Байдена Куба не входит в число приоритетов внешней политики. А американское экономическое эмбарго продолжает действовать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Барак Обама рядом с Раулем Кастро во время бейсбольного матча на стадионе в Гаване в марте 2016 года

Ситуация заставила власти в Гаване ускорить экономическое реформы, долларизация экономики привели к инфляции.ь Это подрывает позиции партийных идеологов, которые всегда делали ставку на то, что свобода лучше богаства.

После того, как Рауль Кастро перехватил бразды правления у брата Фиделя, он вынужден был провести реформы. Благодаря интернету страна отчасти открылась для внешнего мира.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фидель Кастро официально передал бразды правления брату в 2011 году

Кубинцы все чаще стали высказывать критику в соцсетях, а появившиеся в интернете негосударственные СМИ - бросать вызов партийной моноплии на информацию.

И хотя до открытых протестов в стране еще не доходило, многие эксперты полагают, что это вопрос времени.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мигель Диас-Канель считается протеже Рауля Кастро

Что касается Мигеля Диас-Канеля, то, как отмечают эксперты, он сравнительно молод (60 лет). И очень осторожен - постоянно подчеркивает необходимость преемственности в политике во время переходного периода.

Съезд, на котором Кастро объявил об уходе с занимаемой должности, он назвал "съездом преемственности".

"Он всегда умело лавировал в трудные времена, но теперь ставки выше, и ему придется брать бразды правления в свои руки", - сказал о нынешнем президенте и, как ожидается, будущем лидере партии один из бизнесменов-эмигрантов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кастро во время уборки сахарного тростника в 1970 году

Впрочем, как ожидается, Рауль Кастро, даже уйдя на покой, еще сыграет свою роль в политике.