Иссык-кульский корень. Президент Кыргызстана Жапаров посоветовал свое лекарство от ковида. Эксперты говорят, что препарат смертельно опасен

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядит аконит, настойку из которого президент Кыргызстана предложил в качестве лекарства от коронавируса

В то время как по всему миру начали снимать карантинные ограничения и вакцинироваться, в Кыргызстане нашли собственное лекарство от коронавируса.

Это иссык-кульский корень (аконит или борец джунгарский), который возглавляет список ядовитых растительных препаратов ВОЗ. Лечить им пациентов с Сovid-19 предложил сам 52-летний президент страны Садыр Жапаров, а министр здравоохранения выпил настойку аконита в прямом эфире на пресс-конференции после того как рассказал о подпольных клинических испытаниях.

"Те, кто болеют ковидом в легкой форме, могут выздороветь в течение одного-двух дней, если будут принимать это лекарство, а те, кто болеют тяжелой формой заболевания, выздоравливают в течение трех-четырех дней. Мы уже вылечили около 300 пациентов таким образом", - заявил Алымкадыр Бейшеналиев.

Министр также рассказал, что клинические испытания препарата уже в течение двух недель проводятся в больницах по всей стране.

По его словам, пациенты употребляют "лекарство" добровольно и под присмотром врачей. А результаты отслеживаются, чтобы создать доказательную базу на эффективность препарата.

Бейшеналиев также рассказал, что президент страны лично в течение десяти дней определял дозу "лекарства" и участвовал в изготовлении препарата.

Отвар уже применяют в государственной инфекционной больнице. А врачи-инфекционисты страны уже получили указания о том, как применять аконит в лечении.

"Его надо применять только в горячем виде, выпить, окутаться и лежать. Когда пропотеете, все симптомы пройдут. Если же применять лекарство в холодном виде, случается спазм дыхательной системы и можно умереть, поэтому будьте осторожны", - предупредил он телезрителей.

Президент возвращается к корням

Обширные знания президента об аконите родом из детства. Его отец, по словам министра, занимавшийся целительством, успешно лечил подобной настойкой своих ближайших родственников.

Сам Жапаров в день пресс-конференции поделился видео изготовления препарата на своих страницах в "Фейсбуке" и "Инстаграме". В своем посте он призывает граждан вакцинироваться и обращаться за лечением в больницы, так как киргизские медики нашли средство лечения Covid-19 на начальных стадиях.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Жапаров призывает не только лечиться иссык-кульским корнем, но и обращаться в больницы и вакцинироваться

Пресс-служба президента подтвердила, что аккаунты в социальных сетях с видео о настойке действительно принадлежат Жапарову.

В интервью Киргизской службе Би-би-си в октябре 2020 года он сообщал, что ведет страницу в "Фейсбуке" сам, так как не доверяет копирайтерам. В том же интервью он упоминал, что сидя в тюрьме, сам переболел ковидом и благодаря одному лекарству выздоровел.

"У меня пока нет времени этим заниматься, но мы должны с минздравом создать комиссию и провести испытание этого лекарства. Потому что я сам болел. И тех, кто болел, мы вылечили. Когда был в тюрьме, откровенно говоря, многие сотрудники финполиции Кара-Балты вылечились благодаря этому лекарству, больше никаких препаратов не принимали. Они семьями лечились, и я сам тоже вылечился благодаря этому лекарству", - пояснил тогда Жапаров.

В аппарате президента журналистам сообщили, что настойку готовят в государственной резиденции главы государства, где для этого выделили специально оборудованное помещение.

Что говорят специалисты?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Иссык-кульский корень произрастает на Тянь-Шане, Памире, Алтае и в Приморье

Реакция на заявление президента и министра была бурной.

Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане Назира Артыкова заявила, что информация о лечении коронавирусной инфекции настойкой иссык-кульского корня - скорее всего, фейк.

В ВОЗ подчеркнули, что препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением.

Что такое аконит и чем он опасен

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сок, содержащийся в корневище аконита, - один из самых сильнодействующих природных ядов

Иссык-кульский корень (аконит джунгарский), волчий корень или царь-трава растет на Тянь-Шане, Памире, Алтае и в Приморье. Его стебель достигает в длину 60-80 сантиметров, листья жесткие, цветы фиолетовые.

В корневище содержится сильнейший яд, поражающий центральную нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. При попадании в организм человека сок аконита раздражает желудочно-кишечный тракт, вызывает сильное жжение и боли во рту, пищеводе, желудке, рвоту, слюнотечение.

Отравление, сопровождающееся холодом во всем теле, бледностью, резкой слабостью, развивается быстро. Смерть наступает от остановки сердца и дыхания.

В медицине препараты из аконита используются только для наружного применения.

В Кыргызстане уже были случаи отравления иссык-кульским корнем после приема внутрь. Так, в 2007 году 11 жителей села Новопавловка вблизи столицы отравились настойкой иссык-кульского корня, и трое из них скоропостижно скончались. В 2012 году двое сотрудников минздрава также отравились аконитом, спасти удалось лишь одного.

В медицинском исследовании этого растения упоминается, что "аконит - крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении". Об этом же сообщается на этикетке на бутылке, из которой пил министр.

"Иссык-кульский корень. Строго запрещается пить в охлажденном виде. Это приводит к летальному исходу. Требуется залить одну чайную пиалу и кипятить. Настойку принимают в горячем виде вовнутрь 4-5 раз. Промежуток между приемами 4 часа. Средство от коронавируса, рака желудка", - говорится в надписи на бутылке.

Активисты, возмущенные действиями министра, начали собирать подписи, чтобы привлечь его к уголовной ответственности по нескольким статьям уголовного кодекса КР, включая незаконное проведение опытов на пациентах и незаконное производство лекарственных препаратов.

Законность действий министра подверг сомнению и директор Ассоциации программ снижения вреда "Партнерская сеть", бывший председатель Общественного совета минздрава Айбар Султангазиев. Он сообщил, что медицинские учреждения, которые назвал министр, не имеют права проводить клинические исследования любого вида лекарств.

"Это грубейшее нарушение закона об обращении лекарственных средств. Кроме того, люди, участвующие в клинических исследованиях, должны подписать информированное согласие и быть полностью осведомлены. При проведении клинических исследований подписывается контракт между пациентом и организацией, проводящей исследование. И в случае нанесения вреда здоровью должна выплачиваться компенсация. Однако, насколько я знаю, таких контрактов нет. Средств для компенсации тоже не предусмотрено", - говорит Султангазиев.

Эксперт по доказательной медицине и бывший советник минздрава Бермет Барыктабасова тоже объяснила, почему нельзя лечиться иссык-кульским корнем. По ее словам, какой-либо полезный эффект аконита невозможно полностью установить из-за его чрезвычайной токсичности даже в малых дозах.

"Это растение относится к сильнейшим, малоизученным ядам. Оно уже унесло много жизней. Все киргизы знают об этом корне - уу коргошун. В самом названии присутствует слово "яд", - сказала Бермет Барыктабасова.

По ее словам, это крест на официальной медицине и на здравоохранении Кыргызстана.

Жапаров - не первый президент в Центральной Азии, который нашел свое лекарство от Covid-19.

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