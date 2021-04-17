Прощание с принцем Филиппом. Фотографии
В Виндзорском дворце члены королевской семьи во главе с королевой прощаются с принцем Филиппом. Отпевание прошло в часовне Святого Георгия на территории замкового комплекса, куда гроб с телом покойного герцога-консорта был доставлен на автомобиле "Лендровер", в модернизации которого он лично принимал участие.
В пешей траурной процессии за гробом шли дети принца Филиппа - принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также старшие внуки - принцы Уильям и Гарри.
В 15:00 по британскому времени нация почтила память принца Филиппа минутой молчания.
Дети принца Филиппа расположились по старшинству: принц Чарльз и Анна впереди, Эндрю и Эдвард - за ними.
В третьем ряду шли принцы Уильям и Гарри - сыновья принца Чарльза, между ними - их двоюродный брат Питер Филлипс, сын принцессы Анны.
Ее автомобиль подъехал к часовне Святого Георгия перед минутой молчания, под звуки национального гимна. Внутри ее встретил архиепископ Кентерберийский.
Несмотря на просьбы дворца к публике не собираться из-за коронавирусных ограничений, сотни человек пришли почтить память герцога Эдинбургского в Виндзорский парк.
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