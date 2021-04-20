Как растут цены на продукты в России. Показываем на графиках

Сергей Козловский, Анастасия Напалкова

Би-би-си

13 минут назад

Автор фото, Dmitry Astakhov/POOL/TASS

В России продолжается подорожание продуктов, а власти рассматривают новые варианты госрегулирования. С помощью договоренностей с бизнесом правительство уже ограничило рост цен на сахар и подсолнечное масло. Были сообщения, что правительство готовит ограничения по ценам на яйца, макароны и куриное мясо. Би-би-си показывает на графиках, как менялись цены на продукты в России.

Правительство обратило пристальное внимание на цены после критики со стороны президента Владимира Путина. На совещании по экономическим вопросам 9 декабря 2020 года он сказал, что рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные и хлебобулочные изделия нельзя объяснять пандемией. Он поручил в течение недели остановить рост цен.

Цены на продукты выросли на фоне роста экспорта. В 2020 году зарубежные поставки продовольствия и сельхозсырья из России увеличились на 19,6% - до рекордных 29,5 млрд долларов.

16 декабря правительство заключило с производителями сахара и подсолнечного масла соглашения "О принятии мер по снижению и поддержанию цен". Производители продовольствия и торговые сети, подписавшие договор, согласились не повышать цены выше определенного уровня, а власти им обещали взамен субсидии.

23 декабря Госдума приняла законопроект об увеличении полномочий правительства в регулировании цен. По этому законопроекту правительство получает право устанавливать предел колебания цен на социально значимые продукты питания, по достижении которого возможно ограничение цен.

К чему приводит регулирование?

Экономисты, которых опрашивала ранее Би-би-си, раскритиковали госрегулирование цен. Счетная палата отмечала, что такие меры могут привести к дефициту. С критикой регулирования неоднократно выступал Банк России.

Минпромторг называет договоренности от 16 декабря не регулированием, а "партнерским" соглашением с бизнесом.

"Это не жесткое фиксирование цен, это именно те механизмы, те инструменты, которое государство не как диктатор, а как партнер бизнеса может применять для того, чтобы была стабильная ситуация на продовольственном рынке на социально значимые товары", - говорил в конце марта замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

При этом некоторые участники этих договоренностей из бизнеса рассказывали о проблемах, вызванных ими. Производители, которые лишились возможности зарабатывать непосредственно на сахаре и масле, стали повышать цены на оптовые продажи всех продуктов, где используется сахар и масло, рассказывал "Фонтанке" директор и совладелец сети "Реалъ" Александр Мышинский.

В частности, в середине апреля производители кондитерских товаров заявили, что будут вынуждены повысить цены на свою продукцию из-за "катастрофического" подорожания сырья: муки, масла, яиц, сахара.

Пошлины на зерно

Кроме того, в рамках стабилизации цен на муку и хлеб правительство решило ввести квоту на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Кабинет министров также ввел пошлину на вывоз пшеницы.

Против этих мер выступила группа фермеров. Они создали петицию, на момент написания статьи под ней стоит почти тысяча подписей. В петиции говорится, что правительство, пытаясь стабилизировать цены, разрушает рыночный баланс. Авторы петиции пишут, что производители повышают цены не ради спекулятивной сверхприбыли, а ради компенсации уже случившихся или еще ожидаемых убытков от ее падения.

Фермеры критикуют пошлины, потому что они лишают их части доходов. В результате снижается их спрос на технику, семена, удобрения. Также у фермеров исчезает возможность компенсировать падение цены на внутреннем рынке за счет внешнего.

Правительство также планировало ввести регулирование цен на яйца и макароны, если в регионах не прекратится подорожание этих продуктов, писала газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания, которое проходило под руководством замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут.

"Замминистра Оксана Лут очень переживала, что православные останутся на Пасху без дешевых яиц, - рассказывал про это совещание директор сети "Реалъ" Александр Мышинский. - Но если следовать этой логике, то во время Великого поста цена должна была просто рухнуть. Но, видимо, следуя заветам предков, православные покупатели всё это время копили и прятали яйца в погреба, потому что цены продолжали расти."

По словам Мышинского, власти ставят перед собой задачу "к осенним выборам прийти с минимальной продуктовой инфляцией, чтобы у населения не было негативного настроения".

Почему дорожает курица

Регулирования цен на яйца и макароны пока удалось избежать. Как говорил в конце марта замминистра Евтухов, производители и ритейл "сами отрегулировали ситуацию" и цены стабилизировались.

В середине апреля "Коммерсант" писал, что регулированием цен пригрозили производителям куриного мяса.

Рост цен на курицу отчасти может быть связан с подорожанием комбикорма, комментирует Би-би-си президент консалтинговой компании AGRIFOOD Strategies Альберт Давлеев. Ранее сообщалось, что комбикорм дорожает из-за роста цен на зерно.

"Одновременно произошел удар со стороны гриппа птиц", - добавляет эксперт. Из-за этого появлялось мало новых цыплят, а часть поголовья погибла. По словам Давлеева, ждать снижения цен в рознице можно только к концу мая.

Также в поле зрения журналистов попадали цены на овощи. Однако в ценах на овощи не наблюдается серьезных изменений по сравнению с прошлыми годами. В начале февраля лидерами по росту цен стали овощи и фрукты. Данные Росстата за несколько лет показывают, что в это время всегда наблюдается сезонное подорожание овощей.