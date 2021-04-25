Почему в 1974 году Британия дала группе АББА ноль очков на Евровидении?

24 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, АББА победила на конкурсе Евровидения в 1974 году с песней "Ватерлоо"

Представьте себе весну 1974 года (если вы родились слишком поздно и не застали те удивительные времена). В Великобритании проходит конкурс Евровидения, и все только и говорят о том, что победителем может стать представительница страны-хозяина, Оливия Ньютон Джон.

Если она займет первое место со своим хитом Long Live Love ("Да здравствует любовь"), это будет уже третья победа Британии в этом крутом, пусть и не без элемента китча, международном соревновании, которое проводится с 1956 года.

И еще никому невдомек, что все испортит мало кому известная шведская группа, образовавшаяся всего два года назад, которая, тем не менее, войдет в историю с хитом всех времен.

Победу на том конкурсе одержала АББА с песней Waterloo ("Ватерлоо"), хотя Великобритания и сделала все возможное, чтобы не допустить этого, и дала шведам обидные ноль очков.

Размышляя над этим по прошествии 47 лет, Бьорн Ульвеус в интервью Би-би-си предположил, что британцы, увидев в шведах главную потенциальную угрозу, таким образом хотели обезопасить свою конкурсантку.

"Очень может быть, что так все и было, - признал музыкант, - потому что после победы британцы первыми поздравили нас, иначе как можно объяснить тот факт, что их судейская панель дала нам ноль очков. Похоже, это был коварный план".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам Бьорна Ульвеуса, в тот вечер, когда они победили на конкурсе Евровидения, царил такой хаос, что он мало что запомнил

Но говорил ли он с самой Оливией Ньютон Джон о том, что же случилось тем вечером?

"Да, Фрида (Анни-Фрид Лингстад) была дружна с Оливией, и та призналась ей, что не сомневалась в нашей победе, говорит музыкант. - Мы определенно общались той ночью, но я этого не помню. Там царил такой хаос, что я вообще мало что помню, кроме того, что на следующее утро о нас говорили во всем мире. За один вечер из никому не известной шведской группы мы стали мировыми знаменитостями. Это просто нереально".

Участь музыканта-песенника

Для Ульвеуса и остальных членов группы АББА победа на конкурсе Евровидения стала поворотным моментом в жизни. Вскоре, по его словам, гонорары потекли рекой.

Это дало им свободу маневра и время на то, чтобы стать настоящими профессионалами и сосредоточиться на создании будущих хитов, таких как Dancing Queen, и Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight).

К сожалению, признает Бьорн, эта самая свобода маневра и время - роскошь, редко доступная расцветающим музыкальным талантам в наш век стриминга, тем более во время пандемии.

мы слышали, что за последние месяцы некоторые авторы песен вынуждены были пойти работать водителями в Uber, чтобы сводить концы с концами, других вынудили расстаться с авторскими правами на их песни.

Лидер группы Elbow Гай Карви, долгое время работавший в барах Манчестера, прежде чем прийти к финансовому успеху, недавно заявил комиссии, исследующей рынок музыкального стриминга, что нынешние условия выплат музыкантам за стримы угрожают будущему музыки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бьорн Ульвеус на открытии шоу Mamma Mia! The Party на лондонской Арене О2 в 2019 году

Памятуя обо всем этом, Бьорн опубликовал отчет под заголовком Rebalancing the Song Economy ("Восстановление баланса в песенной экономике").

В этом отчете, подготовленном совместно с MIDiA Research, главный упор делается на опустошительный урон, который пандемия нанесла глобальной музыкальной индустрии, и предлагаются возможные решения проблем с существующими моделями стриминга.

Одно из предложений заключается в том, чтобы создать модель стриминга, нацеленную на музыкальных фанатов, в которой больший процент собранных с помощью подписки средств направляется напрямую любимым исполнителям, тем, кого они больше всего слушают.

Год песни наперекор пандемии

По словам Ульвеуса, 2020 год стал для большинства исполнителей просто ужасным, поскольку практически все концерты были отменены, и они наконец-то поняли то, о чем музыканты-песенники знали давно. И это может послужить толчком для будущих перемен.

"Это было очень-очень трудное время, - продолжает музыкант. - Когда в прошлом году началась пандемия, исполнители прекратили гастролировать, лишившись гонораров за концерты. Но как это ни забавно, когда они перестали давать концерты, они поняли, как мало на самом деле они получают от стриминга. Они делали около 70% прибыли на гастролях и продажах сопутствующих товаров, и тут им пришлось жить на одни лишь доходы от стриминга".

Подпись к фото, Название группы было, как известно, составлено по первым буквам имен ее участников: Анни, Бьорн, Бенни и Агнета

"Ну а я подумал: добро пожаловать в мир авторов песен, потому что обычно они так и живут, они всегда в такой ситуации. Пандемия ужасна по многим-многим причинам, но ее плюс, на мой взгляд, заключается в том, что она высветила участь песенников, - говорит Ульвеус. - Сейчас по обе стороны Атлантики - в Великобритании, в континентальной Европе, в США и Канаде - набирает силу движение, которое, как я надеюсь, ничто не сможет остановить. И это движение может сделать 2021 год годом песни".

История со счастливым концом?

В интервью 75-летний музыкант подтвердил, что его группа в этом году выпустит пять давно ожидаемых новых песен, и что в ближайшее время он не намерен продавать авторские права на свои старые песни, как это сделали Боб Дилан, Нил Янг или Пол Саймон.

В качестве причины он назвал удовольствие, которое они получили от таких проектов, как фильмы и мюзиклы "Мамма Мия", а также намечающееся путешествие обратно в будущее в виде так называемого "аватар-тура" АББА (группа не собиралась вместе на публике с 1982 года, неизменно отказываясь от очень крупных гонораров).

Еще в 2016 году было объявлено, что группа воссоединится в цифровом виде и выступит под именем Abbatars в 2019 году. Однако это событие отложили на некоторое время. В интервью газете Times Ульвеус рассказал, как создавались их аватары. По его словам, музыкантов снимали со всех возможных ракурсов, просили гримасничать перед камерой, отмечали точками на лице стратегические места и измеряли их головы.

Хотя Ульвеус отказывается раскрывать детали своих цифровых двойников, он не хочет подписываться и под официальными биографиями, несмотря на такие успешные примеры как фильмы "Богемская рапсодия" и "Рокетмен" (Bohemian Rhapsody и Rocketman) снятые по мотивам творчества Фредди Меркьюри и Элтона Джона соответственно.

"Не думаю, что нам на самом деле это нужно, - говорит он. - Зная себя, я уж точно не хочу, чтобы какой-то актер - по крайней мере пока я жив - играл меня на большом экране. И я не думаю, что другие этого хотели бы. Конечно, предложения поступали, но я не думаю, что мы на это согласимся".

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Группа АББА никогда официально не распадалась, но сам Ульвеус ушел в 1980 году от Агнеты Фельтског: песня того же года The Winner Takes it All ("Победителю достается все") стала гимном их расставания. Примерно в то же время завершили свои отношения вне сцены и Бенни Андерссон с Анни-Фрид Лингстад.

И если фанатов АББА может огорчить новость о том, что в ближайшее время не стоит ждать фильма об их кумирах, сам Ульвеус полагает, что так будет лучше.