Почему в 1974 году Британия дала группе АББА ноль очков на Евровидении?

Участь музыканта-песенника

Это дало им свободу маневра и время на то, чтобы стать настоящими профессионалами и сосредоточиться на создании будущих хитов, таких как Dancing Queen, и Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight).

Бьорн Ульвеус на открытии шоу Mamma Mia! The Party на лондонской Арене О2 в 2019 году

Памятуя обо всем этом, Бьорн опубликовал отчет под заголовком Rebalancing the Song Economy ("Восстановление баланса в песенной экономике").

Год песни наперекор пандемии

История со счастливым концом?

Группа АББА никогда официально не распадалась, но сам Ульвеус ушел в 1980 году от Агнеты Фельтског: песня того же года The Winner Takes it All ("Победителю достается все") стала гимном их расставания. Примерно в то же время завершили свои отношения вне сцены и Бенни Андерссон с Анни-Фрид Лингстад.