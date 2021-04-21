Карта задержаний 21 апреля

21 апреля в России проходят митинги в поддержку Алексея Навального. Би-би-си составила интерактивную карту задержаний на основе данных "ОВД-Инфо".

На интерактивную карту нанесены города, где полиция задерживала участников, организаторов митингов и журналистов 21 апреля.

Карта обновляется.

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