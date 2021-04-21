Как российские власти готовились к митингу в поддержку Навального

42 минуты назад

Автор фото, Alexandra Arkhipova/Facebook

Накануне и в день проведения акции в поддержку Алексея Навального по всей России прошли задержания сторонников и соратников оппозиционного политика. Ко многим активистам пришли с обыском.

Утром 21 апреля в Москве почти одновременно задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и соратницу политика Любовь Соболь.

Как сообщила адвокат Киры Ярмыш, ее подзащитную задержали у подъезда дома, когда она вышла в магазин. Кира Ярмыш является фигурантом "санитарного дела" и находится под домашним арестом. Но, как уточняет адвокат Вероника Полякова, задержание произошло в разрешенное следователем время для выхода на улицу - с 10 до 11 часов.

Любовь Соболь задержали у станции метро "Автозаводская". По словам ее адвоката Владимира Воронина, ее буквально "вытащили из такси".

Соболь после митинга 23 января проходит обвиняемой по "санитарному делу". После митинга она находилась под домашним арестом, но в начале апреля суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий.

Превентивные задержания

По данным "ОВД-Инфо", накануне акций протеста 21 апреля задержания и обыски прошли как минимум в 20 российских городах.

Днем в среду в Нижнем Новгороде задержали правозащитника Станислава Дмитриевского, в Красноярске задержали сотрудницу штаба Навального Ташу Петримову.

Утром в Иркутске был задержан гражданский активист Вячеслав Воробей. "Сибирь. МБХ медиа" со ссылкой на координатора иркутского штаба Навального сообщает, что активист доставлен в областное управление МВД, причину задержания ему сразу не называли. В момент задержания, по его словам, он гулял по улицам.

В Барнауле был задержан активист движения "Весна" Влад Келлер за пост о митинге 21 апреля в соцсети “ВКонтакте”, сообщает “Апология протеста”. Ему вменяют ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

В Пензе задержан депутат-коммунист Александр Рогожкин. Как сообщил Рогожкин в своем телеграм-канале, в полиции ему угрожают протоколом о повторном нарушении законодательства о порядке проведения митингов.

Автор фото, Nаvalny staff Подпись к фото, Митинг в поддержку Навального во Владивостоке

В Новосибирске вечером во вторник задержали Кирилла Саенко за анонс митинга на его странице во "ВКонтакте", сообщает "Апология протеста". Пост с анонсом акции прочитали 200 человек. Саенко обвиняют по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ.

В Тульской области вечером 20 апреля, по данным портала "ОВД-инфо", была задержана Наталья Похилько за репост о протестах 21 апреля, в котором не было указано место проведения митинга. Ей вменили статью об организации несогласованной акции. Утром в среду ее госпитализировали с диагнозом "гипертонический криз", сообщает "ОВД-инфо".

Вечером 20 апреля в Новокузнецке был избит активист Евгений Анащенко. Со слов активиста, двое мужчин в форме полицейских попытались вручить ему предостережение об участии в митинге в поддержку Алексея Навального, сообщают местные СМИ. Однако, никаких документов, подтверждающих то, что они являются полицейскими, они не предъявили. Активист отказался подписывать документ, после чего, по его словам, его выволокли на улицу и избили.

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Полиция Кузбасса отрицает применение физической силы к активисту Евгению Анащенко. Ранее активист был приговорен к 20 часам обязательных работ за участие в несогласованной акции в поддержку Навального 23 января 2021 года.

"Сняли меня на телефон полуголого и ушли"

Также во многих городах у активистов и в офисах местных штабов Навального прошли обыски.

В Екатеринбурге утром в среду полиция пришла с обыском в штаб Навального. По данным "Урал. МБХ медиа", обыск проходил в отсутствие сотрудников штаба в обыскиваемом помещении. Также обыск прошел у координатора местного штаба Навального Алексея Гресько.

В Петербурге с обыском пришли к одному из авторов телеграм-канала "Ротонда" и корреспонденту "Фонтанки" Ксении Клочковой. Как сообщает "Фонтанка", полицейские искали сотрудника петербургского штаба Навального Дениса Кабакова, бывшего молодого человека Ксении Клочковой.

По словам Клочковой, в ходе обыска у нее ничего не изъяли.

В Петербурге, по информации "ОВД-инфо" и "Апологии протеста", обыски прошли как минимум у шести активистов, в том числе у координаторов движения "Весна" Евгения Затеева и Валентина Хорошенина.

Журналист независимого красноярского телеканала ТВК Виталий Поляков рассказал в "Фейсбуке", что утром в среду к нему приходили из уголовного розыска. "Рассказали о митинге, который пройдёт сегодня. В моем же доме сняли меня на телефон полуголого и ушли. Только факты", - сообщил журналист.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 20 апреля в своем телеграм-канале сообщил, что от него потребовали выступить с критикой митинга в поддержку Навального. Со слов депутата, вечером во вторник к нему на Сазоновской улице подошли двое в гражданском, которые позже представились как "государевы люди" и попросили сесть в машину. В машине его настоятельно попросили осудить акцию в поддержку Навального как "незаконную и провокационную".

"Откажетесь - станете не свидетелем, а обвиняемым по делу о наркотиках. И сядете. И еще подумайте о ваших родных", - пересказывает Резник разговор с "государевыми людьми" в своем телеграм-канале.

Репетиции парадов и противоклещевая обработка

В Москве на Манежной площади и в Санкт-Петербурге на Дворцовой днем во вторник появились металлические ограждения.

Также во многих российских городах, в том числе в Новосибирске, Иркутске, Красноярске были установлены ограждения на центральных площадях.

Власти Екатеринбурга ранее объявили о переносе времени репетиции парада Победы. Репетиция должна была начаться 21 апреля в 20:00, однако, как следует из заявления администрации Екатеринбурга, начнется значительно раньше. Центр города будет перекрыт с 18:00 21 апреля до 04:00 22 апреля.

Аналогичное решение приняли власти Челябинска, где время репетиции парада было перенесено и совпало со временем проведения митинга в поддержку Навального.

В Улан-Удэ площадь Советов (центральная площадь города) 21 апреля закроют для ухода за голубыми елями и на противоклещевую обработку, сообщает "Тайга.Инфо". Площадь будет закрыта с 17:00 до 21:00.

Студентам назначили контрольные

После объявления даты митинга в поддержку Алексея Навального руководство Петербургского университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) предупредило студентов о возможном отчислении из-за участия в протестной акции. Предупреждение опубликовано в официальной группе вуза в соцсети "ВКонтакте".

Руководство вуза призывает студентов "максимально взвешенно подходить к проявлению своей гражданской позиции".

"Выявление факта нахождения на данных мероприятиях и/или попадание под административную ответственность может привести к отчислению из университета!" - говорится в сообщении руководства вуза.