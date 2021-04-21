Развод Ахмедовых. Суд в Лондоне обязал сына выплатить матери $100 млн в споре за нажитый в России миллиард

Алексей Калмыков

Би-би-си

39 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Темур и Татьяна Ахмедовы направляются в суд 7 декабря 2020 года

Высокий суд Лондона поставил запятую в споре за нажитые в России капиталы между миллиардером Фархадом Ахмедовым и его бывшей женой Татьяной, которая вот уже пять лет не может взыскать с него 600 млн долларов, присужденные ей в 2016 году в результате самого дорогого развода в истории британского правосудия.

Татьяна утверждает, что Фархад прячет от нее деньги, суперяхту, картины и собственность в офшорах с одной целью - не платить. А их старший сын Темур активно помогает ему. Она подала в суд почти два года назад, и в среду судья Гвинет Ноулз признала Темура подельником отца и обязала его выплатить матери более 100 млн долларов, полученных от Фархада в 2015-2019 годах.

Стостраничный вердикт в деле о семейной дрязге современных российских богачей открывается фразой, позаимствованной у главного бытописателя нравов российской аристократии 19 века.

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", - процитировала судья начало "Анны Карениной".

"Да простит меня Толстой, но редко когда в моем суде увидишь семью несчастнее Ахмедовых. И пусть тут замешано богатство, о котором большинство может только мечтать, суть этого дела проста - после развода жена пытается получить причитающееся ей от бывшего мужа и его распорядителей, а они делают все, чтобы спрятать деньги подальше от нее", - решила судья.

Она признала Темура правой рукой и преданным проводником воли отца, а Татьяну - жертвой многочисленных схем вывода активов, затеянных с целью лишить ее доли семейного богатства.

"К сожалению, Темур был не только в курсе, но и активно участвовал в этом, - постановила судья. - По примеру отца он делал все возможное, чтобы мать не получила ни копейки".

Показания и поведение Темура на процессе сыграли против него.

"Он неоднократно лгал мне в суде, не исполнял моих предписаний и отказался полностью раскрыть свои активы. Я пришла к выводу, что он - непорядочный человек, готовый на все ради исполнения воли отца, потому что, все всякого сомнения, полностью зависит от его финансовой поддержки".

Шансы получить деньги с Темура у Татьяны намного выше: как и она, он - британский подданный и живет в Лондоне, тогда как Фархад английского суда не признает, в Британии не появляется, а дела ведет из России, Азербайджана и с борта яхты Luna, купленной у Романа Абрамовича примерно за 350 млн долларов в 2014 году.

Продолжение следует...

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Яхта Абрамовича в Венеции за три года до продажи Ахмедову

Помимо ста с лишним миллионов долларов от сына Татьяне присудили сотни миллионов, спрятанные за различными офшорными трастами Фархада. Однако шансы на успех в охоте за этими активами у бывшей жены миллиардера существенно ниже.

В коротком заявлении после вердикта Татьяна сказала, что никакими деньгами не залечить душевные раны, нанесенные детям затянувшейся тяжбой с Фархадом.

"Сегодняшнее решение и не могло быть другим, поскольку Фархад изначально отказался поступить порядочно. Прийти к нему следовало бы полюбовно, как я неоднократно предлагала", - говорится в заявлении Татьяны, распространенном через ее представителей.

Темур на суде говорил, что его отец сам предлагал Татьяне мировую: 100 млн, особняк под Лондоном и совместное с сыновьями владение коллекцией картин. Но она отказалась. Татьяна же говорила, что на самом деле ей предлагали роль содержанки - оплату текущих расходов, но ни копейки совместно нажитого богатства.

Пара поженилась в начале 1990-х, но основательно разбогатела лишь в 2012 году, когда Фархад продал долю в газовой компании "Нортгаз" за 1,4 млрд долларов. В 2013-м Татьяна подала на развод в Англии, где она жила с 1994 года и где выросли их двое сыновей.

Фархад называл развод попыткой английского суда экспроприировать его российский капитал в пользу британской казны, адвокатов и компании, которая вместо Татьяны финансирует ее тяжбу. Темур же сказал на суде, что мама судиться с ним на самом деле не хочет, и тяжба продолжается только по воле спонсоров процесса. Он утверждает, что деньги не прятал, а миллионы получал от отца либо в подарок, либо на инвестиции - но все спустил на бирже.

Судью это не убедило.

"В любых обстоятельствах Темур не может ожидать, что ему будет позволено пользоваться щедростью отца, пока мать не подпускают к ее доле совместно нажитого состояния - доле, которая, как установил этот суд, ей причитается", - говорится в решении судьи.

Темур встретил вердикт примирительным заявлением, переданным через представителя.

"Темур никогда не собирался принимать чью-либо сторону и участвовать в разводе, но оказался втянут в воронку ожесточенной семейной ссоры, - цитирует его заявление РА. - Он не согласен с вердиктом, но сочтет его приемлемой ценой, если он приведет к разумному урегулированию спора между любимыми родителями".

До этого еще далеко.

Английский суд развел Татьяну с Фархадом в декабре 2016 года и присудил ей чуть меньше половины их совместного состояния. Она получила право на 450 млн долларов наличными, коллекцию современного искусства стоимостью почти 150 млн, особняк за 25 млн фунтов в шикарном предместье Лондона и автомобиль Aston Martin.

Через 4 года Татьяна сообщила суду, что получила лишь около 5 млн, вырученных от продажи семейного вертолета.