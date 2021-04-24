"Клара и Солнце": почему новый роман нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро на самом деле не о роботах

Елизавета Подшивалова

Для Русской службы Би-би-си

28 минут назад

Автор фото, Getty Images

В апреле на русском языке вышла книга британского писателя Кадзуо Исигуро "Клара и Солнце". Под маской научной фантастики об искусственном интеллекте у Исигуро получилось размышление о том, что делает человека человеком.

"Клару и Солнце" с нетерпением ждали и критики, и читатели: это первый роман Исигуро после вручения Нобелевской премии по литературе, которая для любого писателя может стать тяжелым испытанием.

Впрочем, в 2017 году выбор Нобелевского комитета показался многим даже слишком безопасным.

Литературная карьера британца и без премии складывалась очень хорошо: Букеровская премия и две экранизации романов с голливудскими звездами в главных ролях. В политических баталиях Исигуро не участвовал, и стандартные обвинения в конъюнктурности - как это было со Светланой Алексиевич или Ольгой Токарчук - Нобелевке предъявить было сложно.

Антиутопия или сказка

Главная героиня нового романа Клара - Искусственная Подруга - логическое продолжение нынешних голосовых помощников, робот-друг для подростков (у взрослых таких боевых товарищей уже нет). Из магазина она попадает в семью девочки Джози, страдающей от непонятного заболевания, и твердо намерена ее спасти.

Из всех романов Исигуро этот отчетливо рифмуется с "Не отпускай меня" (экранизирован в 2010 году с Кирой Найтли и Кэри Маллиган в главных ролях). Главными героями там стали клоны, которых сделали для донорства органов обычным людям.

Велико искушение читать обе книги как размышление о новых этических дилеммах, которые ставит перед нами будущее, или как предупреждение о неизбежной смене социального порядка. Но имеет смысл этому искушению не поддаваться: мир Исигуро намеренно призрачен, главное происходит в сознании героев, которое британец по-прежнему препарирует с непревзойденной тщательностью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В романе Исигуро роботы стали привычными участниками жизни и совершенно не собираются поднимать восстание

Жанровая обертка у Исигуро ни о чем не предупреждает: как только свыкаешься с неизбежно возникающим чувством несправедливости футуристического общественного устройства, начинаешь видеть то же самое вокруг себя.

Читатель только успевает возмутиться - как люди могут унижать обладающего личностью робота и зачастую с завидным упорством относиться к нему как к пылесосу? И тут же реальность услужливо напоминает, что ничего специфически обидного для роботов в этом нет, ведь к людям вокруг нередко относятся точно так же.

И ответ на вопрос, почему роботы (как и клоны в "Не отпускай меня") даже не пытаются бороться с совершенно негуманной системой, можно найти, также оглянувшись вокруг.

"Многие читатели возмущаются - почему эти клоны не взбунтуются, не сбегут? Почему и они, и общество терпят это бесчеловечное превращение человека в набор запчастей? Конечно же, те, кто задает такой вопрос, счастливо не замечают, сколько вокруг них бесчеловечной рутины, с которой давно смирились и жертвы, и наблюдатели", - писал критик и переводчик Григорий Дашевский о "Не отпускай меня".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Снятый по роману Исигуро в 2010 году фильм "Не отпускай меня" с Кэри Маллиган и Кирой Найтли поднимает те же вопросы о гуманности и бесчеловечности, что и его новая книга

В последнем романе Исигуро это видно еще четче: мы гораздо ближе сталкиваемся с этими самыми наблюдателями - семьей Джози и их окружением, обычными людьми, просто не замечающими бесчеловечности вокруг.

Здесь можно обнаружить некоторую тенденцию последних лет: ощущение, что при желании человек может превратить в "нормальность" всё что угодно. И тогда новый роман Исигуро хорошо встает в ряд, например, с такими книгами, как антиутопия Агустины Бастеррики "Особое мясо" (человечеству пришлось истребить всех животных, а для еды начали выращивать других людей) или "Все, способные дышать дыхание" Линор Горалик, где животные обрели способность разговаривать.

Особенно мощным в этом контексте становится эпизод, где обсуждается вопрос, можно ли "продолжить" человека в роботе, если тот достаточно изучит своего подопечного. И герои склоняются к мысли, что, наверно, действительно можно, потому что никакой "божьей искры", не доступной роботу, не существует.

Но никто не разворачивает эту же концепцию обратно - а ведь значит, и робот ничем не отличается от человека.

Как стать человеком

Но именно бесчеловечность условий заставляет читателя размышлять о том, что же такое человечность.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2017 году Исигуро получил Нобелевскую премию за книги, раскрывающие "бездну под нашей иллюзорной связью с миром"

Ответ на вопрос, что же делает человека человеком, коротко формулирует отец Джози: "Надежда. Проклятая штука никогда не оставит тебя в покое".

Если надежду неоткуда взять, остается только поверить в возможность божественного вмешательства.

Клара, функционирующая на солнечных батареях, верит, что помочь Джози сможет именно Солнце - если помолиться и пообещать что-то взамен.

Демонстративная иррациональность робота, который казалось бы должен быть воплощением разума - поначалу кажется немного раздражающей, а ближе к концу романа становится практически невыносимой. За спокойными и наивными рассуждениями Клары видна огромная невысказанная боль, ведущая к самообману, и готовность к полному самоотречению. А за самой историей - вечный вопрос, может ли любовь и преданность победить смерть.

Ко всем этим темам Исигуро возвращается на протяжении всей карьеры, подсвечивая их с разных сторон сюжетными рамками. Его талант позволяет ему обращаться к вопросам такого масштаба, не превращая историю в притчу или отстраненную метафору.

В романе человеческое сердце описывается как странный дом с комнатами внутри комнат, уходящими в бесконечность. Так и "Клару и Солнце" можно читать и как красивую историю о детстве и преданности, и как антиутопию или как метафору человеческой души.

Но этими интерпретациями роман далеко не исчерпывается. Именно этим уникален Исигуро, и такую книгу действительно стоило ждать шесть лет.