Научный дайджест: депрессия в вашей крови и как сделать из совы жаворонка

Леонид Лунеев

Би-би-си

10 минут назад

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Как выявить депрессию по анализу крови?

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Анализ крови - в помощь психиатру

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О том, что люди бывают подвержены депрессии, медики знают уже много веков, от нее в разных формах страдают сотни миллионов человек во всем мире, и выявлять ее психологи и психиатры тоже научились вполне качественно.

Эти специалисты и раньше пользовались разными анализами, в том числе и крови, для определения общего состояния пациентов, однако по одним таким анализам никто диагноз не выстраивал.

Но все может измениться благодаря усилиям сотрудников Университета Индианы во главе с психиатром и нейробиологом Александром Никулеску, которые предложили новый метод выявления депрессий и биполярных расстройств с помощью простого анализа крови (результаты их работы опубликованы в издании Molecular Psychiatry).

Автор фото, Indiana University Подпись к фото, По словам Александра Никулеску, психиатрам пора принимать на вооружение технологии XXI века

Исследователи выявили 26 биомаркеров в крови пациентов, связанных с маниями, депрессиями и биполярными расстройствами.

"Биомаркеры в крови - это новые важные инструменты выявления расстройств, поскольку на самооценку состояния пациента и даже на экспертное мнение специалиста не всегда можно полностью полагаться, - отмечает доктор Никулеску. - Так что наши анализы крови открывают путь к точному и индивидуально подобранному назначению лекарства и объективному отслеживанию реакции пациента на лечение".

В ходе экспериментов, которые длились 4 года на базе Медицинского центра имени Ричарда Рудебуша в Индианаполисе, были обследованы сотни пациентов с признаками депрессии, психологическое состояние которых (с их согласия) замерялось по специальной шкале в ходе повторяющихся сессий, и при этом у них каждый раз брали анализ крови.

Сравнив эти анализы с огромной базой данных, ученые выявили в общей сложности 26 биомаркеров, связанных с разного рода депрессиями, а в ходе дальнейшей работы еще более конкретизировали результаты, определив, что 12 из этих биомаркеров особенно тесно связаны с признаками депрессии, причем шесть из них имеют непосредственное отношение к биполярному расстройству, а два - к маниям.

К тому же восемь из этих главных генетических биомаркеров связаны с циркадными ритмами организма, что теоретически может подвести молекулярную базу под объяснение связи таких явлений, как депрессия, с другими факторами, вроде расстройства сна.

Разумеется, до применения на практике такого рода анализов крови с целью выявления депрессий пока далеко, однако исследователи надеются убедить медицинское сообщество, в первую очередь психиатров, в пользе такого метода при диагностике и лечении различных психических расстройств.

"Это наш вклад в усилия по перетаскиванию психиатрии из XIX в XXI век, чтобы она стала такой же современной, как, скажем, онкология, - подчеркивает Никулеску. - Ну а конечная цель понятна - это спасение жизни и улучшение ее качества".

Как из совы сделать жаворонка

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Все мы, как известно, делимся на сов и жаворонков, более или менее ярко выраженных. Это проявляется в том, что когда одни уже успели встать с первыми лучами солнца, выйти на пробежку, съесть завтрак и приступить к работе, другие еще только вылезают из кровати. Зато эти совы могут активно трудиться или развлекаться далеко за полночь, в то время как жаворонки уже давно выдохлись и спят глубоким сном.

Совы, жаворонки и все, что между ними, называется хронотипом.

Как выяснили ученые, хронотип отчасти заложен в нас природой, отчасти - воспитанием. Природа - это гены, сотни генов, которые влияют на наш индивидуальный циркадный ритм и определяют, предпочитает ли человек ранние подъемы или ночные бдения.

Обстоятельства жизни также играют важную роль. Совы ощущают прилив сил вечером - именно в это время они наиболее трудоспособны и общительны, и это подталкивает их к вечернему или даже ночному образу жизни.

Но именно потому, что окружающая среда и обстоятельства отчасти определяют ваш хронотип, его можно поменять, сменив эту среду.

По словам специалиста научно-медицинского центра Кливлендской клиники Мишель Дрерап, которая занимается проблемами сна, переключиться с одного хронотипа на другой можно, но трудно.

Дрерап предупреждает, что мгновенного превращения из совы в жаворонка (обычно именно к этому стремятся люди) ожидать не стоит. "В начале такого переключения настоящие совы, вставая рано утром, чувствуют себя очень неважно", - признает она.

Но если делать все постепенно, через каждые несколько дней начиная вставать на 15-20 минут раньше и продолжая в том же духе несколько недель, то можно добиться смены режима. Главное - не отступать от графика и не делать себе поблажек, и по прошествии нескольких недель даже самые закоренелые совы начнут адаптироваться.

Тем, кто решил совершить эту метаморфозу, Дрерап советует за час до сна снизить световое облучение (желательно отойти от экрана телевизора или компьютера). Дело в том, что свет блокирует выработку организмом мелатонина, гормона, регулирующего циркадные циклы. Ну а утром постарайтесь сразу после пробуждения открыть шторы, чтобы в комнату проник свет и выключил ночной мелатонин. Старайтесь избегать стимулирующих занятий по вечерам, физические упражнения тоже лучше перенести на утро или первую половину дня. Обеды и ужины также лучше перенести на более раннее время.

С другой стороны, если вас устраивает жизнь совы, то совсем необязательно что-то менять, тем более если нет необходимости в ранних подъемах для похода в школу или на работу. Потому что, если сове нужно рано вставать, это может привести к тому, что ей не будет хватать сна, а это, в свою очередь, чревато очень серьезными последствиями для здоровья.

Об опасностях бачково-толчкового инструмента

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Онлайн-журнал Physics of Fluids ("Физика жидкостей") - на первый взгляд, специализированное издание, которое едва ли способно заинтересовать обычного читателя, однако с содроганием прочитав глубоко научную статью о том, что вылетает в воздух, когда вы смываете воду в общественном туалете, я просто не мог не поделиться с вами полученными знаниями…

Профессор Сиддхартха Верма из Флоридского Атлантического университета в Бока-Ратоне и его коллеги заперлись в туалете, чтобы выяснить, что попадает в атмосферу при срабатывании сливных устройств. Для этого они установили специальные счетчики частиц на разной высоте от унитаза и писсуара и, произведя свыше 100 спусканий воды, засекли повышенный уровень аэрозоля в окружающей среде по сравнению с началом эксперимента: счет шел на десятки тысяч микроскопических капелек.

При этом выяснилось, что эта взвесь поднималась на 109 сантиметров над уровнем унитаза и висела в воздухе до 20 секунд.

По словам ученых, объем появлявшейся взвеси зависел от многих факторов: от давления воды в бачке и силы нажатия на рычажок спуска до того, была ли закрыта унитазная крышка.

"И унитаз, и писсуар создают огромное количество брызг размером менее трех микрометров, что значительно увеличивает риск заражения, если эти брызги содержат болезнетворные микроорганизмы, - поясняет профессор Верма. - При этом, из-за крошечного размера эти брызги могут долго висеть в воздухе".

Ученые указывают, что на фоне пандемии коронавируса общественные уборные представляют повышенную опасность, поскольку это, как правило, небольшие, плохо вентилируемые помещения, в которых бывает много людей. И хотя подтвержденных случаев заражения коронавирусом именно в туалетах пока не было, теоретически такой риск высок.