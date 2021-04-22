Футбольного турнира "по-американски" не будет. Почему провалилась Европейская Суперлига

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Суперлиге - нет", - написали болельщики на заборе в Барселоне. И они были совсем не одиноки в своем протесте

Такого бурного и притом короткого скандала в европейском футболе еще не бывало. В воскресенье вечером 12 клубов-грандов объявили о создании Европейской Суперлиги, а уже к среде все было кончено: цунами всеобщего возмущения смело проект.

Против нового турнира высказались почти все, кроме его организаторов: болельщики, игроки и тренеры, УЕФА и ФИФА и даже политики. Казалось бы, в идее нового турнира сильнейших клубов Европы нет ничего плохого. Что же так возмутило футбольную общественность?

Что такое Суперлига

Краткое напоминание, о чем речь. Владельцы и руководители 12 сильнейших и богатейших клубов Европы (шести английских, трех испанских и трех итальянских) в воскресенье объявили, что уже со следующего сезона намерены устроить новый регулярный турнир. В турнире, игры которого проходили бы в середине недели, должны были участвовать 20 команд: 15 клубов-основателей, места в турнире за которыми были бы забронированы навсегда, и пять приглашенных наиболее успешных из остальных клубов Европы.

При этом Суперлига должна была составить конкуренцию Еврокубкам, но клубы хотели сохранить верность своим национальным чемпионатам.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Мы сказали "нет" Суперлиге". Болельщик "Тоттенхема" протестует против планов владельцев клуба

Этот план прежде всего мог ударить по Лиге чемпионов - 12 грандов почти всегда выходят в нее - но критики Суперлиги сочли, что от нее пострадают далеко не только еврокубки.

Сразу после воскресного объявления поднялась буря возмущения - и в течение трех дней девять из 12 клубов объявили, что выходят из Суперлиги. Остались лишь испанские гранды "Реал" и "Барселона" и итальянский "Ювентус".

Турнир по-американски

Футбольной общественности очень не понравилось именно то, что владельцы богатых клубов попытались перенести на европейскую почву американскую модель: турнир, в котором все клубы и лига в целом (как НБА, НХЛ, НФЛ) - чисто коммерческие предприятия, и клубы, как бы слабо они ни сыграли в конкретном сезоне, никуда не вылетают.

По мнению критиков, если "насадить" турнир такой системы сверху на всю исторически сложившуюся клубную пирамиду Европы, она пойдет трещинами.

Европейские болельщики ценят, что в традиционной системе и гранд может хотя бы теоретически потерять место в элите, а условный середняк или аутсайдер может в какой-то сезон поймать кураж или заполучить богатого владельца и хороших игроков - и выбраться на самый верх.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Болельщики "Ювентуса" нарисовали на стене у стадиона президента клуба Андреа Аньелли протыкающим футбольный мяч

"В США идея франшизы, закрытой лиги с небольшим числом клубов, стала нормой, она признана ими и работает в их условиях. Поэтому в глазах американских владельцев [европейских клубов] идея Европейской Суперлиги с всегда одними и теми же клубами-участниками тоже не выглядит проблемой", - пишет бывший депутат британского парламента Алистер Бёрт.

"В этом и есть причина сегодняшней ярости болельщиков. Выигрываешь ты в ЕСЛ или проигрываешь - ты остаешься в турнире бесконечно. И в этом ее фундаментальное отличие от принципа вылета в низшую лигу или выхода в высшую, который уже больше ста лет обеспечивает качество, разнообразие и соревновательный дух в европейском футболе", - продолжает Бёрт.

Американцы, правда, владеют лишь тремя из шести мятежных английских клубов - "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" и "Ливерпулем", а также итальянским "Миланом".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Челси" Романа Абрамовича одним из первых объявил о выходе из Суперлиги

Клубом "Челси" владеет российский миллиардер, "Манчестер Сити" - арабский шейх, "Тоттенхемом" - британские магнаты, мадридским "Алетико" - испанские, миланским "Интером" - китайцы, "Реалом" и "Барселоной" - тысячи их болельщиков, а "Ювентус" уже целый век принадлежит семейству Аньелли.

Но то, что все они вдохновились именно американской моделью коммерческого турнира, вполне очевидно.

В Европе, в ее восточной части, есть большой турнир, организованный по американской модели, - Континентальная хоккейная лига. Но то хоккей с шайбой - это совсем другая история, и примером для футбольного сообщества он служить не может.

Закрепление господства

Богатые клубы, чьи владельцы решили создать Суперлигу, и так уже имеют большое преимущество перед всеми прочими.

Сама идея создать новый регулярный турнир, в котором на каждую команду пришлось бы минимум 18 матчей за сезон, могла родиться только у клубов, имеющих полтора-два звездных состава: один состав такой график игр физически не выдержит.

Суперлига же закрепила бы это их господствующее положение: новый турнир перетянул бы на себя с национальных чемпионатов и еврокубков часть рекламы и денег за трансляции - и богатые стали бы еще богаче, а условно бедные - еще беднее.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Президент "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес говорит, что новый турнир зарабатывал бы деньги для всего европейского футбола - но пока не объяснил, как именно

Инициаторы создания Суперлиги, правда, заверяют, что заработанные ими деньги шли бы на развитие всего европейского футбола, но как именно они собирались делиться, они объяснить пока не успели.

Почему УЕФА и ФИФА так рассердились

Создатели Суперлиги недовольны тем, как УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) управляет Лигой чемпионов и распределяет деньги от нее, а УЕФА и ФИФА (Международная федерация футбола), соответственно, недовольны покушением на их власть.

В последний доковидный сезон выручка УЕФА составила почти 4 млрд евро, и львиная доля этой суммы - деньги за права на телетрансляцию и рекламу в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В последнем сезоне выручка УЕФА рухнула до трех с небольшим миллиардов евро.

Создатели Суперлиги говорят, что многие матчи группового этапа Лиги чемпионов неинтересны болельщикам, потому что в них играют явные аутсайдеры. Подтекст, который явно слышится в этих их словах: мы тратим сотни миллионов на лучших игроков мира, а они выматываются и травмируются в этих никому не нужных матчах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил игрокам клубов Суперлиги отлучением от чемпионатов мира и Европы

"Нынешний формат не работает, это очевидно [...] Поэтому мы думали, что хорошо был сделать турнир, в котором главные команды Европы играли бы друг с другом с самого начала. Мы проработали цифры, и нам представлялось, что мы можем заработать гораздо больше денег, в том числе и для других клубов", - сказал президент "Реала" Флорентино Перес в четверг, когда затея с Суперлигой уже провалилась.

Но для УЕФА запуск Суперлиги означал бы, что европейский футбол заработает меньше денег на Лиге чемпионов. Поэтому УЕФА отреагировал быстро и жестко. "Игрокам, выступающим за клубы этой закрытой [для посторонних] лиги, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Европы", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Это заявление выбило почву из-под ног Суперлиги: большинство футболистов во всех 12 клубах - игроки разных национальных сборных.

Что дальше

Флорентино Перес не считает, что идея окончательно похоронена - он говорит, что проект Суперлиги не умер, а лишь поставлен на паузу.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Болельщики "Челси" устроили целый митинг против Суперлиги

"Мы продолжим работу. Проект на паузе", - сказал Перес в четверг. По его словам, все 12 клубов формально остаются в Суперлиге: несмотря на то, что 9 из них заявили о выходе, они подписали договоры об участии, а договоры одним заявлением не расторгаются.

С другой стороны, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли сказал Би-би-си, что, хоть он и убежден в "красоте этой идеи - создать лучший турнир мира", на данный момент ему приходится признать, что проект Суперлиги окончен.