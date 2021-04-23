"Скифское золото" в шаге от возвращения на родину. Осталось только решить, где она

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

час назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Тяжба по поводу возвращения "скифского золота" тянется с января 2015 года.

В Апелляционном суде Амстердама прошло решающее заседание в деле о принадлежности "скифского золота" - коллекции археологических объектов, которая уже восьмой год находится в Нидерландах.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекцию, попавшую в местный музей до аннексии Крыма Россией, нужно вернуть в Киев. Но с этим решением не согласились крымские музеи, из экспозиций которых создали эту коллекцию.

Сугубо бюрократический на первый взгляд спор о взаимоотношениях между музеями и министерствами разных стран за эти годы превратился в ожесточенную политическую баталию, в которой принимают участие самые высокие государственные чиновники Украины и России.

После состоявшихся в четверг дебатов, судьи удалились принимать решение, которое планируется огласить до 31 августа. Но станет ли оно окончательным в этой эпопее?

Затянувшаяся выставка

Началась эта история летом 2013 года, когда из экспонатов киевского Музея исторических ценностей и еще четырех музеев, расположенных в Крыму, была сформирована коллекция в составе 584 экспонатов (более двух тысяч предметов) и оценочной стоимостью около миллиона евро.

Так появилась выставка "Крым - золото и тайны Черного моря". Много позже ее назовут "скифским золотом" - что не вполне корректно, поскольку далеко не все экспонаты коллекции имеют отношение к скифам, а уж тем более являются золотыми: большая ее часть - это бронзовые, керамические и даже деревянные изделия.

В рамках рутинного международного культурного сотрудничества в июле 2013 года коллекция выехала в немецкий Бонн. Там, в Рейнском краевом музее, выставка пережила начало украинского Евромайдана и встретила новый, 2014 год.

В начале февраля 2014 года, согласно подписанному контракту, экспонаты были перевезены в Амстердам, в музей Алларда Пирсона, где они должны были демонстрироваться до конца августа. Здесь выставка пережила смену власти на Украине, а затем и не признанную ни Украиной, ни Нидерландами аннексию Россией Крыма - места, откуда происходила львиная доля ее экспонатов и куда по умолчанию их должны были вернуть.

В Киеве сразу обратили внимание на потенциальные риски сложившейся ситуации.

Уже в конце марта 2014 года тогдашний украинский вице-премьер по гуманитарным вопросам Александр Сыч заявил, что, по его информации, российская власть намерена вывезти экспонаты крымских музеев, пребывающие на выставках за пределами Украины, в Эрмитаж.

Посему украинское правительство приняло решение передать все такие экспонаты напрямую в управление министерству культуры Украины - в обычной практике экспонатами распоряжаются музеи, в которых они выставляются на постоянной основе. Минкульт, в свою очередь, заочно изъял эти экспонаты у крымских музеев и передал их на хранение в киевский Музей истории Украины.

Параллельно будущим коллекции озаботился и музей Алларда Пирсона.

С одной стороны, договор о проведении выставки в Амстердаме был подписан с конкретными музеями, то есть, по идее, вернуть экспонаты нужно было бы им. С другой - в том же договоре имелась во многом протокольное, но вполне конкретное упоминание о том, что владельцем экспонатов выступает государство Украина в лице украинского Музейного фонда, расположенного в Киеве. То есть, вернуть "скифское золото" следует не в Крым, а в Киев.

Предчувствуя будущие проблемы, музей сначала обратился за консультациями к юристам Амстердамского университета, а позже - продлил срок проведения выставки в своих стенах до ноября 2014 года.

В конце концов, в августе 2014-го музей Алларда Пирсона выпустил официальный пресс-релиз, в котором заявил, что не находит возможным принять требования о возвращении экспонатов ни от крымских музеев, ни от Киева.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Амстердамский музей Алларда Пирсона посчитал, что возвращение "скифского золота" любой из сторон спора приведет к искам к музею от другой стороны, поэтому предпочел решить вопрос через суд

"Передача объектов заинтересованной стороне почти однозначно приведет к требованиям с другой стороны, что создает существенные риски для музея Алларда Пирсона. Музей исполнит квалифицированное судебное решение или соглашение между сторонами", - говорилось в том сообщении.

Осенью 2014 года в музее заявили, что должны освободить залы для других выставок, и переместили "скифское золото" в запасники. А перед этим - отправили в Киев 19 экспонатов из тамошнего Музея исторических ценностей. В Голландии остались только экспонаты из Крыма.

Протокольная переписка между Киевом, Крымом и Амстердамом прогнозировано закончилась безрезультатно, и в январе 2015 года Окружной суд Амстердама начал рассмотрение иска четырех крымских музеев против музея Алларда Пирсона с требованием отдать "скифское золото" именно им.

Тогда же в качестве третьей стороны к делу присоединилась Украина, требующая вернуть экспозицию в Киев.

Война аргументов

На словах каждая из сторон спора излучала уверенность в том, что дело решится именно в ее пользу.

Крымчане обращались к устоявшейся в музейном мире практике, согласно которой ключевое значение придается правам конкретных музеев. Да и в договоре о проведении выставки в Голландии речь шла о том, что экспонаты должны вернуться в эти самые музеи.

Еще один, во многом эмоциональный аргумент крымских музейщиков состоял в том, что археологические ценности должны храниться именно на полуострове - в той местности, где их выкопали.

"Эти вещи должны вернуться к нам, туда, где их нашли", - говорил "Российской газете" участник раскопок Усть-Альминского некрополя, экспонаты из которого входят в спорную выставку, директор симферопольского музея-заповедника "Неаполь Скифский" Юрий Зайцев.

Украинскую сторону такие аргументы не убеждали.

"У Лувра спросите, всё ли, что там хранится, выкопали в Париже. Во всем мире, согласно всем международным конвенциям, археологические находки принадлежат народу той страны, на территории которой они были найдены. Все эти раскопки проводились на территории Украины, причем не только в Крыму, но и в [других местах] южной части страны, поэтому и принадлежат они Украине. И это исключительно компетенция нашего государства решать, в каком музее они будут храниться", - заявила Би-би-си заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко.

Автор фото, TASS Подпись к фото, На самом деле, не все "скифское золото" - золото, а тем более скифское. Одним из ценнейших экспонатов коллекции называют японские деревянные шкатулки.

Киевские участники спора напоминают, что, согласно украинскому законодательству, все музейные экспонаты находятся в собственности государства, а музеи выступают только их временными распорядителями. В конце концов, все разрешения на временный вывоз экспонатов за рубеж давало министерство культуры Украины, а местом решения любых споров по поводу выставки указан киевский суд.

Украинские юристы называют крымские музеи "фантомными институциями": они демонстрировали в суде документы, свидетельствующие о том, что музеи более не являются теми же украинскими юридическими лицами, которые подписывали договор с голландцами, а фигурируют в реестрах другой страны - России, говорит один из членов киевской юридической команды, партнер адвокатской фирмы "Сергей Козьяков и партнеры" Андрей Карнаухов.

На стороне Украины играют и международные конвенции, убеждали киевские участники спора, - в частности, конвенция ЮНЕСКО от 1970 года, согласно которой каждое суверенное государство имеет право вывозить или не вывозить, запрещать отчуждение и возвращать с экспонирования любые культурные ценности, если считает такие действия незаконными.

Выступая в амстердамском суде, украинцы утверждали, что культурные ценности из крымских музеев неоднократно вывозились на территорию "материковой" России, и не факт, что все они были возвращены на полуостров.

В разговоре с Би-би-си заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что предметы культурного наследия Крыма неоднократно передавались российской властью "дружественным правительствам".

"Если нам не удастся восстановить справедливость [и добиться передачи "скифского золота" Украине], этот элемент культурного наследия может также перекочевать в какие-то частные коллекции и будет утрачен навсегда", - сказал Би-би-си Евгений Енин.

На судебных заседаниях эмоции порой били через край, рассказывает Би-би-си один из членов украинской делегации на этих слушаниях.

Представители крымских музеев утверждали, что Украина не имеет морального права обладать этими экспонатами, так как Крым для нее был всего лишь "подарком Хрущева", или жаловались на "циничное лишение Украиной крымчан права видеть свое наследие".

Не оставались в долгу и киевляне. В состав украинской делегации входила тогдашняя первый заместитель министра информационной политики, этническая крымская татарка Эмине Джапарова, которая рассказывала суду о положении крымских татар, лишенных не то, что доступа к культурному наследию полуострова, но даже доступа в сам Крым, и "страдающих от давления оккупационной власти".

"Скифское золото" вернется в Крым, как только "коллективный Путин" оставит полуостров, добавляла Джапарова.

Периодически украинские участники спора напоминали в суде, что именно Россия, которая считает Крым частью своей территории, ответственна за катастрофу "Боинга" рейса МН17, в результате которой погибли 193 голландских гражданина.

Россия не признает ответственности за эту катастрофу, в Нидерландах продолжается судебное рассмотрение этого дела.

Первое решение

В конце концов, после почти двух лет разбирательств, в декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть "скифское золото" Украине.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине

В решении было записано, что суд согласился с апелляцией Киева к конвенции ЮНЕСКО, по которой культурное наследие принадлежит суверенному государству. Поскольку Крым таковым не является, решил суд, артефакты должны быть переданы на территорию Украины, а окончательное решение об их принадлежности должен принять украинский суд.

Отдельно Украину предписали оплатить стоимость хранения экспонатов в запасниках амстердамского музея - речь шла о сумме примерно в 111 тысяч евро.

В Киеве ожидаемо приветствовали решение амстердамского суда.

"[Это решение] означает, что не только скифское золото является украинским. Крым тоже является украинским. Крым наш, и точка. Это следует из решения суда европейской страны", - заявил тогдашний президент Петр Порошенко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для бывшего президента Украины вердикт амстердамского суда стал свидетельством того, что Крым - это Украина

В Москве так же прогнозируемо решение суда раскритиковали.

Тогдашний министр культуры России Владимир Мединский, до того воздерживавшийся от однозначных комментариев по этому делу, назвал возможную передачу Украине "скифского золота" похищением.

"Несправедливое и неправосудное решение [амстердамского суда] ставит крест на лелеемых Гаагой амбициях утвердиться в качестве юридической столицы мира", - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

А тогдашний глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко утешил крымчан по-своему: он пообещал, что коллекция "скифского золота" будет возвращена крымским музеям после того, как войска ДНР возьмут Киев.

Так или иначе, вскоре после публикации этого решения крымские музеи оспорили его в Апелляционном суде Амстердама.

Продолжение следует

Уже первое, промежуточное решение апелляционной инстанции, опубликованное в июле 2019 года, вызвало бурю возмущения у украинской стороны.

Апелляционный суд постановил, что при рассмотрении дела о "скифском золоте" не должны учитываться ни голландский закон о культурном наследии, ни конвенция ЮНЕСКО от 1970 года - именно на этот документ делали упор киевляне, доказывая свою правоту.

Одновременно суд затребовал у сторон дополнительную информацию относительно их права собственности на экспонаты. В заявлении, опубликованном на сайте суда, говорилось, что окончательное решение следует ожидать через 6-9 месяцев, то есть, в начале 2020 года.

Украинцы тут же потребовали отстранить от дела главу судейской коллегии, рассматривающей дело.

Российские СМИ сообщили, что, дескать, таким образом Киев пытается максимально затянуть рассмотрение дела о "скифском золоте". Но адвокаты Украины заявили, что имеют веские доказательства предвзятости судьи Дуко Оранье: по их словам, десять лет назад он, еще будучи адвокатом, участвовал в деле против ЮКОСа, которое рассматривалось в Голландии, и, более того, сотрудничал с российскими адвокатами, которые сейчас представляют интересы крымских музеев.

Когда первая попытка отстранить судью не удалась, Украина представила дополнительные доказательства наличия у него конфликта интересов.

Со второй попытки суд все же исключил Дуко Оранье из состава коллегии, заметив при этом, что не обнаружил признаков его ангажированности, но эта эпопея затянула процесс на несколько месяцев.

Рассмотрение дела задерживалось и по другим причинам: то из-за коронавирусного карантина, то по состоянию здоровья одного из судей, которому стало плохо прямо во время разбирательства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда и чем закончится эпопея с возвращением "скифского золота" из Нидерландов, сказать наверняка не может никто

В конце концов, 22 апреля 2021 года стороны собрались в Амстердаме на решающий раунд дебатов.

Собеседники Би-би-си в украинской делегации говорят, что для этого дела голландское правосудие сделало исключение: из-за карантина большинство дел рассматриваются судами дистанционно или в письменном порядке.

На этой стадии процесса стороны лишены возможности представлять принципиально новые доказательства по делу, рассказал Би-би-си адвокат Андрей Карнаухов, поэтому ничего принципиально нового в зале суда не прозвучало.

Главная интрига на этой стадии - будет ли амстердамский суд учитывать выгодную для Украины конвенцию ЮНЕСКО.

Адвокаты крымских музеев убеждали, что нужно придерживаться промежуточного решения суда от 2019 года и не применять к ситуации со "скифским золотом" ее нормы. Киевская сторона процесса возражала: раз в деле появился новый судья, вопрос о применимости конвенции нужно рассмотреть еще раз.

Что по этому поводу думает амстердамский суд, можно будет узнать только из окончательного решения, которое будет опубликовано не позже 31 августа.

Но даже это решение может стать не последним в эпопее "скифского золота".

Наверняка проигравшая сторона оспорит его в кассационной инстанции - Верховном суде Нидерландов. Российские СМИ допускали, что рассмотрение дела в этом суде может затянуть дело еще примерно на два года.