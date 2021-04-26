Оскар-2021: 13 самых ярких выходов на красную дорожку

43 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Аманда Сейфрид, любимая многими по фильм "Письма Джульетты", была номинирована на премию как лучшая актриса второго плана. Статуэтку она не получила, но запомнилась сногсшибательным нарядом

В отличие от многих церемоний, которые в последний год были по понятным причинам просто отменены, 93-я церемония вручения "Оскаров" прошла почти в нормальном режиме - с ковровой дорожкой и умопомрачительными нарядами.

Не все номинанты смогли присутствовать лично. Например, на церемонии не было великого Энтони Хопкинса, получившего "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Отец". 83-летний актер сыграл страдающего деменцией старика и стал самым возрастным лауреатом в этой номинации.

От его имени награду получил Хоакин Феникс - триумфатор всех престижных конкурсов прошлого года, включая "Оскара", BAFTA и "Золотой глобус".

Но большинство постарались быть лично и не разочаровали. Мы сделали подборку самых интересных луков.

Реджина Кинг

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Реджина Кинг - свой человек на "Оскарах". Два года назад она получила награду в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы говорить". В этом году она представила на суд киноакадемиков свой фильм "Одна ночь в Майами" уже в качестве режиссера и собрала три номинации. Правда, ни одной награды картина так и не получила, но зато Кинг пригласили открыть церемонию в качестве ведущей.

На красную дорожку Реджина вышла в бледно-голубом платье от Louis Vuitton с плечами в стиле 1980-х годов.

Зажигательная парочка: Пол и Лиз Рейси

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пол и Лиз Рейси вместе уже много лет. Лиз не только жена актера, но и его агент вот уже более 20 лет

Звезда драмы "Звук металла" о теряющим слух барабанщике Пол Рейси вышел на красную дрожку в приподнятом настроении в сопровождении своей супруги и по совместительству агента Лиз Рейси.

"Моя жена работает моим агентом на протяжении 20 лет, и все это время она борется за меня. Она продолжит быть со мной, она - мое сердце", - сказал номинант в категории "Лучший актер второго плана".

Родители Пола Рейси были глухонемыми, он с детства в совершенстве владеет языком жестов и в интервью прессе на красной дорожке сопровождал им свою речь.

Картина "Звук металла" получила два важных "Оскара" - за лучшие звук и монтаж.

Эмиральд Феннел в изумрудных тонах

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Британка Эмиральд Феннел - дебютантка премии на сценарном поприще. Свою "Девушку, подающую надежды" она сняла в 2019 году всего за 23 дня, будучи на восьмом месяце беременности. А в воскресенье шла по красной дорожке беременной уже вторым ребенком.

Этот вечер принес ей статуэтку за лучший оригинальный сценарий, а ее платье от Gucci с оттенками изумрудных тонов, оправдывающих ее имя, однозначно украсило церемонию.

Дань памяти легендарному Коби Брайанту

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Мартин Десмонд Рой и Трэвон Фри удостоились премии за лучший короткометражный фильм "Два далеких незнакомца". Оба появились на красной дорожке с одинаковыми брошами дизайна Dolce & Gabbana.

Цифры 24 и 2 - это дань памяти погибшему в 2020 году в результате крушения вертолета легендарному баскетболисту Коби Брайанту. Коби много лет играл в НБА под номером 24, а под вторым номером на майке выступала его 13-летняя дочь Джанна - едва успевшая начать свою баскетбольную карьеру и погибшая вместе с отцом.

Мария Бакалова: сто метров тюля

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Болгарская актриса Мария Бакалова снялась в последней картине Саши Барона Коэна, полное название которого - "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана". Выбранное Марией платье от Louis Vuitton, на которое ушло 100 метров тюля - идеальный способ соблюдать социальную дистанцию без особого труда.

Бакалова была номинирована на премию как лучшая актриса второго плана, статуэтку не получила, но оставила неизгладимый след на красной дорожке 93-й церемонии.

"Золотые" номинантки

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Борьба в номинации "За лучшую женскую роль", по мнению кинокритиков, была в этом году самой напряженной. Все номинантки блистали не только на экране, но и на дорожке.

Виола Дэвис (фильм "Ма-Рейни: Мать блюза") сразила публику нарядом от модельера Сары Бертон из дома Alexander McQueen. Кэри Маллиган (справа) ("Девушка, подающая надежды") появилась в платье от Веры Вонг, а Андра Дэй - от Valentino. Обе сами напоминали золотые статуэтки, но это им не помогло. Лучшей актрисой признана Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль в фильме "Земля кочевников", ставшем также триумфатором в двух других главных категориях - за лучшую режиссуру и как лучший фильм.

Алан Ким - настоящий победитель

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Девятилетний Алан Ким покорил всех своей работой в картине "Минари" и стал звездой церемонии в Лос-Анджелесе, станцевав на красной дорожке.

Он был очень элегантен в костюме от Thom Browne.

Селест, укравшая сердца

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Британская певица Селест была номинирована в категории "Лучшая песня к фильму", премию не получила, но 2020 год уже принес ей достаточно известности: ранее она была признана голосом года по версии Би-би-си.

Главным акссесуаром ее наряда на красной дорожке стала сумочка от Gucci в виде сердца, максимально приближенного к анатомическому изображению.

Приз за лучшую песню отдан композиции Fight for you из картины "Иуда и черный мессия" в исполнении H.E.R., D`Mile и Тиары Томас.

Парад элегантности

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Претенденты на "Лучшую мужскую роль" были, как на подбор, элегантны. Британцы Даниэл Калуя (слева) и Риз Ахмед выбрали темные токсидо классического кроя. А звезда "Одной ночи в Майами" Лесли Одом-младший пошел по пути большего гламура, выбрав светлый костюм от Brioni и бриллиантовые аксессуары Cartier.

Стиль из-за океана

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Два года назад британские актрисы Глен Клоуз и Оливия Колман уже соперничали в одной номинации. Тогда борьба шла за лучшую женскую роль, и Колман в итоге победила. Сейчас они снова столкнулись, но уже в категории "Лучшая женская роль второго плана". На этот раз ни одна из них не получила награду, но создали настоящую атмосферу праздника в Лос-Анджелесе.

На Клоуз был яркий синий наряд от Armani, Колман блистала в ярко-красном.

"Лагерь калек" на ковровой дорожке

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Команда создателей документальной ленты "Лагерь калек" получила массу восторженных откликов за то, как в картине представлен мир людей с инвалидностью. "Оскара" в этой номинации получила работа "Мой учитель - осьминог", но съемочная группа "Лагеря калек" по праву владела красной дорожкой.

Режиссеры Николь Ньюнэм (вторая слева) и Джим Лебрехт (в центре) выбрали наряды от Gucci. Появление команды на красной дорожке вызвало бурю положительных эмоций в соцсетях.

"Я подросток с инвалидностью, и для меня это самое классное событие на свете", - написал один из пользователей.

Также впервые в этом году сцена на церемонии вручения премии "Оскар" была оснащена пандусом для колясок.

Хлоя Чжао забрала всё

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Все внимание в этот вечер было приковано к Хлое Чжао, ставшей главным триумфатором 2021 года. Ее картина "Земля кочевников" получила награду как лучший фильм, а она - как лучший режиссер.

Хлоя вышла на красную дорожку вместе с исполнительницей одной из ролей в картине - Шарлин Суонки, которая стала одной из нескольких непрофессиональных актрис, сыгравших в "Земле кочевников".

Икона стиля

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Ослепительная Лора Дерн уже удостоилась заветной статуэтки в прошлом году за роль второго плана в картине "Брачная история". В этом году в этой же номинации ей не повезло, зато, по мнению критиков, ей положен приз за лучший наряд на красной дорожке.

Дерн выбрала платье от De la Renta, своими контрастами хорошо подчеркивающее характер самой актрисы: черно-белая гамма, гладкий верх и пышный низ плюс необычная комбинация тканей.