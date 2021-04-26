Больницы переполнены, крематории перегружены: как выглядит страшная волна Covid-19 в Индии

28 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Умерших так много, что в Дели приходится сжигать тела массово

Новая волна эпидемии коронавируса в Индии привела к неуклонному росту смертности, отделения реанимации в больницах переполнены, а запасы лекарств и кислорода быстро заканчиваются.

О катастрофических последствиях пандемии свидетельствуют многочисленные фотографии из больниц и крематориев по всей стране. Скорбящие родствеенники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с усопшими, крематории не справляются, и люди вынуждены устраивать погребальные костры прямо на улицах.

Журналисты, которые не доверяют государственной статистике, лично ведут подсчеты умерших у крематориев. По их выкладкам получается, что реальное число жертв коронавиурса в некоторых городах в 10 раз превышает официальные данные.

Не далее как на прошлой неделе журналисты Би-би-си в Гуджарате сообщали о том, что в результате постоянной работы от жара частично расплавилась труба крематория в городе Сурат. Однако власти пока не решаются поделиться точными данными о числе летальных исходов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Мумбаи родственник жертвы коронавируса в защитном костюме отдыхает на скамейке в ожидании церемонии кремации

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Родственники в крематории Дели ожидают, когда им дадут проститься с усопшим

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Журналисты утверждают, что смертность от коронавируса в стране намного выше, чем утверждают официальные источники

Автор фото, Sumit Kumar Подпись к фото, Погребальные костры день и ночь горят в крематории Лакхнау, одного из наиболее пострадавших от пандемии городов Индии

Автор фото, EPA Подпись к фото, Родственники и работники муниципалитетов проводят кремацию жертв коронавируса в Мумбаи

"Сокрушительное напоминание"

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Дели, где люди умирают в больницах от нехватки кислорода.

Как говорится в заявлении ВОЗ, ситуация в Индии служит "сокрушительным напоминанием" о том, на что способен коронавирус.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Дели сосредоточены одни из лучших медицинских учреждений Индии, но и там отделения реанимации заполнены на 99%