300 лет эволюции: что вы знаете о премьерах Британии?

24 минуты назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Уинстон Черчилль - бесспорно, самый известный британский премьер в новейшей истории. По порядку, хронологически, он был 39-м премьер-министром Соединенного королевства. Портрет 1943 года кисти Фрэнка Оуэна Солсбери.

Институту премьер-министра Британии в этом году исполняется 300 лет. Так считают историки. В апреле 1721 года главой правительства созданной за 14 лет до этого Великобритании, союза Англии и Шотландии, стал сэр Роберт Уолпол.

Конечно, и до того при королях и королевах были советники или министры, которых с определенной натяжкой можно было назвать главой правительства. Но именно ко времени Уолпола, в результате радикальных реформ Славной революции и последующих лет, пост главы правительства стал сколько-нибудь похож на нынешнюю должность премьер-министра.

После бурных и кровавых событий 17-го века британцы приобрели склонность не ломать и переделывать свою политическую систему, а постепенно, не спеша, дополнять, развивать и надстраивать ее. Эволюция, а не революция.

Эта трехсотлетняя эволюция, естественно, касалась и поста премьера - и в итоге этот институт с нагромождением обязанностей, титулов, недосказанностей, с работой где-то по закону, а где-то, как выражаются британцы, "по конвенции", то есть по традиции с молчаливого согласия всех, стал олицетворением всей британской политической системы.

"Британскому премьеру приходится исполнять больше разных обязанностей, чем почти всем прочим мировым лидерам. Он - и глава правительства, и лидер партии, он собирает пожертвования, он выступает в парламенте, он представляет страну за границей, он утешает обиженных, и он же еще и депутат парламента от своего округа, чьи избиратели могут его уволить", - написал недавно по этому поводу журнал Economist (нужна подписка).