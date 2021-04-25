В Париже умер модельер Альбер Эльбаз. Посмотрите на его самые яркие образы

час назад

Один из самых знаменитый французских модельеров Альбер Эльбаз скончался в Париже в возрасте 59 лет, по словам партнеров, причиной его смерти стал Covid-19. С 2001 по 2015 год Эльбаз возглавлял один из старейших во Франции модный дом Lanvin, он также работал в домах Ги Ларош и Ив Сен-Лоран.