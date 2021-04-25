В Париже умер модельер Альбер Эльбаз. Посмотрите на его самые яркие образы

Показ коллекции Эльбаза для Lanvin

Автор фото, AFP via Getty Images

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Показ коллекции Эльбаза для Lanvin

Один из самых знаменитый французских модельеров Альбер Эльбаз скончался в Париже в возрасте 59 лет, по словам партнеров, причиной его смерти стал Covid-19. С 2001 по 2015 год Эльбаз возглавлял один из старейших во Франции модный дом Lanvin, он также работал в домах Ги Ларош и Ив Сен-Лоран.

Мы собрали фотографии, рассказывающие о его карьере.

Автор фото, Sygma via Getty Images

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Эльбаз родился в Марокко, эмигрировал в Израиль, а в 1996 году переехал в Париж. В сезоне 1998-99 годов Эльбаз стал автором коллекции модного дома Ги Ларош.

Автор фото, Sygma via Getty Images

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По поручению Ива Сен-Лорана он в течение некоторого времени курировал торговую марку Рив Гош

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1999 год. Это коллекция Эльбаза для дома Ив Сен-Лоран. В возрасте 37 лет ему поручили создать первую коллекцию прет-а-порте, то есть готовой одежды. В тот момент сам Сен Лоран решил заниматься только от-кутюр (высокой модой).

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Коллекция Эльбаза 2003 года для модного дома Lanvin.

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Показ во время парижской недели моды весной 2004 года. Еще одна коллекция Эльбаза для Lanvin

Автор фото, AFP via Getty Images

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Эльбазу аплодируют во время модного показа в 2006 году.

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Еще одна коллекция Эльбаза для Lanvin

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Альбер Эльбаз со своими моделями за кулисами модного показа Lanvin во Франции. 2007 год

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Вместе с дизайнерами Карлом Лагерфельдом и Жаном Полем Готье во время модного показа в Париже, февраль 2008 года.

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Модный показ в Париже, март 2008 года. Еще одна коллекция Эльбаза для Lanvin

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Работы Эльбаза были доступны не только богатой элите, но и покупателям обычных магазинов. В 2010 году он сделал коллекцию для сети H&M. Такие платья продавались по вполне демократической цене от 99 до 149 евро, а блузку можно было приобрести примерно за 20 евро

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Одежду Эльбаза любили многие голливудские знаменитости. На этом фото Меррил Стрип в его платье во время церемонии вручения "Оскаров" в 2012 году

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Эльбаз создавал одежду не только для женщин. Это его мужская коллекция для Lanvin. Январь 2012 года.

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В 2015 году Эльбаз ушел из Lanvin. Это - показ его коллекции для итальянского модного дома Tod's в 2019 году.

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Альбер Эльбаз был одним из самых известных модельеров современности