В Париже умер модельер Альбер Эльбаз. Посмотрите на его самые яркие образы
Один из самых знаменитый французских модельеров Альбер Эльбаз скончался в Париже в возрасте 59 лет, по словам партнеров, причиной его смерти стал Covid-19. С 2001 по 2015 год Эльбаз возглавлял один из старейших во Франции модный дом Lanvin, он также работал в домах Ги Ларош и Ив Сен-Лоран.
Мы собрали фотографии, рассказывающие о его карьере.
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