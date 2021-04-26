Прокуратура запретила работу штабов Навального по иску об экстремизме

час назад

Автор фото, Artyom Korotaev/TASS

Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Алексея Навального и попросила суд приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента). Это означает, что штабы и ФБК не смогут организовывать любые акции, участвовать в выборах, пользоваться банковскими вкладами для каких-либо целей, кроме уплаты штрафов и убытков.

О том, что прокуратура решила приостановить работу штабов Навального, стало известно во время предварительной беседы по делу в Мосгорсуде - это начальная стадия судебного процесса о признании ФБК и штабов экстремистскими организациями.

"Экстремистская деятельность движения влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству и создает реальную угрозу причинения такого вреда", - говорится в решении московской прокуратуры о приостановке деятельности штабов Навального, которые в отличие от ФБК юридически не являются организацией.

Прокуратуры попросила суд о приостановке деятельности ФБК, а также Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан организацией, выполняющей функции иностранного агента). Летом 2020 года Навальный объявил о ликвидации ФБК как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование - ФЗПГ. Власти хотят и его признать экстремистским.

Штабы Навального - общественное движение, поэтому решение о приостановке их работы выносит прокуратура, объяснили в пресс-службе Мосгорсуда. Решения по НКО, которыми являются ФБК и ФЗПГ, принимает суд.

"В суд поступило заявление о предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК и ФЗПГ. Данное заявление пока судом не рассмотрено, оно рассматривается единолично", - заявили в Мосгорсуде.

Приостановление деятельности общественного объединения по закону о "Противодействии экстремистской деятельности" регламентировано статьей 10. Она предусматривает, что прокуратура может сама приостановить деятельность организации с с момента обращения в суд с заявлением о ее ликвидации и запрете. Организация вправе оспорить это решение в суде.

С момента вынесения решения прокуратуры или суда о приостановке по закону организации не могут организовывать любые акции, участвовать в выборах, пользоваться банковскими вкладами для каких-либо целей, кроме уплаты штрафов и убытков.

"Запрещается организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам", - сказано в законе.

Прокуратура могла приостановить деятельность ФБК и штабов Навального с момента обращения в суд с заявлением о ликвидации и запрете организации. Однако постановление прокурора Москвы вынесено только 26 апреля - уже после проведения 21 апреля протестной акции в поддержку Навального.

Защищать ФБК будет группа адвокатов "Команда 29".

Как пояснила Би-би-си адвокат Валерия Ветошкина из "Команды 29", ходатайство прокуратуры о запрете ФБК осуществлять отдельные действия суд должен рассмотреть в течение суток.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил "Открытым медиа", что деятельность штабов приостановлена.