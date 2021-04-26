"Оскар-2021" - триумфы и разочарования, победители и побежденные
- Александр Кан
- обозреватель по вопросам культуры
В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе в 93-й раз вручены высшие награды мирового кинематографа - призы Американской киноакадемии, в просторечии давно именуемые "Оскарами". Победители названы и лелеют вожделенные золотые статуэтки, и теперь можно попытаться подвести итоги и понять, что принес нам "Оскар-2021"
Главный победитель - diversity
Пожалуй, главный победитель не только "Оскаров", но и всего нынешнего сезона кинонаград - расовое и гендерное многообразие, означаемое по-английски емким словом diversity.
Эта победа - результат давно ведущейся борьбы женщин, расовых и сексуальных меньшинств за более заметное представительство в кино - на экране, среди стоящих за камерой кинематографистов самых разных профессий, среди определяющих оскаровских лауреатов членов Американской киноакадемии и, разумеется, среди самих этих лауреатов.
Борьба эта ведется уже десятилетия, но особую остроту приобрела после разразившегося в 2016 году скандала, когда подавляющее большинство белых среди номинантов породило движение протеста #OscarsSoWhite и привело к бойкоту "Оскаров" многими чернокожими кинематографистами.
Кульминация этой борьбы - принятое в этом году и вступающее в действие с 2024 года решение о введении обязательных квот на разнообразие, без соблюдения которых фильм не будет приниматься к номинации.
Мера спорная: любые обязательные квоты ведут к подмене художественных критериев политическими. Однако в Академии считают, что они необходимы и что картина растущего расового многообразия Америки по-прежнему неадекватно отображена в кино.
В 2021 году не было ни одной ведущей категории, среди номинантов которой не было бы такого многообразия. Особо отмечают двух женщин из пяти претендентов на главную индивидуальную награду - за лучшую режиссуру.
Триумфаторы
Есть соблазн именно в этом гендерно-расовом ракурсе рассматривать успех главного триумфатора "Оскаров-2021" - фильм "Земля кочевников".
Его постановщик Хлоя Чжао стала всего лишь второй за всю историю "Оскаров" (после Кэтрин Бигелоу в 2010 году за "Повелителя бурь") женщиной и первой женщиной азиатского происхождения, получившей приз за лучшую режиссуру.
Эта победа, вслед за "Золотым львом" в Венеции, главными призами на "Золотом глобусе" и BAFTA превращает еще год назад почти никому не известного кинематографиста в одного из самых востребованных режиссеров мирового кино.
"Оскар" за лучший фильм был вручен продюсеру картины Фрэнсис Макдорманд, и не успела она вернуться в зал, как ей пришлось подниматься на сцену еще раз - за "Оскаром" за лучшую женскую роль.
Фильм, однако, всех трех своих главных наград явно достоин. Это умная и человечная картина о потерявшихся в жизни немолодых людях. Она, несмотря на минимальный режиссерский опыт Хлои Чжао, мастерски поставлена, что особо непросто, учитывая, что почти все действующие лица - не профессиональные актеры.
Особо стоит отметить Фрэнсис Макдорманд. "Земля кочевников" для нее - третий "Оскар" (после "Фарго" и "Три биллборда в окрестностях Эббинга, Миссури"). По числу высших наград она сравнялась с такими грандами кино, как Джек Николсон, Мэрил Стрип, Даниэль Дэй-Льюис, и уступает теперь только обладательнице четырех "Оскаров" Кэтрин Хепберн.
Интересно, насколько схожи характеры Макдорманд в ее "оскароносных" ролях. Они, как и сама актриса, не имеют ничего общего с гламурной голливудской звездностью. Все они - непритязательные женщины из американской глубинки, но умные и с чувством несгибаемого собственного достоинства.
Приз за лучшую мужскую роль получил 83-летний британский ветеран Энтони Хопкинс. Это его второй "Оскар" после всем памятного Ганнибала Лектера в "Молчании ягнят" в 1991 году.
Можно сказать, что в его лице пресловутые "белые мужчины" отказываются отступать. И на самом деле, роль пораженного деменцией старика в фильме "Отец", теряющего ориентацию во времени и пространстве и не узнающего даже собственную дочь, - пример выдающегося актерского мастерства.
Обладатель премии за лучшую роль второго плана - британский актер Даниел Калуя. Он сыграл лидера чикагской организации "Черные пантеры" Фреда Хэмптона в фильме "Иуда и черный мессия", воспроизводящем самый накал расовой борьбы в Америке в 1960-е годы.
Его герой - тот самый черный мессия, страстный и в конце концов отдающий всего себя и всю свою жизнь борьбе за права афроамериканцев. Фильм оказался особенно актуальным на фоне потрясших Америку в последние месяцы расовых волнений.
"Оскара" за лучшую женскую роль второго плана получила 73-летняя корейская актриса Юн Ёджон, сыгравшая в фильме "Минари" роль бабушки, приехавшей помогать живущей в Америке семье иммигрантов из Кореи. Ее награда - еще одно свидетельство победы расово-этнического многообразия нынешних "Оскаров".
Лучшим оригинальным сценарием признана работа британской дебютантки Эмеральд Феннел, которая сама же и поставила свой сценарий в фильме "Девушка, подающая надежды". Никому до недавнего времени не известная Феннел практически мгновенно создала себе крепкую и уверенную репутацию в мировом кино.
Лучшая операторская работа - изысканно стилизованная под черно-белое кино 1930-х годов съемка Эриком Мессершмитом байопика "Манк" о Германе Манкевиче, сценаристе классического "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса.
Особо хочется отметить категорию, редко упоминаемую в подобного рода обзорах. "Оскаром" за лучшее звуковое оформление удостоена целая бригада звукорежиссеров, работавших на фильме "Звук металла" о теряющем слух барабанщике хэви-металлической рок-группы. Всю картину мы слышим ушами глохнущего героя, который пытается восстановить столь необходимый ему слух путем дорогостоящей операции.
Звук дрожит, раздается приглушенно, вместе с героем мы напряженно вслушиваемся, с трудом пытаясь разобрать слова, с которыми обращаются к нему другие. Звук то полностью исчезает, то вновь прорывается оглушающим грохотом. Наверное, со времен "Разговора" Фрэнсиса Форда Копполы, где аналогичную награду в 1975 году получил легендарный звукорежиссер Уолтер Мёрч, в кино не было столь виртуозной работы со звуком.
И, наконец, "Оскар" за лучший иностранный фильм получила датская картина "Еще по одной" одного из основателей легендарной "Догмы" Томаса Винтенберга.
Награда заслуженная - умная, остроумная, прекрасно поставленная картина с блистательным Маддсом Микельсеном в главной роли. Победа ее тем более примечательна, что фильм, сделанный исключительно белыми мужчинами и о белых мужчинах, сумел опередить широкое этническое разнообразие других номинантов.
Разочарования
Пожалуй, главным проигравшим "Оскаров-2021" следует считать "Манк".
Фильм был удостоен максимального числа номинаций - 10, а победу одержал лишь в двух, относительно второстепенных - за лучшую операторскую работу и лучшую работу художника-постановщика.
Безусловно, конкуренция была высока, но жаль, что не отмеченными остались и мастерская режиссура Дэвида Финчера, и умный, точный, глубоко проникший в самую суть Голливуда 30-х сценарий его отца Джека Финчера, и актерская работа Гэри Олдмана в главной роли. Да и в борьбе за лучший фильм "Манк" был более чем достойным претендентом.
Хотя "Земле кочевников" и грех жаловаться, немного жаль, что без награды осталась прекрасная операторская работа британца Джеймса Джошуа Ричардса, сумевшего передать необъятные красоты американской природы в этом, в общем-то лишенном красивостей фильме.
Интересно, что в борьбе за "Оскара" за лучшую мужскую роль белый актер Энтони Хопкинс опередил скончавшегося в прошлом году афроамериканца Чедвика Боузмена, сыгравшего роль джазового трубача в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Боузмен сыграл там блестяще, но посмертную номинацию он получил, по-видимому, главным образом за имидж настоящего афроамериканского супергероя, сложившийся у него после роли Черной пантеры в кинематографической вселенной Marvel.
Еще один проигравший в борьбе за "Оскара" за лучшую мужскую роль и тоже вполне вписывающийся в столь важное нынче расово-этническое многообразие - британский актер пакистанского происхождения Риз Ахмед, с поразительной, буквально физически ощутимой болью сыгравший роль глохнущего музыканта в фильме "Звук металла".
В борьбе за лучшую женскую роль конкуренция была невероятно высока. И хотя победа Фраэнсис Макдорманд кажется бесспорной, тем не менее жаль, что без наград остались Виола Дэвис за острую роль блюзовой певицы Ма Рейни и британка Ванесса Кирби, сцены неудачных родов которой в фильме "Фрагменты женщины" потрясают своей переворачивающей, физиологической откровенностью.
Еще одно крупное разочарование - полное отсутствие наград при шести номинациях у фильма "Суд над чикагской семеркой", воспроизводящего один из ключевых моментов антивоенной борьбы в Америке 1960-х.
Роль активиста Эбби Хофманна в этой картине была, пожалуй, самым реальным, но так и не осуществившимся шансом на награду британского комика Саши Барона Коэна, чей собственный фильм "Борат-2" тоже оказался полностью обойден наградами.
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