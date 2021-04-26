"Оскар-2021" - триумфы и разочарования, победители и побежденные

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

23 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Церемония вручения "Оскаров"-2021 проходила в этом году не в кинотеатре Dolby, как обычно, а в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Юнион Стэйшн

В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе в 93-й раз вручены высшие награды мирового кинематографа - призы Американской киноакадемии, в просторечии давно именуемые "Оскарами". Победители названы и лелеют вожделенные золотые статуэтки, и теперь можно попытаться подвести итоги и понять, что принес нам "Оскар-2021"

Главный победитель - diversity

Пожалуй, главный победитель не только "Оскаров", но и всего нынешнего сезона кинонаград - расовое и гендерное многообразие, означаемое по-английски емким словом diversity.

Эта победа - результат давно ведущейся борьбы женщин, расовых и сексуальных меньшинств за более заметное представительство в кино - на экране, среди стоящих за камерой кинематографистов самых разных профессий, среди определяющих оскаровских лауреатов членов Американской киноакадемии и, разумеется, среди самих этих лауреатов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Три лауреата "Оскаров-2021", представители трех рас: кореянка Юн Ёджон, афробританец Даниел Калуя и белая американка Фрэнсис Макдорманд

Борьба эта ведется уже десятилетия, но особую остроту приобрела после разразившегося в 2016 году скандала, когда подавляющее большинство белых среди номинантов породило движение протеста #OscarsSoWhite и привело к бойкоту "Оскаров" многими чернокожими кинематографистами.

Кульминация этой борьбы - принятое в этом году и вступающее в действие с 2024 года решение о введении обязательных квот на разнообразие, без соблюдения которых фильм не будет приниматься к номинации.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Новые правила рассмотрения фильмов, претендующих на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Мера спорная: любые обязательные квоты ведут к подмене художественных критериев политическими. Однако в Академии считают, что они необходимы и что картина растущего расового многообразия Америки по-прежнему неадекватно отображена в кино.

В 2021 году не было ни одной ведущей категории, среди номинантов которой не было бы такого многообразия. Особо отмечают двух женщин из пяти претендентов на главную индивидуальную награду - за лучшую режиссуру.

Триумфаторы

Есть соблазн именно в этом гендерно-расовом ракурсе рассматривать успех главного триумфатора "Оскаров-2021" - фильм "Земля кочевников".

Его постановщик Хлоя Чжао стала всего лишь второй за всю историю "Оскаров" (после Кэтрин Бигелоу в 2010 году за "Повелителя бурь") женщиной и первой женщиной азиатского происхождения, получившей приз за лучшую режиссуру.

Эта победа, вслед за "Золотым львом" в Венеции, главными призами на "Золотом глобусе" и BAFTA превращает еще год назад почти никому не известного кинематографиста в одного из самых востребованных режиссеров мирового кино.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Хлоя Чжао с двумя главными "Оскарами" - за лучший фильм и лучшую режиссуру

"Оскар" за лучший фильм был вручен продюсеру картины Фрэнсис Макдорманд, и не успела она вернуться в зал, как ей пришлось подниматься на сцену еще раз - за "Оскаром" за лучшую женскую роль.

Фильм, однако, всех трех своих главных наград явно достоин. Это умная и человечная картина о потерявшихся в жизни немолодых людях. Она, несмотря на минимальный режиссерский опыт Хлои Чжао, мастерски поставлена, что особо непросто, учитывая, что почти все действующие лица - не профессиональные актеры.

Особо стоит отметить Фрэнсис Макдорманд. "Земля кочевников" для нее - третий "Оскар" (после "Фарго" и "Три биллборда в окрестностях Эббинга, Миссури"). По числу высших наград она сравнялась с такими грандами кино, как Джек Николсон, Мэрил Стрип, Даниэль Дэй-Льюис, и уступает теперь только обладательнице четырех "Оскаров" Кэтрин Хепберн.

Автор фото, Todd Wawrychuk/A.M.P.A.S. via Getty Images Подпись к фото, Фрэнсис Макдорманд получает "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Земля кочевников"

Интересно, насколько схожи характеры Макдорманд в ее "оскароносных" ролях. Они, как и сама актриса, не имеют ничего общего с гламурной голливудской звездностью. Все они - непритязательные женщины из американской глубинки, но умные и с чувством несгибаемого собственного достоинства.

Приз за лучшую мужскую роль получил 83-летний британский ветеран Энтони Хопкинс. Это его второй "Оскар" после всем памятного Ганнибала Лектера в "Молчании ягнят" в 1991 году.

Можно сказать, что в его лице пресловутые "белые мужчины" отказываются отступать. И на самом деле, роль пораженного деменцией старика в фильме "Отец", теряющего ориентацию во времени и пространстве и не узнающего даже собственную дочь, - пример выдающегося актерского мастерства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британец Дэниэл Калуя с "Оскаром" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Иуда и черный мессия"

Обладатель премии за лучшую роль второго плана - британский актер Даниел Калуя. Он сыграл лидера чикагской организации "Черные пантеры" Фреда Хэмптона в фильме "Иуда и черный мессия", воспроизводящем самый накал расовой борьбы в Америке в 1960-е годы.

Его герой - тот самый черный мессия, страстный и в конце концов отдающий всего себя и всю свою жизнь борьбе за права афроамериканцев. Фильм оказался особенно актуальным на фоне потрясших Америку в последние месяцы расовых волнений.

Автор фото, JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images Подпись к фото, В здании главного вокзала в Сеуле люди с восторгом наблюдают за тем, как корейская актриса Юн Ёджон получает "Оскара" на церемонии в Лос-Анджелесе

"Оскара" за лучшую женскую роль второго плана получила 73-летняя корейская актриса Юн Ёджон, сыгравшая в фильме "Минари" роль бабушки, приехавшей помогать живущей в Америке семье иммигрантов из Кореи. Ее награда - еще одно свидетельство победы расово-этнического многообразия нынешних "Оскаров".

Лучшим оригинальным сценарием признана работа британской дебютантки Эмеральд Феннел, которая сама же и поставила свой сценарий в фильме "Девушка, подающая надежды". Никому до недавнего времени не известная Феннел практически мгновенно создала себе крепкую и уверенную репутацию в мировом кино.

Лучшая операторская работа - изысканно стилизованная под черно-белое кино 1930-х годов съемка Эриком Мессершмитом байопика "Манк" о Германе Манкевиче, сценаристе классического "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса.

Особо хочется отметить категорию, редко упоминаемую в подобного рода обзорах. "Оскаром" за лучшее звуковое оформление удостоена целая бригада звукорежиссеров, работавших на фильме "Звук металла" о теряющем слух барабанщике хэви-металлической рок-группы. Всю картину мы слышим ушами глохнущего героя, который пытается восстановить столь необходимый ему слух путем дорогостоящей операции.

Звук дрожит, раздается приглушенно, вместе с героем мы напряженно вслушиваемся, с трудом пытаясь разобрать слова, с которыми обращаются к нему другие. Звук то полностью исчезает, то вновь прорывается оглушающим грохотом. Наверное, со времен "Разговора" Фрэнсиса Форда Копполы, где аналогичную награду в 1975 году получил легендарный звукорежиссер Уолтер Мёрч, в кино не было столь виртуозной работы со звуком.

И, наконец, "Оскар" за лучший иностранный фильм получила датская картина "Еще по одной" одного из основателей легендарной "Догмы" Томаса Винтенберга.

Награда заслуженная - умная, остроумная, прекрасно поставленная картина с блистательным Маддсом Микельсеном в главной роли. Победа ее тем более примечательна, что фильм, сделанный исключительно белыми мужчинами и о белых мужчинах, сумел опередить широкое этническое разнообразие других номинантов.

Разочарования

Пожалуй, главным проигравшим "Оскаров-2021" следует считать "Манк".

Фильм был удостоен максимального числа номинаций - 10, а победу одержал лишь в двух, относительно второстепенных - за лучшую операторскую работу и лучшую работу художника-постановщика.

Безусловно, конкуренция была высока, но жаль, что не отмеченными остались и мастерская режиссура Дэвида Финчера, и умный, точный, глубоко проникший в самую суть Голливуда 30-х сценарий его отца Джека Финчера, и актерская работа Гэри Олдмана в главной роли. Да и в борьбе за лучший фильм "Манк" был более чем достойным претендентом.

Автор фото, Netflix Подпись к фото, "Манк" - байопик голливудского сценариста Германа Манкевича, автора сценария легендарного "Гражданина Кейна" - один из главных проигравших

Хотя "Земле кочевников" и грех жаловаться, немного жаль, что без награды осталась прекрасная операторская работа британца Джеймса Джошуа Ричардса, сумевшего передать необъятные красоты американской природы в этом, в общем-то лишенном красивостей фильме.

Интересно, что в борьбе за "Оскара" за лучшую мужскую роль белый актер Энтони Хопкинс опередил скончавшегося в прошлом году афроамериканца Чедвика Боузмена, сыгравшего роль джазового трубача в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Боузмен сыграл там блестяще, но посмертную номинацию он получил, по-видимому, главным образом за имидж настоящего афроамериканского супергероя, сложившийся у него после роли Черной пантеры в кинематографической вселенной Marvel.

Еще один проигравший в борьбе за "Оскара" за лучшую мужскую роль и тоже вполне вписывающийся в столь важное нынче расово-этническое многообразие - британский актер пакистанского происхождения Риз Ахмед, с поразительной, буквально физически ощутимой болью сыгравший роль глохнущего музыканта в фильме "Звук металла".

В борьбе за лучшую женскую роль конкуренция была невероятно высока. И хотя победа Фраэнсис Макдорманд кажется бесспорной, тем не менее жаль, что без наград остались Виола Дэвис за острую роль блюзовой певицы Ма Рейни и британка Ванесса Кирби, сцены неудачных родов которой в фильме "Фрагменты женщины" потрясают своей переворачивающей, физиологической откровенностью.

Еще одно крупное разочарование - полное отсутствие наград при шести номинациях у фильма "Суд над чикагской семеркой", воспроизводящего один из ключевых моментов антивоенной борьбы в Америке 1960-х.