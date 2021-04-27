Бразильский регулятор отклонил заявку на импорт "Спутника V"
Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины "Спутник V".
Члены правления агентства (пять человек) единогласно приняли решение отклонить запрос об импорте препарата. Перед голосованием технические специалисты указали на "неотъемлемые риски" и "серьезные" дефекты. Они также отметили на недостаток информации, гарантирующей безопасность, качество и эффективность "Спутника", сообщает агентство Рейтер.
Руководитель медицинских и биологических проектов Anvisa Густаво Мендеш заявил, что главный аргумент против "Спутника" - присутствие в его составе способного к размножению аденовируса человека.
Разработчики вакцины назвали решение бразильского регулятора политическим.
Затягивание Anvisa принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины "Спутник V", "к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой", говорится в "Твиттере" производителя вакцины.
В конце марта губернаторы 14 бразильских штатов обратились в Anvisa с просьбой дать в складывающихся исключительных условиях временное разрешение на импорт и применение без регистрации в Бразилии ряда вакцин зарубежного производства, в том числе и российского "Спутника".
Сейчас в Бразилии одобрены заявки на экстренное применение вакцин Coronavac, Covishield, Pfizer и Janssen.
Ранее в понедельник техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии признала российскую вакцину безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране, пишет российское агентство РИА Новости.
В Бразилии с начала пандемии зафиксировано более 14 млн случаев заражения коронавирусом, а общее число смертей приближается к 400 тысячам.
В понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью Си-эн-эн заявил, что фонд поставит первую партию "Спутника" в Индию, которая вместе с США и Бразилией входит в тройку стран с наибольшим числом заболевших.
По данным разработчиков "Спутника", вакцина одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек.
Европейское агентство лекарственных средств еще не получило достаточной информации о российской вакцине от коронавируса, чтобы одобрить ее, но если "Спутник V" получит регистрацию, то Германия купит его, заявила в понедельник канцлер Ангела Меркель.
"Если это произойдет в ближайшее время, естественно, будет иметь смысл покупать дозы "Спутника", - сказала Меркель журналистам. "Но если это произойдет через несколько месяцев, то к тому времени у нас будет достаточно вакцин, и мы столкнемся с вопросом, сколько нужно заказать", - цитирует ее Рейтер.
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