"Ментальная катастрофа". Чем грозит закон об ограничении просвещения в России

Анна Рында

Би-би-си

31 минуту назад

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Министерство просвещения России в новом проекте предложило ужесточить регулирование просветительской деятельности - заниматься ей запретят НКО-иноагентам. Для остальных же запретят просвещение без договоров. Ученые и просветители жалуются на цензурирование и бюрократизацию просвещения: в нынешних формулировках проекта под ограничение попадут любые лекции и мастер-классы. В научной среде прогнозируют уничтожение образовательных проектов и откат к советским временам.

Законопроект о просветительской деятельности появился в Госдуме в ноябре прошлого года. Документ подготовила группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андреем Климовым. Среди авторов нет представителей комитета госдумы по науке и образованию.

Документ вводит понятие "просветительской деятельности" и запрещает заниматься ею без санкции органов власти.

В пояснительной записке авторы ссылались на антироссийскую пропаганду в школах и вузах, которая, по их мнению, ведется под видом просветительской деятельности. Депутаты утверждали, что стремятся не допустить иностранное вмешательство, пропаганду экстремизма и сеяние розни.

Размытые формулировки документа вызвали опасения в образовательной среде. Ученые резко раскритиковали инициативу властей.

"Цензура мрачных времен": ученые раскритиковали документ

Президиум РАН в январе направил в Госдуму запрос об отзыве законопроекта. Группа ученых в обращении в издании "Троицкий вариант" назвала оскорбительной постановку вопроса о лицензировании и регламентации просветительской деятельности.

Схожу позицию заняли создатели и руководители 17 независимых российских просветительских проектов в коллективном заявлении.

"Регулирование просветительской деятельности, о котором идет речь, по сути является формой предварительной цензуры, напоминающей о самых мрачных страницах российской истории, и прямо ограничивает свободу слова и дискуссии в нашем обществе", - посчитали они.

Заявление подписано в том числе Александром Архангельским (премия "Просветитель"), Филиппом Дзядко (проект Arzamas), Михаилом Зыгарем ("История будущего"), Андреем Коняевым ( N+1).

Петиция против законопроекта на сайте change.org, инициированная астрофизиком, доктором физико-математических наук, ведущим научным сотрудник ГАИШ МГУ Сергеем Поповым, собрала почти 250 тысяч подписей.

"Многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования содержания каждой лекции и т.п.", - говорилось в петиции.

Российский ученый, биоинформатик, доктор биологических наук Михаил Гельфанд в комментарии к петиции назвал закон глупым и безграмотным. "Его последовательное применение невозможно, а избирательное повышает угрозу наказания над любым, занимающимся просветительской деятельностью - от лекторов и организаторов мероприятий до библиотек и клубов, ставших площадками этих мероприятий", - отметил ученый.

"Попытка регулировать все": против выступили Мизулина и Поклонская

Несмотря на бурную реакцию научно-просветительского сообщества, Госдума 16 марта приняла законопроект в третьем чтении, а Совет Федерации одобрил его 31 марта.

Во время голосования в Совете Федерации сенатор Елена Мизулина отказалась голосовать за документ, который оназвала "мутным" и похожим на "попытку регулировать все".

"Просветдеятельность - это право каждого. Мы что теперь, не можем своей группе помощников что-то рассказать, дать знания? Если родитель приходит в школу выступить, рассказать о своей профессии - уже надо согласовывать? Тут очень много неясных моментов", - заявила сенатор.

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма, Наталья Поклонская отозвала подпись под инициативой.

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В середине марта Российская академия наук (РАН) еще раз выступила против законопроекта о просветительской деятельности и обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не подписывать этот документ после принятия его парламентом.

В итоге 5 апреля Путин все равно подписал закон, который вступит в силу 1 июня.

"Конец курсам и марафонам": уточнения минпросвета вызвали вопросы

Ожидалось, что применение на практике "резиновых" формулировок из законопроекта о просвещении прояснит подзаконный акт от правительства.

Власти обнародовали соответствующий проект постановления от минспровещения 24 апреля. Но документ вызвал еще больше споров.

В проекте постановления перечисляются все возможные формы просветительской деятельности. Таковой будут считаться любые лекции, тренинги, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и вебинары. Круг представленных тем и направлений просветительской деятельности широк: от "распространения нравственно-духовных ценностей народов РФ" до "распространения знаний о выборе жизненного пути".

"Конец курсам и марафонам", - прокомментировала старший преподаватель филологического факультета МГУ и главред "Правмира" Анна Данилова.

По ее мнению, под просветительскую деятельность попадут любые лекции и мастер-классы: "по фотографии, похудению, английскому и психологии".

Документ допускает произвольную интерпретацию правоприменителями направлений просветительской деятельности, согласен декан факультета международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС Евгений Рощин. Он подчеркнул, что выступает как частное лицо.

"Все наши события с внешним гостями (экспертами, представителями органов государственной власти, НКО, других университетов) могут попасть под категорию просветительской деятельности и потребуют заключения договора с каждым таким гостем. Эта дополнительная бюрократия если не убьет, то значительно подорвет общественную роль университетов", - опасается Рощин.

Под постановление подпадают все контакты с вузами, музеями, библиотеками, школами и колледжами, добавляет доцент департамента медиа НИУ ВШЭ и основатель проекта Silamedia Оксана Силантьева. "После вступления в силу этого постановления больше не получится "Оксана, приходи к нам, расскажи на конференции про сайты, соцсети и всю твою мультимедию". Даже онлайн", - написала она в "Фейсбуке".

Формулировки в постановлении настолько размыты, что донос как на незаконное просветительство можно написать практически на любой проект, прогнозирует Вячеслав Данилов, ведущий телеграм-канала Philosophy Today, старший преподаватель кафедры философской антропологии МГУ.

"Скоро окончательно допримут закон о просветительстве - и нам придет хана. Не только анонсам, потому что анонсировать будет нечего (разве что лекции отставных силовиков в обществе "Знание" и научные конференции, которые проводятся для галочки), но и на сам наш канал можно будет написать донос как на незаконное просветительство", - написал Данилов.

Просвещение без договоров станет наказуемым

Просветителю необходимо будет "оформить договор с организацией науки, культуры или образования", чтобы вести соответствующую деятельность, говорится в проекте правительства.

Такое требование вице-президент РАН академик Алексей Хохлов называет главным недостатком документа.

"Если человек без всяких договоров хочет высказать какое-то мнение о важном достижении в сфере науки и высоких технологий, то это делается, как правило, на основе свободного информирования населения, в том числе в интернете. Ученые, считая это важной миссией, информируют население о современных достижениях науки, о том, как эти достижения меняют нашу жизнь. Это очень важная деятельность, никакими договорами она не регламентируется,ученые за это деньги не получают", - подчеркивает Хохлов.

Главред "Нового литературного обозрения" Ирина Прохорова опасается, что инициатива приведет к цензурированию просветительских материалов.

"Независимые просветители, которые хотят делать какие-либо циклы лекций - то, что можно было делать абсолютно свободно - теперь должны будут заключать договор с какой-то из государственных инстанций, фактически боясь каких-то преследований, волей-неволей цензурировать контент. Будет огромное количество бессмысленной бумажной волокиты", - сетует она в разговоре с Русской службой Би-би-си.

Кому позволят заниматься просвещением

Просветительской деятельностью по документу смогут заниматься как юридические, так и физические лица.

При этом юрлица не должны быть включены в реестр иностранных агентов.

Несколько требований касаются физлиц и ИП. На момент заключения договора они:

должны быть совершеннолетними;

иметь опыт работы в просветительской деятельности не менее двух лет;

не иметь ограничений к педагогической деятельности, которые предусмотрены ТК (в том числе не иметь судимости и социально опасных заболеваний).

Из-за этого невозможно будет пригласить многих лекторов, описывает риски Хохлов.

"Например, мы приглашаем иностранного профессора, нобелевского лауреата прочитать лекцию о своих научных достижениях на фестивале науки "Наука 0+". Ежегодно к нам приезжают несколько нобелевских лауреатов из-за рубежа. Согласно проекту постановления, им нужно будет предоставлять справку об отсутствии судимости, об отсутствии социально-опасных заболеваний и так далее? Это странно звучит", - подчеркивает вице-президент РАН.

Абсолютно непонятно, как просвещение связано со статусом иностранного агента, удивляется Рощин.

"Почему иногент не может рассказать то, о чем мы не знали и можем, в случае запрета, не узнать вовсе? Не означает ли это в принципе запрет на просвещение для широкого круга лиц?" - возмущается он.

Рощин считает странным и требование наличия как минимум двухлетнего стажа работы в просветительской сфере, ведь оно неоправданно сузит круг профессионалов в среде просветителей.

"Я решительно не согласен с тем, что наши гости должны доказывать свою квалификацию вести просветительскую деятельность. Я считаю, что мы вполне можем поинтересоваться, например, мнением человека не из сферы образования и культуры о прочитанной академической книге [у которого может и не быть стажа работы в просветительской сфере]", - подчеркивает Рощин.

С другой стороны главный редактор "Правмира" Анна Данилова считает, что требование наличия стажа "поможет информационному пространству очиститься от липовых экспертов". Но, по ее словам, эта мера сильнейшим образом "ударит по всем классным профи, не работающими в сфере образования".

Рыхлость и антиконституционность

Закон и подзаконный акт написаны настолько невнятно, что из них ничего не понять, указывает Прохорова. Это приведет к росту самоцензуры и преследованию самых невинных форм просветительской деятельности, опасается она.

"Как мы знаем, в традиции России создавать законы заведомо рыхлые, допускающие множество толкований. Это и есть собственно форма контроля над обществом, потому что помимо цензурирования со стороны каких-то органов будет невольная самоцензура, потому что никогда четко не прописано, собственно какие виды деятельности подпадают под этот закон", - рассуждает эксперт.

Закон может противоречить Конституции РФ (в том числе статьям о свободе мысли и слова, свободе поиска и передачи информации, свободе творчества и преподавания). Так считает партнер Адвокатского Бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры", руководитель практики "Архивное дело и родословие" Даниил Петров.

Документ он называет "беспрецедентной попыткой вмешательства государства" в права общества на свободную передачу информации, на свое мнение и на преподавательскую деятельность.

Юрист прогнозирует большой урон российской науке и уровню образования граждан, а также усиление разобщенности между государством и научным сообществом.

При чем здесь "несовершеннолетние" и "пропаганда наркотиков"?

Один из авторов законопроекта о просветительской деятельности депутат Алексей Чепа ("Справедливая Россия") сказал Би-би-си, что не видит в принятом законопроекте и подзаконном акте нарушений прав на свободу мысли и слова. Он не опасается, что документ ограничит свободу научного поиска и снизит уровень образования граждан.

Ужесточение контроля над работой просветителей депутат объяснил недопустимостью пропаганды наркотиков, нездорового образа жизни, терроризма и "чуждых российскому народу ценностей" (речь шла об однополых браках), особенно среди несовершеннолетних.

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Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников в интервью Русской службе Би-би-си называет ссылку на борьбу с пропагандой наркотиков "глупостью". "Потому что они [авторы проекта] прекрасно знают, что просветительскими лекциями не достигается более частое употребление наркотиков, это абсолютная чушь", - говорит эксперт.

По его словам, в протестах в реальности почти не участвуют несовершеннолетние. "Но тем не менее все репрессии в отношении протестующих оправдываются тем, что они вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность, которая тоже не является противоправной. В этой же логике строится и этот закон о просветительской деятельности", - замечает Колесников.

Зачем понадобился закон о просвещении и каковы будут последствия его применения?

Колесников называет проект постановления "ментальной катастрофой" политического режима.

"Очередное сужение поля свободной мысли, свободного высказывания. Имплементация закона и подзаконных актов создаст колоссальные сложности очень многим организациям", - говорит он.

Ирина Прохорова видит в происходящем попытку вернуться к идеологическому контролю.

"Изобретается на первый взгляд бессмысленное, но логичное с точки зрения политического мейнстрима законодательство. [Власти] боятся оставить сферу просветительства в неконтролируемом виде. Хотят реанимировать общество "Знание", которое будет заниматься только утвержденными формами просветительства", - говорит Ирина Прохорова.

О необходимости реанимации общество "Знания" 21 апреля рассказал в своем послании президент Путин. Нынешнее общество "Знание" ведет свою историю от одноименной советской добровольной общественной организации.

Речь идет о репрессивных мерах против оппозиционно настроенных граждан и политически активных людей, полагает Прохорова. "Будет много безобразия, мучительных компромиссов, и на самом деле колоссальное оскудение культурной жизни в целом", - опасается она.

Прохорова надеется, что независимые просветительские проекты "полностью убить будет невозможно".

"Но то цветение и многообразие просветительских проектов (которое существует сейчас), конечно, будет поставлено под удар", - говорит Ирина Прохорова.