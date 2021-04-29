Герцог и герцогиня Кембриджские: 10 лет брака в фотографиях

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Автор фото, Chris Floyd/Camera Press Подпись к фото, Кенсингтонский дворец выпустил две официальные фотографии принца Уильяма и Кейт к годовщине их брака

Со дня бракосочетания в Вестминстерском аббатстве принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошло 10 лет. Когда на утро после свадьбы они, держась за руки, покинули Букингемский дворец (уже как герцог и герцогиня Кембриджские), их ждал не только медовый месяц, но и целый перечень королевских обязанностей, исполнение которых с тех пор стало их главной задачей. За 10 лет они объездили весь мир, родили троих детей, помогли многим семьям и были рядом с королевой в самые радостные и самые тяжелые моменты ее жизни.

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уильям и Кейт на утро после свадьбы, 30 апреля 2011

Королевские обязанности не заставили себя ждать. Менее, чем через три недели после свадьбы, в мае 2011 года, они встречали в Букингемском дворце президентскую чету Барака и Мишель Обама. Уильяму на тот момент было 28 лет, Кейт - 29.

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В следующем 2012 году Лондон принимал у себя летние Олимпийские игры, и Кембриджи не только активно болели за британских спортсменов, но и посетили ряд официальных мероприятий. На фото они на трибуне вместе с прежним премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном.

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В первые годы их совместной жизни они часто представляли королеву за рубежом. В сентябре 2012 года в честь бриллиантового юбилея Елизаветы II они посетили Сингапур, Малайзию, Соломоновы острова и Тувалу.

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В июле 2013 года у них родился первенец - принц Джордж. Тогда весь мир восхитился Кейт, которая уже через несколько часов после родов вышла к журналистам с младенцем на руках. И это тоже часть жизни королевских особ - всегда быть подтянутыми и безупречными в любой ситуации.

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Принцу Джорджу еще не было года, когда он полетел вместе с родителями в Австралию и Новую Зеландию. Та трехнедельная поездка весной 2014 года стала их первым официальным визитом в расширенном составе.

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На следующий год, в 2015-м, родилась принцесса Шарлотта. На ее кристины в поместье Сандрингем приехали все высокопоставленные члены семьи, включая венценосную прабабушку и принца Филиппа.

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Но даже при наличии маленьких детей они продолжили выполнять свои королевские обязанности и, оставив дома годовалую Шарлотту и Джорджа, которому еще не исполнилось трех, отправились с официальным визитом в Индию. На фото: герцог и герцогиня Кембриджские в Тадж-Махале в апреле 2016 года.

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Не все поездки ограничивались торжественными приемами и обедами. В Пакистане в октябре 2019 года им пришлось попотеть.

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На момент поездки в Пакистан у них было уже трое детей. Младший принц Луи родился в апреле 2018 года. Кембриджи превратились в настоящий клан. Эта фотография семьи сделана в 2019 году во время торжественного выноса знамени по случаю дня рождения королевы (ежегодная традиция, которая называется Trooping the Colour).

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В разгар пандемии принц Уильям и Кейт три дня ездили по Британии в королевском поезде и встречались с работниками ключевых отраслей, которые обеспечивали работу жизненно важных объектов. К ним относятся работники транспорта, врачи, пожарные, полицейские. Герцог и герцогиня выражали им слова благодарности и поддержки. Эта фотография сделана на лондонской станции Euston.

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В период Рождества в этом году Британия жила в очередном локдауне, но в лондонском театре Palladium Theatre состоялось представление, на которое были приглашены ключевые работники и их семьи. Это было сделано, чтобы поблагодарить их за самоотверженный труд во время пандемии. Кембриджи пришли в полном составе, подчеркнув таким образом, что семья - это главное в такие трудные времена.

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Герцог и герцогиня Кембриджские очень много времени и сил посвящают благотворительности, особенно всему, что связано с вопросами психического здоровья. В марте этого года они посетили одну из лондонских станций скорой помощи и поинтересовались, достаточно ли поддержки оказывается медикам в то время, как они работают, по сути, на линии огня пандемии.

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Незадолго до годовщины свадьбы Уильям и Кейт встретились с молодыми людьми в городе Дарем, которых поддерживает благотворительный фонд, находящийся под патронажем Кембриджей. Местом встречи был выбран гольф-клуб. Присутствовавшие там говорят, что удовольствие получили абсолютно все.

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