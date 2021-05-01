"Эффект домино". Как Россия пытается уберечься от последствий вывода войск из Афганистана

Павел Аксенов

Би-би-си

час назад

Автор фото, Russian MOD/TASS Подпись к фото, В Таджикистане у России есть своя военная база, на которой обучают местных военных

Министр обороны России Сергей Шойгу провел мини-турне по центральноазиатским странам. На прошлой неделе он побывал в Таджикистане, а затем прилетел в Узбекистан. Эти поездки прошли на фоне вывода американских войск из соседнего Афганистана, что грозит усилением "Талибана" и нестабильностью в регионе.

В Узбекистане министр обороны России представил программу стратегического партнёрства двух стран в военной области на 2021-2025 годы, разработанную впервые. В Таджикистане Шойгу подписал соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны и поучаствовал в заседании совета министров обороны стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

"На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений", - так сам Шойгу объяснил цели поездки в Таджикстан (цитата по РИА Новости).

Эксперты, опрошенные Би-би-си, соглашаются, что в России опасаются роста нестабильности в центральноазиатском регионе. Возможная деградация обстановки в Афганистане связана с тем, что 1 мая США и НАТО начинают вывод войск из страны.

У России нет общей границы с Афганистаном, однако с соседями Афганистана - Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном - у нее серьезные экономические связи, из этих государств в Россию едет большое число мигрантов.

Как США выводят войска из Афганистана?

В минувшее воскресенье командующий иностранным контингентом в Афганистане американский генерал Скотт Миллер заявил, что процесс вывода уже начался - американцы приступили к передаче военного оборудования и баз афганским военным. По договору, подписанному в феврале 2020 года, США должны были полностью вывести своих военных из страны к 1 мая этого года - но в итоге их вывод был отложен до 11 сентября.

Автор фото, Vadim Savitsky/TASS Подпись к фото, России приходится искать свой подход к каждой стране в регионе

В последнее время в Афганистане были размещены 2500 американских военнослужащих, а также около 7500 военных из разных стран Североатлантического альянса.

Иностранные военные были введены в страну после терактов 11 сентября. В декабре 2009 года иностранный контингент в Афганистане насчитывал 100 тысяч человек.

Военное присутствие США и союзников в Афганистане начало сворачиваться в 2014 году. Но совсем покинуть страну американцы не решались по соображениям безопасности - афганские власти в одиночку не могли противостоять талибам. Они намеревались заручиться договором с движением "Талибан", в котором были прописаны условия вывода - гарантии безопасности для США и союзников, обещание начать переговоры с официальным правительством, обмен пленными и так далее.

Соглашение, подписанное в феврале 2020 года в Дохе, результатом которого и стал вывод войск, запустило переговорный процесс о будущем Афганистана. С тех пор США, Россия и другие страны не прекращают попыток наладить диалог между талибами и афганскими властями. Но пока результатов немного: представители "Талибана" иногда не приезжают на встречи, а четкого плана разрешения конфликта все еще нет.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Делегация движения "Талибан" на переговорах в Москве в марте 2021 года

Пока посредники пытаются запустить процесс переговоров, каждая из сторон - правительство Афганистана и талибы - считают себя единственной легальной властью в стране.

Почему стоит бояться нестабильности в Афганистане?

В самом Афганистане опасаются, что после ухода натовских военных в стране может начаться кризис, подобный тому, что произошел в 1991 году после ухода советских войск.

"Лучшее, что может произойти - если период, отведенный для вывода, окажется катализатором, подтолкнет стороны к принятию решений. Они либо достигнут к сентябрю каких-либо политических соглашений, либо окончательно втянутся в гражданскую войну по сирийскому сценарию", - сказал в беседе с Би-би-си исполнительный директор Института исследований вопросов войны и мира в Кабуле Тамим Асей.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Казанцев рассказал Би-би-си, что с выводом иностранного контингента из Афганистана может возникнуть "эффект домино". Этим термином описывались события в различных регионах мира в XX веке, когда становление коммунистического режима в одной стране приводило к таким же последствиям в других.

Но в этот раз "эффект домино" будет выглядеть иначе. Казанцев опасается не вторжения отрядов движения "Талибан", а распространения хаоса и нестабильности по всему региону. "Такая же ситуация была в 1990-е годы в соседних с Афганистаном странах. Советские войска вышли из Афганистана, там все рухнуло, в 1992 году рухнул режим [президента Афганистана Мохаммада] Наджибуллы, моджахеды между собой переругались, дальше началась гражданская война в Таджикистане, рухнула таджико-афганская граница, а дальше эта ситуация начала потихоньку расползаться по всему региону", - сказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие считают, что правительственные силы не смогут сдержать натиск талибов

Талибы, по словам Андрея Казанцева, не представляют собой некой единой силы, объединенной центральным руководством. Он называет их "зонтичной организацией для всех, кто воюет с американцами". Они оказывали и оказывают поддержку международным террористическим организациям - таким как "Аль-Каеда" или с недавних пор "Исламское государство" (обе запрещены во многих странах, включая Великобританию и Россию), а также связаны с более мелкими группами экстремистов, которые действуют отдельно.

При этом позиции талибов в разных частях Афганистана различны, и любая попытка установить власть на всей территории обернется гражданской войной, например, с пуштунскими племенами или представителями узбекского, таджикского или хазарейского национального меньшинства.

"Это очень серьезная ситуация для центральноазиатских стран, потому что они тут же становятся прифронтовыми, в силу того, что там таджики связаны с Таджикистаном, а Таджикистан связан с Россией, узбеки связаны с Узбекистаном и с Турцией также, хазарейцы связаны с Ираном. Складывается автоматически потенциал для большой региональной войны", - сказал Андрей Казанцев.

Как говорится в книге "Союзники", выпущенной в 2020 году российским "Центром анализа стратегий и технологий" (ЦАСТ), именно победа моджахедов в Афганистане стала катализатором, который превратил в начале 1990-х годов национальный конфликт в Таджикистане в кровопролитную войну - через границу в страну поступало оружие, шел поток беженцев. Авторы называют этот конфликт "родовой травмой таджикской государственности".

При этом для страны остается серьезной опасность со стороны "Исламского государства". "Всего в ИГИЛ в Сирии и Ираке, по данным Государственного комитета национальной безопасности на конец 2018 года, воевало 1,9 тысячи боевиков из Таджикистана - возможно, большее количество боевиков было только из Узбекистана", - говорится в книге.

Как Россия пытается предотвратить кризис?

В течение полутора десятилетий Таджикистан и Узбекистан оставались важными центрами обеспечения международной военной операции в Афганистане. С 2001-го по 2007 год в аэропорту Душанбе базировались французские истребители Mirage 2000D и топливозаправщики С-135F, которые затем были переброшены в Кандагар. По данным ЦАСТ, Таджикистан с 2001 года и как минимум до 2019 года получал военную помощь от США.

Однако главным партнером Душанбе в области безопасности остается Москва. В Таджикистане расположена 201-я военная база, на которой дислоцируются, по одним данным, более шести, по другим - около трех тысяч военнослужащих. В состав базы входит авиагруппа вертолетов Ми-8 и Ми-24, базирующаяся на военном аэродроме "Айни" неподалеку от Душанбе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американцы планируют покинуть Афганистан до 11 сентября

По данным ЦАСТ, таджикским военным была передана часть имущества 201-й мотострелковой дивизии, на основе которой была создана база. Кроме того, Россия поставляла в эту страну бронетранспортеры, боевые вертолеты, артиллерийские системы, вооружение для ПВО, танки. Многие поставки начались в последние годы. Россия готовит в своих военных вузах офицеров для таджикской армии, а на 201-й базе - специалистов, включая механиков-водителей, связистов, наводчиков и так далее.

Узбекистан был одним из ключевых партнёров США в Центральной Азии во время операции в Афганистане. С 2001 по 2005 год там действовала крупная американская военная база "Карши-Ханабад", на военном аэродроме которой были дислоцированы транспортные самолеты и вертолеты. Ташкент свернул сотрудничество с Вашингтоном из-за политических разногласий. После этого базой пользовалась Россия, но и с ней отношения у Ташкента были сложными - Узбекистан дважды выходил из ОДКБ и планов вернуться в блок не декларирует.

Сейчас Россия старается не столько увеличить свое присутствие в регионе, сколько укрепить региональные государства, отмечают эксперты. При этом она не стремится ни создать новые экономические, военные или политические блоки, ни попытаться изменить структуру старых - речь скорее идет про выстраивание двусторонних соглашений.

Частично это вызвано тем, что каждая из региональных стран находится в своей "системе" групповых договоров вместе с Россией: Таджикистан входит в ОДКБ, но не входит в Евразэс (в его составе - Киргизия и Казахстан), Узбекистан после выхода из ОДКБ остался только в СНГ, Туркменистан и вовсе сохраняет внеблоковый статус.

Еще одна причина - непростые отношения между самими государствами. 29 апреля, после завершения поездки Сергея Шойгу в регион, на киргизско-таджикской границе произошло вооруженное столкновение. Погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка.

Российский военный эксперт Виктор Мураховский считает, что в настоящее время проще поддерживать двусторонние связи, чем стараться собрать какие-либо блоки: "Реалии современной политики - уход в прошлое блоков типа Варшавского договора или Североатлантическогодоговора, что бы там ни говорили о его незыблемости. Это выстраивание целого спектра двусторонних отношений".

Россия, по его словам, не будет создавать в регионе новые военные базы или даже расширять уже действующую, обеспечивать безопасность Таджикистан и Узбекистан будут самостоятельно.

"В случае прямой военной агрессии против Таджикистана Россия может поддержать воздушно-космическими силами, высокоточными системами, но на земле будет сделан основной упор на местные силы, их обучение, оснащение. Свои батальонно-тактические группы никто на шутрм бросать не будет", - сказал Виктор Мураховский.

По словам Аркадия Дубнова, в этой ситуации сохранится роль США - они, вероятно, попытаются оставить за собой возможность действовать в регионе и после ухода из Афганистана. По его словам, это может быть сделано, например, за счет военной авиабазы, с которой могут действовать как пилотируемые аппараты, так и беспилотники.