Во Франции снова задержали чеченцев. Их подозревают в финансировании терроризма

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Во вторник 27 апреля на рассвете в Страсбурге прошла масштабная антитеррористическая операция. В ней приняли участие десятки сотрудников французской контрразведки - Главного управления внутренней безопасности. В шесть часов утра задержали шестерых: четверо из них — выходцы из Чечни.

По данным французских СМИ, все шестеро задержанных — выходцы с Кавказа: пятеро родом из России, минимум четверо — представители чеченской общины, еще один приехал во Францию из Грузии. Их обвиняют в преступном сговоре и финансировании терроризма.

Источники, близкие к следствию, сообщили местной газете Dernières nouvelles d'Alsace, а позже и другим французским СМИ, что еще один чеченец был задержан в центральной части Франции — в департаменте Пюи-де-Дом, в 600 километрах от Страсбурга. И восьмой человек — не уточняется, откуда он родом, — был вызван в Главное управление внутренней безопасности в парижском пригороде Леваллуа-Перре и там же задержан.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сообщается, что все задержанные доставлены в штаб-квартиру французского Главного управления внутренней безопасности в Леваллуа-Перре под Парижем

Имена задержанных не называются, известно, что им от 28 до 48 лет. Источники в полиции утверждают, что один из них ездил в Сирию, а другие могут быть причастны к организации денежных переводов сирийским боевикам.

Собеседники Би-би-си из чеченской общины во Франции, не захотевшие называть своих имен публично, сказали: "Этим людям с их взглядами нечего делать во Франции. Они тут решили практиковать ваххабитский вариант ислама". Речь идет о так называемом "чистом исламе" — среди тех, кто его придерживается, немало сторонников джихада.

Как стало известно Би-би-си, полиция в Страсбурге задержала не всех, кого планировала, как минимум один человек находится в розыске.

Всю среду продолжались допросы задержанных. Знакомая одного из подозреваемых рассказала, что как минимум у одного из них уже были проблемы с миграционным статусом.

"Я не хочу называть его имени, потому что не получила разрешение от него самого. Но этот человек находится во Франции уже много лет, живет с женой и дочкой. Во время рейда полиция ворвалась в квартиру, все перевернули. Забрали все телефоны, документы, компьютер. Сейчас дети учатся удаленно — как ребенок должен вообще учиться? Никаких проблем у этого человека никогда не было — ни штрафов, ни нарушений. И тут несколько месяцев назад ему приходит письмо, где сообщается, что его лишают статуса беженца. Сейчас прошла апелляция по этому делу, он ждет решения суда", — рассказала знакомая одного из подозреваемых (свое имя она попросила не называть в прессе, но оно известно Би-би-си).

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По ее словам, задержанные действительно могли быть знакомы друг с другом. Во всяком случае, во время допроса полиция интересовалась у них, почему они недавно вместе собирались на ужин.

Также полицию интересовало, почему они посещали определенную мечеть в Страсбурге, с кем созванивались в последние месяцы, что обсуждали. Но особенно — переводы денег.

В частности, один из задержанных перевел 300 евро своему знакомому, находившемуся за границей, чтобы тот смог купить билет во Францию. На вопрос Би-би-си о связях с Сирией собеседница ответила, что ничего про это не знает, но уверяет, что ее знакомый не придерживался фундаменталистских интерпретаций ислама.

"Мы в курсе ситуации, но деталей не знаем, не знаем даже, обоснованно или нет, виновны они или нет, — сказал Би-би-си Шамиль Албаков, представитель Ассамблеи чеченцев Европы. — По разным данным около десяти чеченцев депортировали за последние месяцы. Многие не хотят озвучивать свои имена. Но многие претензии к ним основаны на каких-то доносах. Мы не говорим, что все какие-то безвинные, белые и пушистые. Мы понимаем, что есть среди некоторых наших соотечественников люди, которые могли симпатизировать экстремистам, но мы сторонники того, что надо действовать по законам, которые здесь во Франции существуют. Если есть закон — его должны соблюдать".

"Стараюсь держаться, потому что у меня дети"

В середине октября прошлого года во Франции обезглавили школьного учителя Самюэля Пати, показавшего своим ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров — с шести лет он вместе с семьей жил во Франции в статусе беженца.

После громкого убийства французские власти начали массовые проверки мечетей, в регионах и Париже прошли задержания "нежелательных элементов". После этого начались депортации — Франция начала высылать даже тех, кому на родине может грозить смертельная опасность. И иногда — делать это вопреки решению собственного суда.

Именно это произошло с чеченцем Магомедом Гадаевым. Суд постановил, что его небезопасно депортировать в Россию, — несмотря на это, французская полиция посадила Гадаева на самолет до Москвы.

Никаких конкретных претензий к Гадаеву у Франции не было. Его подозревали в связях с "исламистскими движениями и международным джихадом", как писали журналисты, но эти подозрения ни разу не вылились в возбуждение уголовного дела.

Французские правозащитники, с которыми говорила Би-би-си, считают, что причину депортации Гадаева нужно искать в переговорах министра внутренних дел страны Жеральда Дерманена с российскими коллегами. Именно после этих переговоров Дерманен открыто признался, что они "приблизят сроки репатриации".

Подпись к фото, Магомед Гадаев

"Мы не знаем, в какой форме была достигнута договоренность между странами, было ли подписано какое-то соглашение на бумаге", — ранее говорил Би-би-си Жан-Франсуа Дюбо, представлявший тогда Amnesty International и занимавшийся делом Гадаева. Неизвестно также, обсуждали ли на этих встречах конкретные фамилии. Би-би-си направила запрос в министерство внутренних дел Франции с просьбой раскрыть детали договоренностей, но ответа пока не получила.

По сведениям жены Магомеда Гадаева, депортированный чеченец сейчас находится в СИЗО Грозного. Правозащитники говорят, что встретиться с Гадаевым в СИЗО у родственников не получилось.

Оказавшись в Чечне, Магомед Гадаев отказался от своего российского адвоката, который представлял его интересы с момента прибытия в Москву. Заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина говорила Би-би-си: "Есть все основания полагать, что к отказу от адвоката его подтолкнули сотрудники полиции".

Гадаев — не первый чеченец, депортированный на родину из Франции в последние месяцы. Но первый, чье дело привлекло такое громкое внимание, которое правозащитники считают главной защитой. Судьба нескольких человек, депортированных еще до дела Гадаева и оказавшихся в Чечне, неизвестна.

В среду, 28 апреля, когда Гадаев продолжал находиться за решеткой, в Париже суд постановил, что его депортация нарушала статью 3 Европейской конвенции по правам человека. В этой статье написано: “Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию”.

Во Франции остаются жена и дети Гадаева. Их судьба также неопределенна — вида на жительство в стране у них нет, их статус под вопросом. В среду прошло судебное заседание по их делу, решение должны огласить 19 мая. "Нам помогают сейчас только знакомые, никакой другой помощи нет, — сказала Би-би-си супруга Гадаева. — Стараюсь держаться, потому что у меня дети. Но сложно".

Не только чеченцы

В последние недели Франция развернула масштабную кампанию по борьбе с радикализмом. В среду стало известно, что в стране арестовали семерых итальянцев, осужденных на родине за теракты, совершенные в 70-80-х годах. Речь идет о членах “Красных бригад” — подпольной ультралевой экстремистской организации, которая действовала в Италии преимущественно в 70-е годы.

В результате покушений, взрывов и уличных противостояний между ультраправыми и ультралевыми группировками в Италии были убиты сотни людей. В конце 1980-х итальянская полиция практически полностью разгромила группировку. В разгар массовых арестов и рейдов несколько сотен членов “Красных бригад” бежали во Францию.

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Бывший тогда президентом Франции Франсуа Миттеран обещал не депортировать обратно в Италию тех членов "бригад", которые отказались от своих идей, начали новую жизнь и не были осуждены за насильственные преступления. В Италии неоднократно поднимали вопрос о том, можно ли объявить массовую амнистию бывшим членам экстремистской организации, но большинство политиков выступают против этой идеи.

В Елисейском дворце заявили, что решение о задержании соотносится с давней французской традицией предоставлять убежище только тем, что не был осужден за убийства в других странах. Теперь французский суд решит, будут ли задержанные экстрадированы в Италию. В Елисейском дворце заявили, что Эммануэль Макрон не отказывался от "доктрины Миттерана", но аресты было необходимо произвести, чтобы ослабить существовавшую напряженность между двумя странами.

"Франция, также пострадавшая от терроризма, понимает, почему необходимо восстановить справедливость. Это также шаг к справедливости в Европе, в центре которой должно быть взаимное доверие", — говорится в заявлении.

"Эти люди живут под защитой Франции с 1980-х годов. Они начали здесь новую жизнь, у них уже дети и внуки", — сказала адвокат нескольких задержанных Ирен Террель, назвав происходящее "предательством со стороны Франции".

В среду же Жеральд Дерманен представил в правительстве новый законопроект о борьбе с терроризмом. Это документ уже подвергся критике как ущемляющий права человека. По нему, например, людей, отбывавших наказание за преступления, связанные с терроризмом, могут обязать жить только в определенных местах после освобождения. Кроме того, в течение пяти лет после выхода из тюрьмы за этими людьми будет наблюдать полиция.

Законопроект значительно облегчает исполнительной власти доступ к личным данным и сделает постоянной введенную в 2015 году на экспериментальной основе практику обработки этих данных, включая истории браузеров, с помощью алгоритмов для выявления подозрительных лиц.