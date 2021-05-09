Чисто английское меню. Пироги и яблоки, часть II: карамель, виски с беконом и просто тортик

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Красные, свеженькие, красивые, хрусткие... С одной стороны, максимальная польза организму будет от сырых. С другой - попадаются такие экземпляры, что и не укусишь

Англичане и яблоки любят друг друга довольно давно. Более того, считается, что сама идея яблочного пирога зародилась именно здесь еще во времена Джеффри Чосера с его "Кентерберийскими рассказами", в XIV веке.

Еще интереснее, что сам рецепт практически не изменился, только в тесто тогда клали еще и шафран - для приятного глазу оранжевого цвета и не слишком сильного, но экзотического аромата.

Против шафрана я ничего не имею, хотя он страшно дорогой, и в рыбе, по моим ощущениям, работает лучше.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Некоторые фермеры сначала собирают урожай, потом выпускают в сад гусей с утками (вроде бы от яблок мясо птичек становится особенно ароматным), а последними идут хрюшки. Опять же, для того, чтобы стать еще вкуснее

Правда, в отношениях коренных жителей Британских островов с этим незамысловатым фруктом есть одна тайна: почему они не делают яблочный джем? Сидр - делают, уксус - тоже, пироги пекут до умопомрачения, а вот джем? По ту сторону пролива в Нормандии и Бретани сообразили, как это вкусно, а тут почему-то нет. А поскольку я его очень люблю, то приходится делать самой.

На этом вторая вводная часть заканчивается, продолжаем...

Яблочный пирог с карамелизованными яблоками

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В этом пироге есть все: яблоки, растертые в пюре, песочное тесто снизу и даже сверху, карамель, а совсем сверху присыпка, она же крамбл, она же штрейзель. Можно брать какой-то один элемент или всю программу разом

Для него нужно:

150 г муки обычной

70 г муки цельнозерновой (вы, наверное, уже знаете, что я сейчас скажу: да-да, можно брать только муку самую простую, хуже не будет)

150 г масла

80 г сахара (любой годится, хоть коричневый, хоть мелкий кондитерский, хоть самый обычный белый)

2 яичных желтка

500 г зеленых яблок (насколько я поняла, взвешивать после того, как вы их почистите и удалите сердцевину. На зеленом цвете кожуры я бы не слишком зацикливалась, главное - яблоки при приготовлении должны не расползаться в кашу, а держать форму)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Недавно оперившийся скворец с яблоком. Если вдуматься, то яблоки любят все, от червяков до лошадей. Обезьяны и люди тоже. Тут мы с вами находимся на той же ступени развития, что и ежи, допустим, с ослами...

30 г корня имбиря, потереть на терке (если вы его потрете на терке крупной, то заранее смиритесь с небольшими твердоватыми чешуйками. Они, впрочем, картины не портят. Если же на мелкой, то у вас получится мокрая имбирная каша, много-много имбирного сока и жесткая мочалка из волокон середины, которую можно просто выбросить)

Один апельсин

И еще около столовой ложки сахара

Как со всем этим бороться...

Не слишком сложно, но поскольку в этой битве принимает участие и карамель, то будьте осторожны и постарайтесь остановить процесс до того, как она превратится в жженый сахар.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Холмы Малверн в том же богатом яблоками Вустершире. На переднем плане - заросли иван-чая. В других странах это нехитрое растение известно как: лавры Св. Антония, огненный сорняк и ивовая трава. Его можно есть, но желательно в молодом виде, потому что с возрастом (кто бы мог полумать!) корни и побеги начинают горчить

Первым делом сделайте тесто. Это - очередная разновидность теста песочного. Можете действовать руками, а можете забросить это все в кухонный комбайн и смешать на пульсовом режиме. Для него берем: муку (двух сортов, или одного), масло, сахар и яичные желтки, растираем в одну кучу, заворачиваем результат в пищевую пленку и отправляем в холодильник - минимум на полчаса, про максимум не знаю, но ночь, скорее всего, это дело переживет запросто.

Яблоки почистить, вытащить середину, порезать на ломти. Толщина - по вашему усмотрению, но, учитывая, что мы их будем "одевать" в карамель, не слишком тонкие, а то их вкус в сахаре просто исчезнет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Впору сделать задумчивое выражение лица и сказать: "На скольких подобных скамейках я только не сидела!" Если где-то в Британии есть холм, с которого открывается красивый вид, то будьте уверены, что там кто-то уже поставил скамейку. Эта конкретная стоит в Вустершире. У подобных сидений есть одна опасность: присесть на них просто, а вот встать - практически невозможно, организм впадает в медитативное состояние и отказывается включать в работу ноги

А вот сейчас начнется веселье. Возьмите сковородку (с толстым дном, и которую не жалко), посыпьте дно сахаром и поставьте на огонь. Как только сахар станет коричневым (светло-коричневым, если он уже переполз в темную часть спектра, то вы опоздали, и яблокам обеспечен слой канцерогенного сахарного угля), отправьте в нее яблоки, имбирь, апельсиновую цедру. Уменьшите огонь и дайте этой смеси минуты 3-4. Излишне говорить, что за сковородкой надо следить орлиным взором, желательно вообще никуда не уходить и более-менее непрерывно помешивать.

Будем надеятся, что все прошло как по писаному, яблоки приобрели карамельное покрытие, а сковородкой все еще можно пользоваться. Просто отставьте их в сторонку и пусть остывают.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На вид так себе холмик, но гарантирую, что после того, как вы на него заберетесь, вы не только пирог съедите, не задумываясь о калориях, но еще и приправите его взбитыми сливками и попросите добавки

Достаньте охладившееся тесто. В какой именно форме для выпечки вы будете делать пирог, не слишком важно. Можно в очередной сковородке, можно в круглой форме для торта, но в любом случае, лучше ее как следует промазать маслом и посыпать мукой, или выстлать бумагой.

Расшлепайте тесто по дну и краям, заполните его карамелизованными яблоками, посыпьте верх сахаром (немного - тут, кстати, действительно лучше работает коричневый) и пеките минут 35 на 180 градусах.

Более того, карамелизованные яблоки вкусны и сами по себе, и отлично работают как гарнир к какой-нибудь свиной отбивной. Правда, в этом случае апельсин несколько излишен.

Но неортодоксальные варианты карамелизованными яблоками не заканчиваются...

Кексы с яблоками

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Яблочные кексики, они же капкейки (cupcake). Очень симпатичные и, наверное, вкусные. Признаюсь, что в силу природной лености всегда предпочитаю изготавливать один большой пирог, или тортик, нежели возиться с индивидуальными порциями, как бы мило они ни выглядели

Честно говоря, не знаю, как их правильно назвать. Кексы - самый простой вариант перевода, потому что широта этого термина включет практически все: от фруктовых пирогов до маффинов и капкейков (те же маффины, но с большим количеством крема сверху).

Короче, кексы

Авторы этого рецепта - два кулинарных блогера, называющие себя Адам+Джоанн. У меня эти ребята сразу вызвали теплые чувства, потому что вместо того, чтобы самим возиться с тестом, они признались, что купили в магазине готовое слоеное тесто для плюшек с корицей, слегка его раскатали, вырезали из него кружочки и использовали как основу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Немного странный вариант, но тоже своеобразный яблочный пирог: пицца с яблоками и творогом. Не исключено, что это и не яблоки вовсе, а нектарины, или персики, но идея понятна

Это честное признание означает, что можно брать практически любое готовое тесто, исходя из ваших личных пристрастий, ассортимента ближайшего магазина и цены.

На восемь кексиков потребуется:

30 г масла

2 больших яблока для запекания (если не морочить себе голову сортами, то теоретически вам нужен фрукт, где-то 10-12 см в диаметре, глядя на который сразу ясно, что просто так его есть нельзя. Однако мой довольно богатый опыт общения с яблоками показывает, что можно пользоваться практически любыми, которые есть под рукой)

2 столовых ложки коричневого сахара

½ чайной ложки корицы

1/8 чайной ложки соли (не знаю, как вы будете это измерять, щепотка, наверное, сойдет)

Где-то 500 г готового слоеного теста, с корицей, или без - не важно

Взбитые сливки, мороженое, карамельный соус, шоколадный соус или что угодно по вашему выбору, с чем это все можно есть

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Белый пес в фиолетовом поле. Единственное, чем можно оправдать его появление в этих записках - это тем, что и он, и поле находятся в Вустершире. Яблок он почти наверняка не ест, а вот сладкую булку вокруг них, скорее всего, одобрит

Для крамбла сверху

30 г масла

30 г муки

30 г сахара

30 г порубленных орехов (я предпочитаю грецкие или фундук, но выбор, как всегда, за вами)

Работаем так:

Адам и Джоанн говорят, что духовку надо сразу нагреть до 200 градусов. Ну, нагрейте, если не забудете.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зловещий закат превратил милую деревенскую церквушку во что-то инфернальное. Пусть чрево вашей духовки будет таким же огненным, чтобы ваши пироги с яблоками выпекались до полной готовности. Церквушка тоже в Вустершире

Растопите масло и потушите в нем яблоки (предварительно почищенные и порезанные на кусочки, разумеется), 5-10 минут должно хватить с лихвой. Добавьте 2 столовые ложки коричневого сахара, корицу и соль и дайте этой смеси еще минут пять.

Крамбл наверху (моя еврейская бабушка называла такую присыпку штрейзель) делать предельно просто: перетрите все компоненты пальцами, и все!

Теперь разделите имеющееся тесто на 8 частей. У меня появилась шальная мысль просто купить какие-нибудь готовые круассаны, распластать их скалкой и использовать вместо сырого теста. Думаю, что может сработать...

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После инфернальной картинки правильно дать почти райскую. На берегу такой речушки сам бог велел устраивать пикники. Есть на них можно что угодно, хотя яблочные пироги все-таки не самая удобная для этого снедь

Выложите формы для кексиков любым тестом, положите на него яблочную начинку и как следует присыпьте штрейзелем.

Пеките минут 10-15, или сколько написано на упаковке с тестом. Верхушка должна стать приятно-золотистой, достаньте, охладите и поедайте с чем угодно. Все-таки я попробую сделать это с готовыми круассанами. Может получиться интересно.

Продолжим. Перед прочтением следующего рецепта на всякий случай сядьте, если природа наделила вас хрупкой конституцией. Потому что дальше идет...

Яблочный пирог с виски и беконом

Автор фото, Karen Подпись к фото, Яблоки и бекон. Где-то под ними, наверное, скрывается и тесто. Это - более простой вариант, по принципу: все в кучу

Не надо бояться, это сочетание не так страшно, как кажется. Впервые я с чем-то подобным столкнулась в Корнуолле, в городе Сент-Айвс, в те времена, когда туристов там еще было мало, по улицам можно было пройти, не расталкивая локтями толпу, плотную как в час пик в метро, а местные жители охотно вступали в разговоры с приезжими.

В те благословенные и далекие времена мы поселились в небольшой гостинице из серии "постель и завтрак", где в утреннем меню были... блины с кленовым сиропом и беконом. Не попробовать их было просто невозможно, и было это так вкусно, что мы ими кормились по утрам всю неделю.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У меня такое ощущение, что эта фотография была сделана из той самой гостиницы. Гавань Сент-Айвса

Отсюда и мой совет - рискните, а вдруг понравится...

Итак:

Песочное тесто где-то из 300 г муки. Мы уже столько об этом говорили, что не буду вас снова напрягать, можете купить и готовое, если что

12 полосок бекона

6-8 яблок (почистить, порезать, потушить на масле). Будете ли вы добавлять туда сахар или нет - зависит от ваших вкусов и яблочной кислости. В этом случае изюм и лимонная цедра, так же как и лимонный сок с корицей, излишни. Ради интереса можно опять смешать яблоки разных сортов, в общем - пробуйте.

2 столовых ложки виски (можно и коньяк, наверное, если не жалко. У водки же нет необходимого аромата)

Действуем так:

Первым делом полейте яблоки алкоголем, перемешайте, и пусть они потихоньку пьянеют.

Автор фото, catiemagee Подпись к фото, Беконовая плетенка - выглядит очень колоритно, хотя и несколько пережаренно. Может быть, не для сладкого пирога...

Далее автор предлагает взять противень, выстлать его бумагой (я бы взяла фольгу) и художественно переплести на нем беконовые полосы по принципу плетеной корзинки. Не берусь комментировать... В моей далекой студенческой молодости было популярно выражение: "Будьте проще, и к вам потянутся люди".

Беконовая плетенка явно на простоту не тянет. Плюс у этого продукта в сыром виде есть тенденция почти самопроизвольно разделяться на еще более тонкие полоски между жиром и мясом. Я с этим постоянно сталкиваюсь, когда оборачиваю им мясную буханку, нежно любимую моим семейством.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Согласитесь, что яблоки - очень фотогеничный фрукт, хотя тут их вроде бы чем-то обмазали для блеска

Хотите резвиться с плетенкой - резвитесь. Не хотите - просто пожарьте бекон до хрусткого состояния, и спите спокойно. Потому как плетенку на сковородку не положишь, а если и положишь, то не перевернешь. Ее придется отправлять в духовку на 180 градусов до тех пор, пока она не станет зажаристой, а слои не склеются между собой.

Осторожно достаньте готовую решетку, не менее осторожно вытряхните ее из противня на кухонное полотенце (если не жалко), или на кухонную же бумагу, чтобы художественно оформленный бекон остывал, а бумага с полотенцем впитывали лишний жир.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Собранный яблочный урожай. Это уже Херефордшир, третье "яблочное графство" Англии

Выложите тестом форму для духовки. Я бы его все равно сначала пропекла в пустом виде без бортиков, а потом бы их "надстроила" сырым тестом. Делайте, как вам удобно, можно класть начинку и в сырое тесто, если ваша духовка ведет себя достойно и печет со всех сторон.

Заполните форму изрядно окосевшими яблоками, прикройте их беконовой плетенкой, слегка прижав к ней тестяные края, и пеките на тех же 180 градусах. Сколько печь? Это зависит от того, в каком виде: готовом, полуготовом или сыром, ваше тесто. Если в готовом, то хватит и 15 минут. Если в сыром, то рассчитывайте на полчаса, или даже минут на 40, но приглядывайте за беконом. На всякий случай его можно прикрыть пергаментной бумагой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Яблоки с алкоголем прекрасно сочетаются. И прекрасный тому пример - яблочный пунш, который можно пить в любое время года, не ограничиваясь Рождеством. Только не торопите процесс, дайте им как следует пропитаться

А вот с чем это есть... И вообще, это десерт или что-то гибридное? Логично, наверное, воспользоваться примером нашей корнуолльской гостиницы и вкушать сие произведение на завтрак.

Напоследок же давайте отойдем от традиционных и не слишком традиционных пирогов и поговорим о...

Яблочном торте

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это - точно торт, причем он является детищем французкого кулинарного гения. внутри там, если верить описанию, яблочный мусс, а вот есть ли какие-нибудь бисквитные слои, сказать не берусь. Надо будет рецепт поискать...

Его прелесть заключается еще и в том, что он может работать и как торт (если вы его промажете каким-нибудь кремом), и как кекс, если нет. Вариантов множество, поэтому можете фантазировать в пределах логики и здравого смысла. На всякий случай - вот один из вариантов:

115 г масла

225 г самоподнимающейся муки (225 обычной плюс 4-5 чайных ложек пекарского порошка)

2 чайных ложек порошка корицы (любые пряности в торте автоматически перетянут чашу весов от торта к кексу. Если очень хочется, положите ванильную эссенцию или ванильный экстракт, получится более "тортово")

2 яйца (или три, если они совсем маленькие)

150 г сахара (какой попадется)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А вот этот, хотя он и полит глазурью, - явный кекс. Вопрос о торте-кексе решается на интуитивном уровне, поэтому возможны расхождения

6-8 столовых ложек молока (больше-меньше - не так важно. Главное, чтобы готовое к выпеканию тесто было не настолько жидким, чтобы литься бодрой струйкой, но и не настолько твердым, чтобы из него можно было печь коржики)

225 г яблок (уже почищенных и порезанных на условные кубики. Особой мелкости тут не требуется, где-то 1-1,5 см будет нормально)

100 г грецких орехов (некоторые варианты предлагают изюм, но это опять получается более кексовый вариант. Очень хорошо еще работает вишня, хоть свежая, хоть замороженная, хоть из компота. Но ей в любом случае надо дать как следует стечь, иначе ничего у вас не пропечется)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Милая и чисто английская херефордширская деревня. Речка, яблони в цвету... И почти наверняка в чистеньких (и, подозреваю, очень не дешевых) домиках пекут яблочные пироги

Как всегда, количества можно увеличивать по вашему усмотрению, а сам торт может быть либо круглым, либо прямоугольным. Я всегда делаю примерно полуторную порцию и разделяю ее по двум противням с невысокими бортиками, чтобы сразу получилось два коржа. Но у меня семейство прожорливое, так что исходите из собственных реалий.

Делать все это настолько просто, что даже скучно. Если у вас есть кухонный комбайн, то совсем элементарно. Даже масло можно достать прямо из холодильника.

Если его отправить в мешалку сразу с сахаром, то последний работает как прекрасный абразив, создает дополнительное трение и растирает масло в момент до нужной "лохматой" консистенции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вид на реку Уай в Херефордшире. При такой красоте даже еда поначалу отходит на второй план, но по мере привыкания к пейзажу приоритеты восстанавливаются

Единственный относительно важный момент - это сначала положить примерно половину муки, только потом - яйца, и мукой же все и завершить. Яйца, выложенные непосредственно в сахарно-масляную смесь, превращают ее в сомнительную крупку. Нет, есть это все раво будет можно, но консистенция будет не та.

Конечно, яблоки и условные вишни надо будет вмешивать в готовое тесто вручную. Тут вся фишка в том, что они должны оставаться узнаваемыми кусочками, а не растворяться в общей массе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бычок херефордширский (точнее, герефордской породы) пытается спрятаться в цветах на херефордширском поле. Только что задала себе вопрос: а коровы яблоки будут есть? Лошади - да, свиньи - точно, а вот про коров не знаю

Разложите готовую смесь на один или два противня, предварительно выстланных бумагой (это действительно сильно упрощает процесс), и пеките на 180 градусах от 20 до 40 минут. Все зависит от толщины слоя. Готовность, как всегда, проверяется спичкой, или чем вы там пользуетесь.

Достаньте и дайте хорошенько остыть.

Если вы решились на тортик, то потребуется крем. У меня есть любимый, так сказать, дежурный, который успешно делает вид, что он легкий и необременительный для желудка, поэтому семья и гости его охотно едят, не подозревая о скрытых калориях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рощица посередине херефордширского поля. Такое украшение пейзажа встречается очень часто. Тут любопытно, что деревья - не какие-нибудь елки, а араукарии чилийские. Кто их сюда завез и почему они тут растут? Интересно, но не известно

Боюсь, что количества могу дать только приблизительные, но тут, честно, жесткие аптечные нормативы не нужны.

Примерно:

200 г масла

От полубанки до двух третей банки сгущенки (можно и вареной)

Заварной крем, или сваренный на скорую руку молочный кисель

В кисель не надо ничего добавлять, нужны только крахмал и молоко. Сахара и так будет достаточно. Впрочем, пробуйте: если не хватит - добавьте сахарной пудры.

На первом этапе разотрите масло со сгущенкой, а потом, при включенном моторе комбайна, начинайте понемногу добавлять заварной крем/кисель. Остановитесь до того, как крем станет откровенно жидким и будет разливаться, а не намазываться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Еще один любитель яблок. Но про этого товарища нам и так все известно

В него для красоты и аромата можете добавлять что угодно: хоть какао, хоть лимонную эссенцию, хоть ту же ваниль, если вы ее все равно уже положили в тесто.

Намажьте тортик кремом и дайте ему немного постоять и пропитаться. В совсем пижонском варианте можно пропитать готовое изделие кальвадосом. Хотя в этом случае детей придется от стола отгонять.