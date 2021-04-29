"Точки стресса для Кремля": Штабы Навального объявили самороспуск. Чем они запомнились?

Владимир Дергачев, Анатолий Бурчаков, Виктория Сафронова, Елена Бердникова, Анна Рында

Би-би-си

11 минут назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Штабы Алексея Навального уходят в историю: они сворачивают работу под угрозой скорого получения экстремистского статуса. Эти структуры появились в 2017 году, перед выборами президента. И хотя Навального тогда не зарегистрировали, предвыборные штабы преобразовали в региональные филиалы ФБК (признан в России иностранным агентом). Они стали центрами протестной и расследовательской активности на местах власти на эту активность отвечали обысками и арестами.

Русская служба Би-би-си разбиралась, чем запомнилась работа штабов и к чему приведет их ликвидация.

Почему закрывают штабы Навального

Штабы оппозиционного политика Алексея Навального распущены, но часть из них продолжит работу "как самостоятельные независимые общественно-политические движения". Об этом в четверг, 29 апреля, рассказал в видеообращении координатор сети штабов Леонид Волков.

Этому предшествовало решение Мосгорсуда, который ограничил деятельность штабов, запретив им организовывать митинги и участвовать в выборах. Решение суда вынесено по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями штабов политика, а также Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен минюстом в реестр иноагентов) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, тоже признан иноагентом).

Прокуратура в середине апреля заявила, что структуры Навального "формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране. Эти организации, как считает ведомство, ставят своей целью "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Изначально было ясно, что такой статус по сути уничтожит организацию сторонников Навального и заблокирует работу штабов как в свое время было с запрещенной судом НБП.

Еще накануне митингов 21 апреля штабисты перешли на "осадное положение", открещиваясь от контактов со СМИ, но это не спасло сторонников Навального от очередной волны обысков и арестов.

Автор фото, TASS Подпись к фото, В Мосгорсуде проходят слушания о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями

Сохранение сети штабов Навального "в нынешнем виде невозможно", так как "оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает", объяснил Волков. Он признал, что"не поможет никакой ребрендинг", и нельзя будет "сделать вид, что это теперь какая-то другая организация".

"Увы, это эксперты из следственного комитета будут решать - это другая организация или та же самая, и не надо быть никаким экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, надо честно сказать, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального",- объявил оппозиционер.

Волков уточнил, что некоторые региональные штабы в итоге закроются, но большинство из них "продолжат работу как самостоятельные независимые региональные общественно-политические движения во главе с сильными лидерами".

"Мы не сможем их больше финансировать, мы не сможем помогать с дизайном или с IT-решениями, мы не будем ставить им задачи. Но мы все равно знаем, что они сами отлично справятся", - уверен он.

Как появились штабы

Навальный неоднократно пытался создать всероссийскую политическую силу. Но все проекты регистрации федеральной партии блокировал минюст, а бренды партийных проектов ФБК отбирали проекты-спойлеры околокремлевского политтехнолога Андрея Богданова.

Партия попеременно меняла название: Партия прогресса, Народная партия, "Россия будущего". Ее центральный совет возглавили ключевые сотрудники ФБК. Но проект так и не получил никакого развития из-за отсутствия регистрации и, соответственно, невозможности участвовать в выборах.

По-настоящему выйти на всероссийский уровень сторонникам политика удалось выйти в 2017 году, когда они начали открывать штабы по всей стране. В рамках старта президентской кампании Навальный фактически превратил ФБК из московской в федеральную политическую структуру.

Первый штаб открылся в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге - за 13 месяцев до дня голосования на выборах главы государства. За время кампании Навальный открыл 81 штаб по всей стране, от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре.

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, Штабы Навального открывались в канун выборов 2018 года

В кампании, согласно отчету ФБК, участвовало почти 200 тысяч волонтеров. Всего на нее собрали 368 миллионов рублей. До этого рекордным сбором были 103 млн рублей на мэрскую кампанию Навального летом 2013 года.

"Точки стресса" для Кремля

Основных задач у штабов в период президентской кампании 2017-2018 года было три: подготовка к сбору подписей, организация агитации и обучение наблюдателей.

ЦИК не допустил Навального до президентских выборов в декабре 2017 года из-за судимости по "делу "Кировлеса". Сам день голосования прошел в марте 2018-го, победу одержал Владимир Путин с 76,69% голосов.

Но политическая инфраструктура пригодилась Навальному после кампании.

Часть штабов по финансовым причинам свернули. Из 81 штаба президентской кампании 29 предложили продолжить работу в усеченном кадровом составе и с существенно уменьшенным бюджетом.

"Все согласились, - сообщал в апреле 2018 года Волков. - А еще 16 (!) штабов согласились попробовать работать дальше и без денег, попробовать нафандрайзить каких-то денег у себя в регионе и продвинуть свои кампании. Так что мы входим в новый этап жизни нашей региональной сети с 45 штабами".

Штабисты занялись протестными акциями и региональными компаниями. Волков поставил им задачу сделать конкретный проект: от избрания депутата до расследования или, например, спасения городского парка.

Так штабы превратились в "мини-ФБК" по всей стране, стали центром притяжения протестной активности наряду с другими оппозиционными структурами. "Продолжить искать точки стресса и напряжения для Кремля, и создавать в этих точках максимальные проблемы", - обозначал Волков поствыборную стратегию сохранившегося ядра штабов.

Как устроены штабы: деньги и люди

Юридически "штаб Навального" - подразделение некоммерческой организации "Фонд "Пятое время года", зарегистрированной на Леонида Волкова, объяснял он Би-би-си в 2017 году. Фонд - юрлицо, через которое ведется операционная деятельность кампании. На него оформлены сотрудники, заключены договоры аренды, говорил Би-би-си Волков.

Штабы разворачивались по принципу франшизы, объяснял Би-би-си в 2017-м один из руководителей штабов Навального Александр Валькович: "Мебель оформляется в едином стиле - есть определенный бренд-бук и дизайн-код. В Москве дизайнеры говорят, что делать, и куда расставлять мебель. Стены должны быть белые. Но мы не стали пока их перекрашивать, потому что побоялись, что вложимся, а нас опять выгонят из помещения".

В 2019 году на пожертвованиях ФБК собрала 82,3 млн рублей, потратила - 63,5 млн рублей. Еще 191 млн рублей собрала сеть региональных штабов Навального: из них на зарплаты в прошлом году потратили 80,9 млн, на аренду ушло 18,8 млн, на налоги - 28,2 млн рублей.

У 39 штабов Навального в регионах есть и крупные спонсоры, рассказывал прошлой осенью Би-би-си Волков: иногда это местные бизнесмены, которые помогают конкретному штабу и делают это в основном анонимно. Но основа бюджета штабов - мелкие пожертвования, подчеркивает Волков. Для этого на сайте штабов появилась страничка с пожертвованиями.

Штабы ведут избирательные кампании в регионах, а между выборами делают расследования о местных чиновниках и включаются в протестные кампании.

Если в самом ФБК в штате работало 30 человек, то в системе региональных штабов на полный рабочий день занято 180 человек, ранее выяснила Би-би-си.

Зарплаты во всех подразделениях "команды Навального" довольно средние. В ФБК сотрудникам в среднем платят 70-80 тысяч рублей - опытные менеджеры получают немного больше, новички - меньше, ранее говорил Би-би-си директор ФБК Иван Жданов. В региональных штабах зарплаты еще скромнее: координатор получает около 50-60 тысяч рублей, его сотрудники - и того меньше.

Это небольшие деньги, особенно с учетом ненормированного рабочего дня и различных рисков - от избиений до возможных уголовных дел, признавал Волков.

Типичный штаб Навального - компактная политическая структура, в которой штатных сотрудников можно пересчитать по пальцам одной руки.

В Екатеринбурге, например, всегда было не более двух сотрудников. А в Иркутске в штате трое: координатор, также занимающийся SMM, адвокат и оператор.

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

"Мы сами придумывали линию работы и находили идеи для расследований - то есть были автономны от центрального штаба, - говорит руководитель штаба Захар Сарапулов. - Деньги получали на зарплаты сотрудникам, остальные собирали сами с помощью фандрайзинга - на печать листовок, аренду аппаратуры для митинга. Что характерно: все штрафы, которые выписывали в Иркутске, оплачивали средствами иркутского штаба путем сбора донатов, в Москву не обращались за деньгами".

В случае необходимости ФБК - центральная организация "команды Навального" - помогает ресурсами остальным подразделениям. Когда где-то аврал, на помощь приходят сотрудники из разных структур, и неважно, у кого какая должность и в какой организации, объясняла ранее Би-би-си пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

"Умное голосование"

В ноябре 2018 года Алексей Навальный запустил "Умное голосование". Целью проекта назвали лишение "Единой России" большинства голосов на региональных и федеральных выборах. Зарегистрированным пользователям накануне голосования присылали имя кандидата, которого рекомендовали поддержать. Организаторы стремились найти наиболее сильного кандидата, который мог бы выступить против "Единой России", анализируя его избирательную кампанию, рейтинг и другие показатели.

Критике УГ подвергали и в оппозиции, например, Михаил Ходорковский и Григорий Явлинский. Многих не устроило, что основным выгодоприобретателем УГ как вторая партия в стране стала КПРФ. И это несмотря на то, что ее лидер Геннадий Зюганов наравне с другими руководителями думской оппозиции неоднократно называл Навального "американской игрушкой" и "попом Гапоном".

УГ в целом критиковали за победы кандидатов, явно не разделявших взгляды либеральной оппозиции - например, националиста Ростислава Антонова в Новосибирске, поддержавшего самопровозглашенные республики Донбасса и поправки в Конституцию.

Автор фото, Vedomosti/TASS

В то же время можно говорить об отдельных успехах УГ в регионах, где прохождение поддержанных Навальным депутатов усиляло протестную активность в заксобраниях. На сентябрьских выборах 2019 года систему применили более чем в 30 регионах. Тогда же с помощью "умного голосования" в Мосгордуму прошли 13 оппозиционных депутатов.

Несмотря на аллергию федерального руководства системных партий на Навального, на местном уровне зачастую штабисты политика объединялись с другими политическими силами. Не только с "яблочниками" и "Открытой Россией", но и с думскими партиями - зачастую с коммунистами.

Курганский адвокат и коммунист Яков Сидоров считает УГ главным достижением штаба. На выборах губернатора в сентябре 2019 года он набрал, как считает, благодаря умному голосованию, более 10% и был вторым после Вадима Шумкова, нынешнего губернатора Курганской области. Сейчас Сидоров защищает координатора штаба Навального Алексея Шварца по административным делам.

"Они делали очень важную работу, которую никто не выполняет, - разоблачали фальсификацию выборов", - заявил Яков Сидоров Би-би-си. - И они делали эту работу профессионально".

Роль в политике

Томский штаб Навального считает главным результатом своей работы победу на выборах в сентябре 2020 года двух сотрудников: Ксения Фадеева и Андрей Фатеев стали депутатами городской думы. Из-за "Умного голосования" из 37 депутатов сейчас только 11 - от "Единой России", остальные представляют различные оппозиционные партии, говорит Би-би-си Фадеева.

"Дума стала независимым политическим субъектом. Появились более открытые депутаты, и "Единая Россия" тоже изменилась на этом фоне, поскольку не может игнорировать общие процессы в конкурентной среде. Совместно с группой оппозиционных депутатов нам уже удалось сократить расходы на СМИ в два раза, сейчас работаем над сокращением других статей, в том числе на автопарк чиновников", - указывает Фадеева.

В списки "Умного голосования" была включена петербургский политик Ирина Фатьянова, которая планирует участвовать в сентябрьских выборах.

Среди успехов питерского штаба она перечисляет отмену явно коррупционных госзакупок, разоблачение картельных сговоров в медицине и образовании и активную политическую работу: наблюдение на выборах, раздачу листовок.

Автор фото, TASS

В Петербурге штаб был не единственной оппозиционной силой, и часто его сотрудники работали совместно с другими движениями или же конкурировали между собой. "Но многие обращались в штаб со словами о том, что считают его единственной мощной силой, которая может дать отпор действующей власти", - говорит Фатьянова.

Глава мурманского штаба Виолетта Грудина в разговоре с Би-би-си вспоминает, как в 2016 году одна стояла на центральной площади с одиночным пикетом: вытащить на улицу кого-то еще с одиночным пикетом или акцией тогда "было невозможно". "Сейчас при координации штаба Навального в Мурманске выходят сотни и тысячи человек", - утверждает она.

Каждый региональный штаб работал автономно, без согласования действий с московскими лидерами, уверяет Грудина. Ей удалось добиться исключения из "Единой России" нескольких чиновников и их увольнения. Часть активистов штаба стала депутатами - в Мурманске и Заозерске.

Координаторы штабов зачастую активно участвовали в региональных протестах, например, Алексей Ворсин в Хабаровске поддерживал митинги в защиту экс-губернатора Сергея Фургала. А Навальный при помощи своих соцсетей помогал раскрутке протестной активности.

Захар Сарапулов из Иркутска считает главным итогом четырехлетней работы регионального филиала ФБК масштабы протестной активности в городе.

"Можно сколько угодно говорить на словах, но есть цифры. На несогласованные митинги штаба Навального в Иркутске приходят в среднем 5-6 тысяч человек, на согласованные митинги коммунистов - 300-400 человек, "Единой России" - 50-60. Мы являемся самой крупной политической силой в регионе, несмотря на постоянное давление", - говорит Сарапулов.

Другим показателем он называет масштаб подготовки наблюдателей на выборы, которой занимался штаб Навального. По словам Сарапулова, для работы на президентских выборах 2018 года организация подготовила 380 наблюдателей.

"На подготовку для работы на будущих сентябрьских выборах уже записались 1200 человек. Думаю, до выборов дошли бы около 700 человек, но даже это была бы сама большая группа наблюдателей в городе", - сказал он.

Центры расследований

Помимо политической деятельности заметной частью работы штабов стали расследования против региональных высокопоставленных чиновников, которыми в основном опасаются заниматься региональные СМИ.

Героями расследований, как правило, становились местные чиновники и депутаты, иногда штабы рассказывали о подозрительных, с точки зрения антикоррупционного законодательства, госзакупках.

Расследования оформлялись по образцу "большого ФБК": текст сопровождался видеороликом. Лучшие истории раскручивались через репосты в соцсетях Навального и других лидеров фонда.

Например, расследование хабаровского штаба об американской недвижимости бывшего мэра Александра Соколова на YouTube посмотрели полмиллиона человек. Столько же - у расследования татарстанского штаба о мэре Казани Ильсуре Метшине.

Видеоролик о дорогих нарядах жены главы Башкортостана Радия Хабирова от местного штаба собрал почти 300 тысяч просмотров.

Одно из главных расследований иркутского штаба касалось поставок детсадовских и школьных завтраков и обедов - "Как власти объедают детей", вышедшее в июне 2019 года. Штаб выяснил, что МУП "Комбинат питания" - монополист на местном рынке детского питания - намеренно уменьшает порции. На этом сокращении удалось получить около 59 миллионов рублей.

По итогам расследования иркутского штаба в отношении бывшего директора "Комбината питания" Виктора Беляева завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Он находится в СИЗО, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Давление властей

Общее число уголовных и административных дел, заведенных против сотрудников, в команде Навального не считают. Но только в 2019 году в штабах, дома у сотрудников и в офисе ФБК было проведено 276 обысков, говорили Би-би-си в фонде осенью.

Сотрудники штаба испытывали постоянное давление, подтверждает Сарапулов из Иркутска.

"У меня только заморожены банковские карты на 75 миллионов, был обыск в квартире с изъятием техники, я сидел четыре раза, на меня устраивали нападения на улице, причем терял при этом сознание, - рассказал он. - Бывший координатор штаба Сергей Беспалов заразился туберкулезом во время ареста и после проходил лечение".

После заявления Грудиной из Мурманска о выдвижении в горсовет на предстоящих в сентябре выборах в почтовых ящиках ее дома появились листовки с оскорблениями. А после акции протеста 21 апреля она обнаружила мишень в почтовом ящике.

В середине апреля сотрудники не могли попасть в штаб: дверь заблокировали монтажной пеной на время проведения оперативно-следственных действий внутри, а после окончания стены оказались разрисованы свастиками. 28 апреля окна штабов расстреляли, полиция ведет проверку.

Координатор штаба в Кургане, физик Алексей Шварц отсидел два 30-дневных административных срока подряд. Его арестовали в канун первого митинга 23 января - а перед 21 апреля вновь арестовали на 12 дней. Против него также завели уголовное дело по статье 138 УК РФ "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений".

Причина - ролик с телефонными переговорами, в котором якобы руководители региона обсуждают меры по фальсификации результатов в день голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.

Шварца и его коллегу Ильина пытались призвать в армию, хотя оба имеют освобождение: первый - ввиду заболеваний, второй - потому что его старший брат Иван погиб во время прохождения срочной службы в Чите.

Экс-координатора штаба в Екатеринбурге Ирину Норман арестовывали неоднократно, несмотря на диагностированную эпилепсию. А ее матери после зимних митингов этого года грозили увольнением с должности учителя физкультуры в сельской школе в Башкирии.

Нынешний и бывший координаторы штаба Навального в Екатеринбурге - Алексей Гресько и Ирина Норман - на сегодня отбывают административные аресты по 29 и 30 дней соответственно. Поговорить с екатеринбургскими активистами и волонтерами штабов Навального Би-би-си не удалось. Они остаются на свободе, но в нынешних условиях полулегального статуса афишировать свой статус "сторонников Навального", как и остальные координаторы штабов, не спешат.

К чему приведет разгром штабов

Политолог Глеб Павловский в разговоре с Би-би-си отмечал, что движение Навального состоит не только из ядра его команды, которая эмигрировала за рубеж, и разгромленных штабов, но и из десятков тысяч граждан. Соответственно, уничтожение структуры штабов и выдавливание руководства ФБК за границу не избавит власть от проблемы сочувствующих лидеру оппозиции.

"Чего добивается власть? Власть добивается расчистки дороги к управляемому результату парламентских выборов в сентябре, - размышляет Павловский. - И на этом пути им очень мешает движение Навального. Но уничтожив организационную основу движения - публичную, открытую, гласную - они не уничтожат движение, которое будет действовать так или иначе".

Оппозиция в стране практически разгромлена, резюмирует политолог Константин Калачев. А запрет структур Навального позволяет власти надеяться, что они не допустят новых протестов наподобие "болотных" в 2011-2013 году, добавляет он.

"Протестные настроения сейчас просто уходят на кухни. Здесь два сценария. Первый - это смена поколений. Потому что поколение моих детей - они с этой системой мириться уже не готовы, - рассуждает Калачев. - Вторая история - это возможность социального кризиса. То есть если вдруг - а это мы не можем определить - экономическая стагнация перейдет в экономический кризис, а экономический кризис обернется социальным. Тут мы получим все то, что власть не хотела. А дальше - просто найдутся те люди, которые смогут социальный кризис оформить в качестве кризиса политического".

Происходящее в политике он видит "обороной крепости".

"Можно оборонять крепость 10 лет, 20, 50, но обороняющийся никогда не будет победителем в войне. Когда-нибудь у этого котла сорвет крышку, появится новый герой. Можно решить проблему Навального и "навальнистов", можно день прожить и ночь продержаться. Можно прожить год и продержаться еще один. Но есть вопрос: а дальше что? Пока ответа не видно", - заключает Калачев.

Объявление ФБК экстремистской организацией стало для сторонников Навального большой трагедией и нельзя не назвать проигрышем, говорит Би-би-си Фатьянова из Петербурга. Но, по ее мнению, жест власти показывает ее отчаяние и отражает результаты работы соратников Навального: "Для власти стало уже невозможно бороться с каждым отдельно: придумывать уголовные дела, давить морально - и от бессилия приходится закрывать всю структуру".

На 29 апреля 2021 года по всей стране на сайте штабов значится 31 филиал: от Калининграда до Хабаровска. Многие из них намерены продолжить в какой-то форме заниматься политикой и правозащитой.

Грудина из Мурманска намерена продолжить избирательную кампанию и заниматься правозащитной деятельностью. А Сарапулов из Иркутска отмечает, что сотрудники региональных штабов могут продолжить работу автономно после закрытия сети.