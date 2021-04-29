В Британии отчеканили монету весом 10 килограммов

час назад

Королевский монетный двор Великобритании выпустил самую большую монету в истории. Ее размер - 20 см, а вес - 10 кг.

На изготовление монеты номиналом в 10 тыс. фунтов ушло 400 часов, включая четыре дня полировки.

Это последняя монета в коллекции Монетного двора под названием "Звери Королевы".

Серия пользуется огромным успехом у коллекционеров и нумизматов. Она посвящена 10 каменными статуям, которые выстроились на пути королевы Елизаветы II к Вестминстерскому аббатству во время ее коронации в 1953 году. Ее герои: лев, грифон, сокол, бык, мифический як, гончая, дракон, единорог и лошадь.

"Эта монета задает новый стандарт качества чеканки, сочетая в себе вековые традиции и инновационные технологии. С их помощью создано уникальное и великолепное произведение искусства", - заявила региональный директор Королевского монетного двора Клер Макленнан.

Автор фото, Royal Mint Подпись к фото, Некоторые элементы чеканки создавались вручную

Главный мастер Монетного двора вручную обрабатывал монету, удаляя мелкие царапины перед ее полировкой.