Британки в космосе, афроамериканцы под землей и Юэн Макгрегор: какие сериалы смотреть в мае

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

12 минут назад

Автор фото, Moonage Pictures Ltd/Motion Content Group

Netflix превращает Юэна Макгрегора в легендарного дизайнера одежды Роя Холстона, автор "Лунного света" Барри Дженкинс представляет "Подземную железную дорогу", вампиры пьют кровь советских пионеров, супергерои сталкиваются с проблемой отцов и детей, а британские женщины бегут из тюрьмы в космос.

Русская служба Би-би-си рассказывает о самых интересных новинках сериального сезона.

"Интергалактик" (Intergalactic)

Действие этого британского сериала разворачивается в недалеком будущем. Три женщины-заключенные хитроумно угоняют космический корабль и отправляются в межзвездное пространство.

Бегать им придется на протяжении целых одиннадцати эпизодов, и путешествие обещает быть веселым и разным - жанр "Интергалактик", несмотря на довольно забавный постер, заявлен как драма.

Очевидно, что помимо разнообразных космических опасностей и отправленной по следу погони, героиням предстоит столкнуться с обратной стороной любого эскейпизма.

Вкратце это называется "от себя не убежишь".

"Наследие Юпитера" (Jupiter's Legacy)

7 мая, Netflix

Этот год начался с решительного рывка, сделанного сервисом Disney+, запустившим сериалами "Ванда/Вижн" и "Сокол и Зимний солдат" четвертую фазу киновселенной Marvel. Впрочем, дело, конечно, не собственно в комиксах, а в экспериментах с формой, которых на телевидении еще не было.

Однако Netflix явно не желает терять позиции, и вот на сервисе выходит сериал по мотивам комикса Марка Миллара ("Пипец", "Kingsman", "Особо опасен"). Речь в нем пойдет о нескольких поколениях супергероев.

Первое поколение получило сверхспособности ещё в тридцатые годы и видело своей целью помощь гражданам. Нынешние же их наследники реальным делам предпочитают дешевую славу и хайп.

Этот конфликт поколений и находится в центре повествования сериала, который, при ближайшем рассмотрении, собирается конкурировать не с Marvel, а с "Хранителями" от HBO. В главных ролях заняты Джош Дюамель, Бен Дэниелс и Лесли Бибб.

"Холстон" (Halston)

14 мая, Netflix

Возвращением к роли Марка Рентона во второй части "Трейнспоттинга" Юэн Макгрегор, похоже, сказал последнее прощай своему статусу иконы "поколения икс". В свои 50 он стал универсальным, дико пластичным артистом, которому по плечу более или менее любые роли, образы и эпохи.

В новом сериале Netflix Макгрегор отправляется прямиком в семидесятые, чтобы перевоплотиться в легендарного дизайнера одежды Роя Холстона. Эта фигура не впервые занимает кинематографистов - пару лет назад о нем уже выходил полнометражный фильм.

И это неудивительно: Холстон был звездой уорхоловской "Студии 54" и человеком, впервые пригласившим в качестве моделей селебрити. Модные показы его коллекций таким образом превратились в театрализованные шоу - обрели тот вид, который имеют и по сей день.

Продюсером мини-сериала стал Райан Мерфи ("Американская история ужасов", "Сестра Рэтчед"), а среди его героев - Джоэл Шумахер (его играет Рори Калкин), Лайза Минелли (Криста Родригес) и другие звезды той прекрасной эпохи.

Подземная железная дорога (The Underground Railroad)

14 мая, Amazon Prime

После триумфа на "Оскаре" великолепного фильма "Лунный свет" и успешной второй картины "Если бы Бил стрит могла говорить", режиссер Барри Дженкинс отправляется на телевидение. Специально для Amazon Дженкинс написал и поставил десятисерийный фильм по мотивам одноименного романа пулицеровского лауреата Колсона Уайхеда.

В "Подземной железной дороге" Дженкинс вновь обращается к расовым вопросом, но смотрит на них под небанальным углом. Сериал расскажет историю двух рабов их середины позапрошлого века - Коры (Тусом Мбеду) и Цезаря (Аарон Пьер), которые решают сбежать с хлопковой плантации, воспользовавшись полулегендарными железнодорожными путями, идущими под США.

Проблема в том, что по их следу уже отправился суровый охотник за беглыми рабами Риджуэй (Джоэл Эдгертон). Дженкинс уже сказал, что это был самый сложный проект в его карьере, тем интереснее увидеть результат.

Пищеблок

19 мая, Кинопоиск HD

Удивительное дело: вроде бы в России до недавних пор было туго с мистическими сюжетами, но в последние годы вдруг начался расцвет хорроров, а теперь и вовсе - второй сериал про вампиров за год. Первыми были дико обаятельные "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым, которых на днях продлили на второй сезон.

Теперь же речь пойдёт о советских кровопийцах с приставкой "ретро". Действие "Пищеблока", поставленного Святославом Подгаевским ("Пиковая дама: Черный обряд"), разворачивается летом "олимпийского" 1980 года в пионерском лагере "Буревестник" на Волге.