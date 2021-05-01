Британки в космосе, афроамериканцы под землей и Юэн Макгрегор: какие сериалы смотреть в мае
- Ярослав Забалуев
- Для Би-би-си
Netflix превращает Юэна Макгрегора в легендарного дизайнера одежды Роя Холстона, автор "Лунного света" Барри Дженкинс представляет "Подземную железную дорогу", вампиры пьют кровь советских пионеров, супергерои сталкиваются с проблемой отцов и детей, а британские женщины бегут из тюрьмы в космос.
Русская служба Би-би-си рассказывает о самых интересных новинках сериального сезона.
"Интергалактик" (Intergalactic)
1 мая, Sky Original, Амедиатека (в России)
Действие этого британского сериала разворачивается в недалеком будущем. Три женщины-заключенные хитроумно угоняют космический корабль и отправляются в межзвездное пространство.
Бегать им придется на протяжении целых одиннадцати эпизодов, и путешествие обещает быть веселым и разным - жанр "Интергалактик", несмотря на довольно забавный постер, заявлен как драма.
Очевидно, что помимо разнообразных космических опасностей и отправленной по следу погони, героиням предстоит столкнуться с обратной стороной любого эскейпизма.
Вкратце это называется "от себя не убежишь".
"Наследие Юпитера" (Jupiter's Legacy)
7 мая, Netflix
Этот год начался с решительного рывка, сделанного сервисом Disney+, запустившим сериалами "Ванда/Вижн" и "Сокол и Зимний солдат" четвертую фазу киновселенной Marvel. Впрочем, дело, конечно, не собственно в комиксах, а в экспериментах с формой, которых на телевидении еще не было.
Однако Netflix явно не желает терять позиции, и вот на сервисе выходит сериал по мотивам комикса Марка Миллара ("Пипец", "Kingsman", "Особо опасен"). Речь в нем пойдет о нескольких поколениях супергероев.
Первое поколение получило сверхспособности ещё в тридцатые годы и видело своей целью помощь гражданам. Нынешние же их наследники реальным делам предпочитают дешевую славу и хайп.
Этот конфликт поколений и находится в центре повествования сериала, который, при ближайшем рассмотрении, собирается конкурировать не с Marvel, а с "Хранителями" от HBO. В главных ролях заняты Джош Дюамель, Бен Дэниелс и Лесли Бибб.
"Холстон" (Halston)
14 мая, Netflix
Возвращением к роли Марка Рентона во второй части "Трейнспоттинга" Юэн Макгрегор, похоже, сказал последнее прощай своему статусу иконы "поколения икс". В свои 50 он стал универсальным, дико пластичным артистом, которому по плечу более или менее любые роли, образы и эпохи.
В новом сериале Netflix Макгрегор отправляется прямиком в семидесятые, чтобы перевоплотиться в легендарного дизайнера одежды Роя Холстона. Эта фигура не впервые занимает кинематографистов - пару лет назад о нем уже выходил полнометражный фильм.
И это неудивительно: Холстон был звездой уорхоловской "Студии 54" и человеком, впервые пригласившим в качестве моделей селебрити. Модные показы его коллекций таким образом превратились в театрализованные шоу - обрели тот вид, который имеют и по сей день.
Продюсером мини-сериала стал Райан Мерфи ("Американская история ужасов", "Сестра Рэтчед"), а среди его героев - Джоэл Шумахер (его играет Рори Калкин), Лайза Минелли (Криста Родригес) и другие звезды той прекрасной эпохи.
Подземная железная дорога (The Underground Railroad)
14 мая, Amazon Prime
После триумфа на "Оскаре" великолепного фильма "Лунный свет" и успешной второй картины "Если бы Бил стрит могла говорить", режиссер Барри Дженкинс отправляется на телевидение. Специально для Amazon Дженкинс написал и поставил десятисерийный фильм по мотивам одноименного романа пулицеровского лауреата Колсона Уайхеда.
В "Подземной железной дороге" Дженкинс вновь обращается к расовым вопросом, но смотрит на них под небанальным углом. Сериал расскажет историю двух рабов их середины позапрошлого века - Коры (Тусом Мбеду) и Цезаря (Аарон Пьер), которые решают сбежать с хлопковой плантации, воспользовавшись полулегендарными железнодорожными путями, идущими под США.
Проблема в том, что по их следу уже отправился суровый охотник за беглыми рабами Риджуэй (Джоэл Эдгертон). Дженкинс уже сказал, что это был самый сложный проект в его карьере, тем интереснее увидеть результат.
Пищеблок
19 мая, Кинопоиск HD
Удивительное дело: вроде бы в России до недавних пор было туго с мистическими сюжетами, но в последние годы вдруг начался расцвет хорроров, а теперь и вовсе - второй сериал про вампиров за год. Первыми были дико обаятельные "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым, которых на днях продлили на второй сезон.
Теперь же речь пойдёт о советских кровопийцах с приставкой "ретро". Действие "Пищеблока", поставленного Святославом Подгаевским ("Пиковая дама: Черный обряд"), разворачивается летом "олимпийского" 1980 года в пионерском лагере "Буревестник" на Волге.
Главные герои - пионер Валерка (Петр Натаров) и вожатый Игорь (Даниил Вершинин), которым придется сообща бороться с мимикривовавшими под советских людей упырями. Придумал все это писатель Алексей Иванов ("Географ глобус пропил"), который при помощи выдуманного сюжета решил проиллюстрировать свой метафорический взгляд на причины краха Советского Союза.
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