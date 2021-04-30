В США собираются запретить сигареты с ментолом. Правозащитники выступают против

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

17 минут назад

Автор фото, Getty Images

Администрация США объявила, что в ближайшее время введет запрет на производство и продажу сигарет с ментолом и ароматизированных сигар. Основными потребителями этой продукции являются представители афроамериканской общины.

Администрация Байдена предприняла очередную попытку заняться здоровьем американцев. На этой неделе Управление по контролю за лекарствами и качеством продуктов (FDA) объявило, что уже в ближайшее время собирается полностью запретить производство и продажу сигарет с ментолом и ароматизированных сигар. В управлении пояснили, что рекламные кампании производителей именно этой продукции были в первую очередь направлены на вовлечение в курение молодежи и представителей афроамериканской общины.

"Этот шаг позволит заметно снизить уровень вовлечения молодежи, повысит шансы на отказ курильщиков от этой привычки, - заявила исполняющая обязанности директора FDA Дженет Вудкок. - Это также устранит неравенство в отношении общин с другим цветом кожи, малоимущего населения и представителей ЛГБТ, которые в основном и являются потребителями этой продукции".

Подобный запрет в США не требует одобрения Конгресса, но, согласно правилам, перед введением любых новых ограничений федеральные власти обязаны опубликовать официальное сообщение об этом, и учесть комментарии и письма жителей.

В Управлении особо разъяснили, что запланированный запрет затронет только производителей, дистрибуторов и продавцов табачной продукции, но об ограничении личных прав граждан речи не идет.

"FDA не имеет права и не будет запрещать частным лицам иметь в своем распоряжении и использовать сигареты с ментолом или любые другие табачные продукты", - говорится в сообщении ведомства.

Затянувшийся бой

По официальным данным, от болезней, связанных с курением, в США ежегодно умирают около 480 тыс. человек. Более 16 млн американцев из-за этой привычки живут с инвалидностью.

В 2009 году администрация Обамы сумела убедить Конгресс принять жесткий антитабачный закон, позволивший FDA самостоятельно устанавливать ограничения на содержание никотина в сигаретах, ограничивать использование ароматизаторов в табачных продуктах и запрещать рекламу, целевой аудиторией которой является молодежь и представители меньшинств.

В 2018 году Управление уже пыталось запретить сигареты с ментолом, но это решение было блокировано администрацией Дональда Трампа.

После почти двух лет согласований FDA все же удалось частично реализовать свои планы: был введен запрет на продажу любых ароматизированных картриджей для электронных сигарет. Исключение сделали лишь для устройств со вкусом табака и ментола.

Расовые проблемы

Согласно статистике Центров по контролю и предотвращению заболеваний, представители афроамериканской общины действительно являются основными потребителями ментоловых сигарет в США.

Всего в стране именно эти сигареты покупают 18,6 млн человек. Но при этом ментоловый вкус предпочитают 85% курильщиков-афроамериканцев и лишь 30% белых.

По оценке Управления по контролю за лекарствами и качеством продуктов, новый запрет приведет к тому, что от вредной привычки откажутся более 900 тыс. американцев.

"Эта цифра включает 230 тыс. афроамериканцев, которые бросят курить в течении 13-17 месяцев после вступления запрета в силу", - говорится в официальном пресс-релизе FDA.

Правозащитники против

Крупнейшие табачные компании уже заявили о том, что намерены оспорить новый запрет в суде.

"Мы разделяем эту общую цель - помочь взрослым курильщикам отказаться от сигарет, перейдя к менее вредным альтернативам, но запреты тут не работают", - заявил представитель табачной корпорации Altria Джордж Парман.

Мнение производителей сигарет неожиданно поддержали правозащитники. По мнению одной из крупнейших правозащитных организаций США - Американского союза гражданских свобод, - жертвами нового запрета могут стать представители тех же самых расовых меньшинств, о здоровье которых решила позаботиться администрация.

"Снова и снова мы видим случаи полицейского насилия из-за мелких правонарушений - Данте Райт [погиб] из-за просроченных номерных знаков на машине, Джордж Флойд - из-за использования мелкой фальшивой купюры, Эрик Гарнер - из-за того, что он поштучно продавал сигареты, - заявила старший юрист правозащитной организации Аамра Ахмад. - У нас серьезные опасения, что запрет, введенный администрацией Байдена, приведет к появлению "черного рынка" и непропорциональному уголовному преследованию расовых меньшинств".