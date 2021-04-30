Полиция заблокировала крупные рынки под Ростовом, тысячи предпринимателей протестуют. Что происходит?

Тимур Сазонов

Би-би-си, Ростов-на-Дону

час назад

В Аксайском районе Ростовской области несколько тысяч владельцев торговых павильонов протестуют против закрытия сразу нескольких крупных рынков. Причиной закрытия силовики называют незаконно приватизированную под этими рынками землю. Но по мнению самих предпринимателей, речь идет о фактическом захвате торговых участков после ареста их основных владельцев. Русская служба Би-би-си выясняла подробности конфликта.

Сразу четыре ростовских рынка - "Алмаз", "Классик", Атлант" и "Овощной" - были перекрыты утром 27 апреля во время спецоперации донских силовиков. В масштабном рейде участвовало, по разным оценкам, от 3,5 до 5 тысяч бойцов МВД, Росгвардии и ФСБ. Они оцепили площадки по периметру почти на целый день - у работников торговых рядов проверяли документы, выезжающие с рынка машины досматривали.

По сообщениям СМИ, силовики искали на территории рынков притоны для занятия проституцией, игорные заведения, а также точки реализации контрафактного алкоголя и табака.

По итогам рейда полиция задержала более 500 человек, однако большинство вскоре отпустили. По данным ТАСС, полицейские составили около 120 административных протоколов - в основном о нелегальном пребывании в России. Мигрантов из соседних республик, уличенных в этом, должны депортировать на родину в начале мая.

Об обнаружении на рынках наркопритонов или публичных домов не сообщалось.

Тем не менее три рынка - "Алмаз", "Атлант" и "Овощной"- до сих пор не работают, длительного блокирования избежал в итоге только "Классик".

Подпись к фото, Уведомления, которые получили предприниматели

Как рассказали Би-би-си владельцы павильонов, во время проверки многим из них вручали специальные уведомления. Из них следует, что в ближайшее время какая-либо предпринимательская деятельность на рынках будет запрещена, а договоры аренды торговых мест - прекращены. При этом на уведомлениях нет ни выходных данных, ни подписи с печатью.

Практически все выезды с территории рынка сейчас перекрыты бетонными блоками, возле них дежурят ОМОН, Росгвардия, а также патрули ГИБДД. В пятницу, 30 апреля, на территории рынков замечены грузовики с военными.

При этом, как отметил исполняющий обязанности главы Аксайского района Константин Доморовский, на 28 апреля администрация района не располагала никаким документом, который бы подтверждал законность ограничения работы рынков.

"Мы только фактически видим, что туда не пускают людей и по периметру стоит полиция", - заявил он.

Только 29 апреля, спустя два дня после рейда, областная прокуратура сообщила, что на четырех рынках проводится проверка "с привлечением контрольно-надзорных органов". Другие силовые ведомства ситуацию с рынками официально не комментируют.

Рынки "Атлант", "Овощной", "Классик" и "Алмаз" - одни из крупнейших торговых площадок не только в Ростове, но и на юге России. Они расположены непосредственно возле федеральной трассы М-4, фактически на выезде из Ростова, в Аксайском районе области - это обеспечивает удобную логистику и огромный ежедневный поток покупателей. В частности, рынок "Овощной" - один из главных каналов оптовой торговли овощами и фруктами в Ростове, сюда привозят продукцию со всего ЮФО.

Общая площадь рынков составляет свыше 100 га. По данным РБК, только на одном "Атланте" торгует около двух тысяч индивидуальных предпринимателей.

"Мы на убытках все"

"Я торгую на "Атланте" уже несколько лет, - рассказала Би-би-си владелица павильона по продаже одежды Илона Паатова. - Выкупили помещение, сделали в нем ремонт - все за свои деньги. На сегодня у меня в павильоне товара лежит на три миллиона рублей - и это кредитные деньги. Я мать-одиночка, у меня на иждивении пожилая мать. Живем на съемной квартире - все наше кормление идет с этого рынка. И сейчас нам не дают работать. Это беспредел!"

На следующий день после рейда силовиков около тысячи предпринимателей с закрытых рынков собрались на большой площади в центре "Атланта". Они требовали срочного открытия рынков и угрожали перекрыть федеральную трассу. Для многих из них закрытие рынка даже на короткое время чревато банкротством.

Игорь Ханжиев занимается цветочным бизнесом уже больше 20 лет. У его семьи собственные теплицы, рассаду из которых он продает как раз на "Атланте". Цветочный бизнес - сезонный, и если упустить момент, то на весь год останешься ни с чем, говорит предприниматель. Другого источника дохода у семьи нет.

"Рынок закрыли как раз в тот самый момент, когда у нас идет реализация рассады. Это длится всего полтора-два месяца. - возмущается Игорь. - Поэтому я не могу ждать! Цветы будут вянуть, если их не продавать. Это же живые растения! К тому же у меня там стоят емкости для полива, и воды в них хватит только на несколько дней. Потом снова понадобится вода, а нам не дают проехать к павильонам. Нам звонят клиенты, а мы ничего не можем сделать - на въезде бетонные блоки".

По словам Ханжиева, подобная ситуация уже была во время первой волны коронавируса - рынки закрыли, и часть рассады у него засохла.

На "Овощном" своя специфика - пока торговля запрещена, у сотен предпринимателей гниют в грузовиках помидоры, огурцы, клубника. "Мы торгуем уже 20 лет, - рассказала предпринимательница Лейла Ахмедова. - Никогда такого не было. Весь товар сейчас пропадает, мы на убытках все".

Участники собрания считают, что поиск наркотиков, оружия и нелегальной торговли был лишь предлогом для блокировки рынка.

"Тут у всех печати, кассовые аппараты, налоговая отслеживает каждый шаг, - возмущается Юрий, владелец магазина по продаже строительных инструментов. - Какие проститутки, какие наркотики? Ну это же бред. Власти прекрасно знали, что тут долгие годы функционирует огромный рынок, губернатор живет неподалеку. И вдруг случайно выясняется, что тут притон?"

По словам хозяина магазина "Все для дома" Алексея Дыва, у него в павильоне работают 14 сотрудников, половина из них - россияне, а вторая половина приехала из Казахстана.

"Они оформлены как положено, регистрация есть, налоги плачу за них, трудовые договоры в порядке, - перечисляет Дыва. - И у большинства так. Во время рейда полицейские сравнивали нас с московским "Черкизоном", но сами не знали, что ищут. Я показал проверяющим необходимые документы, и они просто не понимали, что еще им у меня спросить. Нас никто не крышевал. За пять лет, что я тут работаю, проблем ни разу не было".

Подпись к фото, Алексей Дыва говорит, что все его сотрудники, приехавшие из Казахстана, "оформлены как положено"

Даже если нелегальные мигранты и были, это не повод закрывать рынок надолго, добавляет Степан, торгующий на "Атланте" электро- и бензооборудованием. После проверки надо наказывать виновных, но не подвергать риску тех, кто работает легально.

"У меня все работники русские Но мы же понимаем, кто и как может наживаться на теме нелегальных сотрудников. Для власти это не проблема вообще, чтобы ради этого закрывать рынок", - улыбается он.

"Это рейдерский захват"

Спецоперация на рынках могла быть связана с уголовным делом в отношении главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Об этом некоторым предпринимателям говорили во время рейда сами полицейские.

Чиновник, который руководил районом 26 лет и считался "непотопляемым", был задержан 12 апреля в Кисловодске, куда поехал отдыхать. Ему вменяют сразу несколько статей УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и организацию преступного сообщества. Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Борзенко заключен под стражу до 11 июня.

Помимо главы района в деле фигурируют еще несколько человек. В частности, это бывший районный депутат, совладелец "Аксайского рынка" Иван Ситько, известный донской бизнесмен Карим Бабаев и его сыновья - Вадим и Эдуард. Именно эта семья контролирует рынок "Алмаз" и ряд других торговых площадок в Аксайском районе.

По версии следствия, предполагаемая преступная группа действовала с 2000 года. Следователи считают, что под руководством Карима Бабаева участники группы занимались махинациями с землей в Аксайском районе - в том числе незаконно завладели шестью участками общей площадью 19,1 га. Кадастровая стоимость участков составляла 426 млн рублей.

Как пишет "Блокнот-Ростов" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, следователи полагают, что члены предполагаемого преступного сообщества, используя властные полномочия Виталия Борзенко, якобы приобрели в собственность земельные участки площадью свыше 100 гектаров. На них без соответствующего разрешения действовали четыре рынка, пишет издание. Ежедневный доход с них достигал нескольких миллионов. Деньги, по данным источника издания, могли легализовываться через "фирмы-однодневки".

В 2020 году "Алмаз" и "Атлант" заплатили на двоих около миллиона рублей налога на прибыль. При при этом только официально они заработали больше 40 млн рублей, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". В том же году один "Центральный рынок" Ростова, имеющий гораздо меньшую площадь, заплатил почти 10 млн налогов на прибыль.

О том, что рынки "Алмаз", "Овощной" и "Атлант" действительно не имеют статуса розничного рынка, на брифинге 28 апреля сообщила директор департамента потребительских рынков Ростовской области Ирина Теларова. Но как в таком случае эти торговые площадки могли беспрепятственно работать в течение многих лет, чиновница не уточнила.

Как выяснили корреспонденты портала 161.ru, родственникам семьи Виталия Борзенко (в его ближний круг входит и Иван Ситько) принадлежат почти две сотни объектов недвижимости в Аксайском районе - это земельные участки, кафе, автосалоны, автозаправки, жилые комплексы, фитнес-центры и т.д. Члены семьи Бабаевых также являются совладельцами и учредителями десятков предприятий - не считая вышеупомянутых рынков, в их число входит, например, сеть АЗС, торговые компании, агропредприятия, аквапарк.

Карим Бабаев - единственный из фигурантов дела, оставшийся на свободе. Предположительно ему удалось скрыться от следствия в Азербайджане.

О закрытии рынков из-за проблем с землей собравшимся на "Атланте" предпринимателям говорил и нынешний и.о. главы Аксайского района Константин Доморовский. "Сейчас земли под "Атлантом" находятся в собственности у физических лиц. Нужно дождаться решения суда, которое признает эти земли незаконно приобретенными", - отмечал он.

Практически все опрошенные Би-би-си владельцы торговых павильонов называли закрытие рынков "рейдерским захватом".

"Это вполне укладывается в логику современных российских реалий, - рассказал Степан, торгующий на "Атланте" электрооборудованием. - Просто передел власти, захват земли для застройки или чего-то подобного. Что еще есть драгоценного кроме газа и нефти? Земля. Видимо, Бабаев не захотел делиться по-хорошему, и нашлись новые рычаги давления. Ну, так же не бывает: двадцать с лишним лет тот же Борзенко правил, а тут его решили снести".

Территория рынка могла приглянуться какому-то федеральному инвестору, и теперь рыночников просто "слили", убежден еще один арендатор на "Атланте" Николай Отаров. "А если раньше были нарушения, то на них закрывали глаза".

По мнению донского уполномоченного по защите прав предпринимателей Олега Дерезы, ситуация с аксайскими рынками напоминает проблему обманутых дольщиков.

"Действия силовиков понятны, я бы и сам так поступал, надо прекратить финансовый поток, - написал он на своей странице в "Фейсбуке". - Но, честно говоря, мне непонятна пока позиция властей! Люди десятилетиями торговали, куча надзорных ведомств, все ветви органов власти на это смотрели. Хотя все же элементарно проверяется - рынок это или нет. И все было хорошо, пока не грянул гром 12 апреля" (когда был задержан Виталий Борзенко - Би-би-си)".

"Они наехали не на Бабаева и Борзенко, они наехали на нас", - разводит руками Алексей Дыва.

"Мы не можем переехать"

Для решения проблем с торговыми местами в регионе создали две антикризисные группы. Их основная задача - "принять меры по снижению социальной напряженности, обеспечить жителей области услугами торговли, не допустить ситуации, при которой множество людей останутся без работы", заявил в среду губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Для торговли овощами и фруктами в срочном порядке создана временная площадка на территории старого аэропорта. После открытия под Ростовом аэропорта "Платов" в 2017 году она пока пустует. По планам властей, в будущем на ней разместится новый жилой микрорайон.

Предпринимателям, торгующим непродовольственными товарами, власти Ростова предлагают временные места на уже существующих городских рынках.

Однако все эти меры не устраивают владельцев закрытых торговых точек. Перенести уже построенные павильоны на новое место невозможно, утверждают они.

"За то время, что работаю на "Атланте", я вложил в этот бизнес больше 10 миллионов рублей, - подсчитывает торговец строительным инструментом Юрий. - Построил на пустом месте павильон, сделал ремонт, подвел все коммуникации. Кто вернет мне эти затраты? Когда мы приходили сюда работать, нам говорили, что тут все легально. Мы подписывали официальные договоры аренды, они зарегистрированы в юстиции. Все было "по-белому". А теперь нас выкидывают, как щенков? А если люди брали кредит на постройку павильона - как им быть?"

Предприниматели уверены - даже если построить новый рынок взамен закрытых, это не решит проблем: "Пока создадут инфраструктуру, пройдет уйма времени. Многие уже к этому моменту разорятся. К тому же не факт, что на новое место поедут покупатели. Клиентура нарабатывается годами".

Инициативная группа предпринимателей подготовила обращения президенту РФ Владимиру Путину, главе Следственного комитета и генеральному прокурору. Владельцы павильонов требуют позволить им снова начать работу на прежних местах.

"Сотрудники силовых структур совершили и продолжают совершать должностные преступления в отношении тысячи предпринимателей, подрывая законную экономическую деятельность добропорядочных граждан", - говорится в обращении.

"Мы будем вести себя максимально корректно, но надеемся, что нас услышат", - рассказал Би-би-си глава общественной организации "Донское афганское объединение, предприниматель (торгует на рынке "Атлант") Хосейни Мир Абуль Касим.

Подпись к фото, Хосейни Мир Абуль Касим утверждает, что предприниматели могут собрать митинг, на которой придет больше людей, чем на акции в поддержку Алексея Навального

"Мы не рассматриваем вопрос переноса рынка. Нам некуда отступать, мы вложили сюда все, что было. От действий силовиков пострадали несколько тысяч предпринимателей. у нас есть семьи, родственники, покупатели. Мы сможем задействовать большой ресурс, если потребуется - на митинги Навального столько не приходит. Мы честно платим налоги и требуем к себе такого же отношения", - говорит он.

По мнению уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова, самый реалистичный путь решения проблемы - сохранить торговлю на местах вне зависимости от того, чья сейчас земля. В противном случае донские власти могут спровоцировать "острый локальный конфликт", уверен он.

С этой позицией соглашается и известный донской бизнесмен, правозащитник Александр Хуруджи. Рынки закрывали для проведения следственных действий - значит, надо их продолжить или закончить. Но при этом разрешить торговлю.

"Это самое очевидное решение. Я не понимаю, почему так не сделать. Региональные власти кивают на силовиков, а силовики молчат. Мы все ждем понимания, почему закрыты рынки, ни у кого нет официальных бумаг. Это сильно смущает", - говорит он.

По словам Александра Хуруджи, даже если какой-то суд в итоге признает, что земля под рынками переходила в собственность неправильно, надо дать бизнесменам возможность преимущественного выкупа или аренды торговых участков.

"Если же позиция региональных властей будет принципиальной - реновация или что-то другое - то нужен переходный период, чтобы как-то подготовиться, распродать товар. Это же бизнес, надо как-то планировать его. Нельзя просто взять и закрыть", - утверждает он.