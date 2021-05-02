Неудобный юбилей. Как Франция до сих пор спорит о Наполеоне

Ольга Ившина

Русская служба Би-би-си

31 минуту назад

Автор фото, Corbis via Getty Images

Спустя 200 лет со дня смерти Наполеона Бонапарта французы продолжают спорить о том, кто он - национальный герой или тиран, с именем которого связаны самые темные страницы истории страны. По всей Европе сегодня звучат призывы пересмотреть наследие многих исторических деятелей, которых принято считать великими, и вопрос о том, как отмечать эту дату, оказался особенно непростым.

Наполеон появился в истории Франции в тяжелый период - классовые войны и открытые гражданские противостояния в некоторых частях страны, сопровождавшиеся чудовищной инфляцией и коррупцией. Люди мечтали о "таком режиме, при котором едят".

При человеке, захватившем в стране власть в 1799 году, инфляция снизилась с 10000% до 6%. Были отменены многие привилегии дворянства, ограничена власть духовенства. Достижениями того времени считались равенство людей (правда, только мужчин) перед законом, религиозная толерантность и упразднение феодализма. Была создана система префектур, которая до сих пор существует во Франции. Страна победоносно прошла через несколько войн.

В то же время часть историков указывают на то, что созданные при Наполеоне гражданские институты на самом деле были делом рук других людей, а сам Бонапарт совершил одну из величайших военных ошибок в истории и на десятилетия подорвал позиции Франции в Европе. Наполеон, считают его критики, был сексистом, милитаристом и сторонником рабства - всем тем, чему нет места в современном западном обществе.

Автор фото, Corbis via Getty Image Подпись к фото, Наполеон остается одним из самых известных государственных деятелей Франции

"Не существует другого бессмертия, кроме памяти, которую ты оставил в сознании других людей", - писал сам Наполеон.

Каким люди запомнили человека, недолгое время устанавливавшего порядки в Европе?

Политический вопрос

Изучение деятельности Наполеона во французских школах обычно укладывается в пару уроков. При этом, по данным соцопроса, Бонапарт был назван самым важным историческим деятелем в истории Франции, опередив Шарля де Голля и Людовика XIV.

"Часть французов восхищает военный гений Бонапарта, его завоевания и нововведения. Другие же обращают внимание на его шаги по жесткому подавлению сторонников французской революции, - отмечает в интервью Би-би-си профессор истории Питер Хикс, работающий в Фонде Наполеона в Париже. - При этом важно понимать, что публичное обсуждение Наполеона во Франции часто носит политическую окраску".

Сейчас особенно горячо обсуждается то, что в 1802 году Наполеон восстановил рабство на территории французских колоний (оно было отменено лишь несколькими годами ранее во время революции).

Новый толчок дискуссии дало движение Black Lives Matter (BLM, "Жизни темнокожих важны"), которое спровоцировало массовые протесты и призывы пересмотреть историческое наследие в США, Великобритании и некоторых странах Евросоюза. На волне движения BLM мэр города Руана Николя Майер-Россиньоль предложил демонтировать статую Наполеона и заменить ее на памятник Жизель Халими - современной юристке, писательнице и феминистке.

Автор фото, Corbis via Getty Images Подпись к фото, В 1871 году памятник Наполеону в Париже был демонтирован революционным правительством. Парижская коммуна описала статую Бонапарта как "монумент варварству, символ грубой силы и ложной славы"

При этом во Франции и так практически нет ни улиц, ни бульваров, ни площадей, названных в честь Наполеона. В Париже, например, есть всего две статуи Бонапарта и одна узенькая улица, носящая его имя.

"Среди левых политиков преобладает представление о Бонапарте как о темной силе - тиране, который убил миллионы людей во время своих завоевательных кампаний и растерял все свои приобретения из-за неумения договариваться и нежелания находить компромисс. Левые любят отмечать, что такие черты присущи и некоторым современным правым политикам", - поясняет профессор Хикс.

Для сторонников правых политических партий и движений Наполеон в первую очередь олицетворяет славу французского оружия. Именно с именем Бонапарта связаны победа в битве при Аустерлице и участие в масштабных завоевательных кампаниях.

Приход к власти Наполеона также принес Франции долгожданную финансовую стабильность, отмечают историки. Бонапарт провел фискальную реформу, которая помогла справиться с огромной инфляцией. Создание Банка Франции и укрепление новой валюты - франка - также помогло усилению экономики.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Для движения за права темнокожих Наполеон прежде всего ассоциируется с восстановлением рабства

Важным было и создание Гражданского кодекса - всеобъемлющей правовой системы, которая заменила какофонию феодальных законов, ранее существовавших во Франции.

Многие из нововведений Наполеона были взяты за основу при создании современных органов управления в странах, завоеванных Бонапартом, - например, в Италии, Германии и Польше.

"Это был качественный скачок, который невозможно было сделать во время хаоса революции, - считает Давид Шантеран, автор нескольких книг о Бонапарте и редактор журнала "Наполеон I". - Наполеон был спасителем Франции. Если бы его не было, республика в итоге бы не выжила".

С такой трактовкой согласны не все. Министр по вопросам равенства Элизабет Морено в этом году назвала Бонапарта "одним из величайших женоненавистников в истории".

Наполеон действительно считал женщин собственностью мужчин, был невысокого мнения о женских способностях и нередко отзывался о них презрительно на публике. Историки отмечают, что, хотя в целом взгляды Бонапарта соответствовали превалирующему в то время мнению, принятый при нем Гражданский кодекс закрепил бесправное положение женщины, окончательно аннулировав прогресс, достигнутый в результате революции.

Автор фото, Heritage Images/Getty Images Подпись к фото, У поклонников Наполеон ассоциируется в великими победами Франции, например под Аустерлицем

Франсуаза Верже, активистка и бывший председатель Национального комитета Франции по истории рабства, описала императора как "расиста, сексиста, милитариста и колонизатора".

"Когда я осуждаю восстановление рабства Наполеоном, мне говорят, что "все в то время были за, надо просто знать контекст". То есть иными словами жизни темнокожих и вправду ничего не стоят, раз борьба против рабства до сих пор актуальна", - объясняла свою позицию Верже.

"Смотреть без шор"

На протяжении десятилетий во Франции юбилейные даты, связанные с именем Наполеона, не отмечались на государственном уровне.

15 лет назад президент Франции Жак Ширак и премьер-министр страны Доминик де Вильпен бойкотировали церемонию, посвященную 200-летию битвы при Аустерлице - величайшей военной победы Наполеона.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Тело Наполеона покоится в Доме инвалидов в центре Парижа. В 2017 году Эммануэль Макрон водил туда Дональда Трампа

Некоторые призывают проигнорировать и юбилей его смерти. "Франция - единственная страна в мире, которая повторно ввела рабство. Я не понимаю, почему мы продолжаем устраивать торжества как ни в чем не бывало. Изучать деятельность Наполеона - это нормально, но чтить его память - значит извинять его преступления", - считает французский академик Луи Жорж Тин, известный в стране борьбой за права темнокожего населения.

"Наполеон - сложный и интереснейший исторический персонаж, безусловно, мировой величины, - отмечает профессор Хикс. - Несправедливо и невозможно свести всю его деятельность к чему-то одному, например только к возобновлению рабства или только к военным победам. Его наследие многогранно, как многогранен и мир вокруг нас".

В похожем ключе высказался и пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь, комментируя новость о том, что президент Эммануэль Макрон будет участвовать в памятных мероприятиях в честь 200-летия со дня смерти Бонапарта.

"Наполеон - важнейшая фигура в нашей истории, на которую следует смотреть с разных сторон и без шор", - отметил пресс-секретарь.

Наполеон умер 5 мая 1821 года в изгнании на острове Святой Елены, основной достопримечательностью которого до сих пор является дом императора.

Его тело лежит в гигантском саркофаге под куполом Дома инвалидов в Париже. К 200-летию со дня смерти Бонапарта саркофаг отреставрировали, обновили позолоту. До пандемии каждый год посмотреть на место погребения Наполеона приходили более миллиона человек.