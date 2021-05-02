Научный дайджест: памперсы, предсказывающие аллергию, и ямы, которые хорошо рыть для других

Леонид Лунеев

Би-би-си

30 минут назад

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Богиня, к которой не прикладывал руки Леонардо

Детская неожиданность с предсказуемым результатом

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На первый взгляд, гадать о будущем здоровье новорожденного по содержимому его памперсов - занятие наблагодарное. Но это только на первый взгляд.

Исследователи с медицинского факультета Университета Британской Колумбии в Канаде в своей работе, опубликованной в издании Cell Reports Medicine, наглядно продемонстрировали, как по составу плотной, темно-зеленой субстанции под названием меконий (он же первородный кал) можно с большой точностью определить, разовьются ли у ребенка в первый год жизни разные аллергии.

Меконий, от которого ребенок обычно избавляется в свой день рождения, состоит из множества элеметов - эпителиальных клеток, амниотической жидкости и разнообразных метаболитов - конечных продуктов обмена веществ.

"Как показал наш анализ, у новорожденных, которые к году проявляют аллергическую сенсибилизацию (чувствительность), меконий при их появлении на свет был намного беднее, чем у детей, которые не стали аллергиками", - поясняет один из авторов исследования, доктор Бретт Финлей.

"Меконий - это как капсула времени, которая показывает, с чем имел дело младенец до рождения. Он содержит самые разные молекулы, с которыми ребенок сталкивался или приобретал от матери в утробе, и он же служит первой пищей начинающих обживать кишечник микробов", - вторит доктору Финлею научный руководитель проекта доктор Карисса Петерсен.

Проанализировав меконий сотни младенцев, авторы исследования пришли к выводу, что чем меньше разных типов молекул содержалось в меконии новорожденного, тем выше был риск развития у него аллергии в первый год жизни. Они также обнаружили, что снижение числа определенных молекул было связано с изменениями в ключевых группах бактерий. Эти группы играют решающую роль в развитии и формировании микробиома - обширной экосистемы кишечника, от которой, в свою очередь, сильно зависит здоровье человека.

"Наше исследование демонстрирует, что развитие здоровой иммунной системы и микробиома по сути начинается еще до рождения и свидетельствует о том, что крошечные молекулы, с которыми ребенок имеет дело в утробе матери, оказывают огромное влияние на его будущее здоровье", - отмечает доктор Петерсен.

Задействовав самообучающийся алгоритм, исследователи на основе имеющейся информации о составе мекония и базы клинических данных теперь могут с точностью до 76% (что намного выше всех предыдущих способов анализа) предсказать, разовьется ли у ребенка та или иная аллергия.

Конечно, знать о том, что у вашего ребенка, скорее всего, будет какая-то аллергия, полезно, но можно ли что-то сделать для того, чтобы ее не было?

Лучшая превентивная мера, которой пользуются уже сейчас, - это знакомство новорожденных с полезными микроорганизмами.

Это, по словам Кариссы Петерсен, достигается в первую очередь в ходе естественных родов и кормления грудью. Она также призывает ограничить прием необязательных антибиотиков, почаще выпускать детей "на травку" и не так рьяно следить за чистотой, отказавшись от чрезмерного использования дезинфицирующих средств.

Копай яму другому!

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Лошади и ослы - старинные друзья и помощники человека. И, как выясняется, не только человека: в американской пустыне они копают глубокие колодцы в поисках воды, которой потом безвозмездно пользуются многие другие виды животных.

Этот феномен биолог из Технологического университета Сиднея Эрик Лундгрен впервые обнаружил, изучая ирригационные системы на западе Аризоны.

Собственно, о том, что колодцы, которые выкапывают африканские слоны в засушливый сезон, служат единственным источником воды для многих животных, он знал и раньше, но Лундгрен решил выяснить, могут ли играть ту же роль в пустынях Америки лошади и ослы.

Эта идея заинтересовала его еще и потому, что эти копытные были завезены в Америку сравнительно недавно, и некоторые ученые традиционно считают их инвазивными видами, наносящими ущерб местному биоразнообразию.

Три лета подряд Лундгрен с коллегами изучал жизнь в пустыне Сонора, которая простирается между Аризоной и Калифорнией, сравнивая, сколько воды в засушливый период потребляют животные из рек и ручьев (некоторые из которых в это время пересыхают), и сколько - из колодцев, вырытых копытными.

В результате выяснилось, что такие колодцы, иногда достигающие двух метров в глубину, не только сокращают путь к водопою и облегчают поиск воды, но иногда, особенно в засушливые периоды, служат вообще единственным ее источником для многих обитателей пустыни.

По словам Лундгрена, такие колодцы служат надежной страховкой на случай нехватки воды для самых разных видов, от оленей и соек до пум и даже черных медведей.

Кроме того, такие колодцы становятся миниатюрными оазисами, вокруг которых начинают расти кустарники и даже деревья.

Все это - благодаря лошадям и ослам, которые были завезены в Америку первыми колонизаторами и служили им верой и правдой до тех пор, пока не был изобретен двигатель внутреннего сгорания.

Дикие лошади, а таких в Америке немало, сегодня многими экспертами расцениваются чуть ли не как вредители, однако Лундгрен с этим категорически не согласен. В своей работе он доказывает, что они играют очень важную роль в экосистеме, и роль эта будет лишь расти по мере того, как в результате человеческой активности запасы воды в пустынных регионах США начнут истощаться.

У этой истории, по словам Лундгрена, есть и еще один неожиданный поворот: дело в том, что лошади и даже слоны когда-то жили в Америке и, возможно, выполняли те же функции по снабжению остальных животных водой, но около 12 тысячелетий назад по какой-то неведомой причине они оттуда исчезли. Так что в оправдание сегодняшних американских лошадей вполне можно привести этот древний прецедент.

Спермацетовая Флора

Автор фото, BODE-MUSEUM

Этот бюст римской богини Флоры из коллекции художественного Музея Боде в Берлине до сих пор официально считался произведением гения эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи. И хотя многие искусствоведы возражали против такого атрибутирования, указывая на то, что прямых свидетельств авторства нет, другие утверждали, что черты лица богини слишком похожи на черты дам, изображенных на портретах итальянского мастера, а раз так - то и спорить не о чем. Но тут в очередной раз в спор вмешалась наука, и точка в споре была поставлена.

Бюст загадочно улыбающейся женщины высотой в 70 сантиметров и весом в 28 кило был приобретен директором музея имени кайзера Фридриха Вильгельмом фон Боде в 1909 году на аукционе, и тогда же фон Боде постановил, что это работа Леонардо (музею, который носил имя кайзера, ничто менее ценное не подошло бы).

Однако уже через два года европейскими искусствоведами (несомненно, завидовавшими берлинскому музею) было опубликовано более 700 статей, в которых авторство скульптуры ставилось под вопрос. Тогда же был проведен химический анализ шедевра, выявивший следы спермацета - воскообразного вещества, которое добывается из головы кашалотов. Хотя во времена да Винчи спермацет уже был известен, в скульптуре он стал широко применяться лишь в XIX веке.

В ходе другого расследования внутри скульптуры, сзади, были обнаружены фрагменты дерева и… обрывки газеты того же XIX века, но музейное руководство снова нашло отговорку, указав на то, что эти материалы могли попасть туда в ходе поздних реставрационных работ.