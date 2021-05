"Она идет во всей красе". Новый альбом Марианны Фейтфулл с участием Ника Кейва и Брайана Ино

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

час назад

Автор фото, Brill/ullstein bild via Getty Images

Ветеран британской рок-музыки, неувядаемая и великолепная Марианна Фейтфулл выпустила новый альбом She Walks In Beauty. Альбом представляет собой стихи классической английской поэзии, положенные на музыку ее соавтором Уорреном Эллисом. Помочь Марианне Фейтфулл в записи сочли за честь Ник Кейв и Брайан Ино.

21-й студийный альбом Марианны Фейтфулл - явление в высшей степени необычное.

Он был записан во время первого британского локдауна, когда 75-летняя певица сама переболела страшной болезнью и чуть не умерла от нее.

На этом альбоме она почти не поет. Под ненавязчивую, изысканно точную и с невероятным вкусом сделанную музыку она своим хриплым, прошедшим через десятилетия тяжелых испытаний алкоголем, табаком, наркотиками и болезнями голосом пожилой женщины просто читает стихи. И какие стихи! Классика романтической английской поэзии XIX века: Джордж Гордон Байрон, Перси Биши Шелли, Джон Китс, Уильям Вордсворт и другие. Вот как звучит заглавный трек альбома:

В качестве своего главного музыкального соавтора, автора всей музыки к альбому Фейтфулл привлекла Уоррена Эллиса - скрипача, мультиинструменталиста и композитора, давнего партнера и соратника Ника Кейва по его группам Bad Seeds и Grinderman.

Через Эллиса к записи присоединился и его босс Ник Кейв. И, конечно, не обошлось без участия чрезвычайно чуткого к любым неортодоксальным музыкальным проектам Брайана Ино.

Автор фото, JOEL SAGET/AFP via Getty Images Подпись к фото, Уоррен Эллис - автор музыки к альбому Марианны Фейтфулл She Walks in Beauty

Но прежде, чем говорить, собственно, об альбоме, есть смысл бросить ретроспективный взгляд на жизнь и карьеру Марианны Фейтфулл. Без уходящей в глубь десятилетий истории трудно понять, и что представляет собой эта артистка, и чем интересен ее новый столь необычный альбом.

Эволюция певицы: от подростка-ангела к наркотической преисподней

В британскую рок-музыку Фейтфулл ворвалась в 1964 году подобно ангелу - 17-летняя девушка с длинными светлыми волосами, чистым, ясным, ангельским взглядом и таким же чистым, почти детским и тоже ангельским голосом.

Автор фото, Michael Ochs Archives Подпись к фото, С такой ангелоподобной внешностью и ангельским голосом Марианна Фейтфулл появилась на британской рок-сцене в 1964 году

Этим голосом она пела нежную, неземной красоты песню As Tears Go By - мало подходящую ее возрасту грустную балладу в сопровождении печальных струнных, написанную от имени сожалеющего о прожитых годах человека, печально глядящего на играющих рядом и улыбающихся - не ему! - детей, в то время как у него по щекам текут слезы…

Еще менее эта песня казалась подходящей ее авторам - 20-летним "плохим парням" английского рока Мику Джаггеру и Киту Ричардсу, известным не столько нежными песнями, сколько отчаянным блюзом, забойным рок-н-роллом и хулиганскими выходками. Они специально написали песню для Марианны, познакомившись с ней на какой-то вечеринке.

Точнее познакомился с нею их менеджер Эндрю Луг Олдхэм и практически вынудил своих подопечных написать для понравившейся ему девушки песню. Он запер их на кухне и сказал, что не выпустит, пока песня - "окруженная кирпичной стеной, с высокими окнами и никакого секса!" - не будет готова.

Мик и Кит подчинились, но результатом были явно недовольны: "Мы подумали - что это за фигня у нас получилась. Но Эндрю сразу сказал: "Это хит!" - вспоминает Ричардс в своей автобиографии "Жизнь".

Олдхэм не ошибся: вышедший в июне 1964 года сингл стал хитом по обе стороны океана и превратил никому не известную молодую певицу в звезду мирового уровня. Более того, через год свою "фигню" записали и сами Rolling Stones, добавив к струнным еще и клавесин и положив таким образом начало так называемому "барокко-року". Их версия тоже стала интернациональным хитом.

Автор фото, Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images Подпись к фото, Марианна Фейтфулл и Мик Джаггер в лондонском театре Ковент-гарден на премьере балета Ролана Пети "Потерянный рай" с Марго Фонтейн и Рудольфом Нуриевым. 24 февраля 1967 г.

Очень скоро Фейтфулл плотно вошла в самый близкий круг "Роллинг стоунз", стала подругой-любовницей Джаггера и ключевой фигурой в богемном мире свингующего Лондона середины 1960-х.

Она принимала участие в записи Yellow Submarine и All You Need Is Love "Битлз"; приобщила Джаггера к только вышедшему в Британии переводу романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", ставшему вдохновением для одной из главных песен "Роллингов" Sympathy for the Devil; ей посвящены их песни You Can't Always Get What You Want, Wild Horses и I Got the Blues; она соавтор самой "наркотической" песни Джаггера-Ричардса Sister Morphine, которая вышла и в ее собственной версии.

Она стала активно играть в театре (чеховские "Три сестры", Офелия в "Гамлете") и сниматься в кино, где самой заметной ее ролью стала гоняющая вместе с Аленом Делоном по дорогам Европы облаченная в фетишистскую черную кожу главная героиня эротико-романтической драмы "Девушка на мотоцикле".

Автор фото, LMPC via Getty Images Подпись к фото, Японский рекламный плакат к фильму "Девушка на мотоцикле" с Аленом Делоном. 1968 г.

Sister Morphine - отражение почти неизбежного для рок-музыкантов второй половины 60-х годов и чреватого скандалами погружения в наркотический мир. Кульминацией этого погружения для Фейтфулл стала внезапная полицейская облава в загородном доме Кита Ричардса в феврале 1967 года.

Полиция и таблоиды уже несколько месяцев подбирались к чувствовавшей себя безнаказанной рок-богеме. Вечеринка у Ричардса, на которой вместе со своими лондонскими друзьями оттягивались и американские знаменитости актер Деннис Хоппер, писатель-битник Уильям Берроуз и кинорежиссер Кеннет Ангер, была для полиции как мед для пчел.

Когда полицейские, предъявив ордер на обыск, вошли в дом, Джаггер, Ричардс и Фейтфулл были в самом разгаре ЛСД-трипа. Единственным одеянием Фейтфулл была наброшенная на голое тело меховая накидка.

Желтая пресса неистовствовала. Обнаруженные в доме наркотики привели к аресту и суду, приговорившему Джаггера к трем месяцам, а Ричардса - к году тюремного заключения.

Спасение пришло с самой неожиданной стороны. 1 июля рупор британского консервативного истеблишмента газета Times опубликовала редакционную статью в защиту осужденных рок-музыкантов.

Автор фото, Reg Burkett/Express/Getty Images Подпись к фото, Марианна Фейтфулл с маленьким сыном Николасом на плечах в первых рядах зрителей, сразу за фотографами во время легендарного концерта "Роллинг стоунз" в лондонском Гайд-парке 5 июля 1969 г.

Автор статьи, редактор и колумнист газеты Уильям Рис-Могг для придания своим словам большей весомости озаглавил статью цитатой из стихотворения классика английской поэзии XVIII века Александра Поупа "Who breaks a butterfly on a wheel?" ("Кто колесует бабочку?"), где в роли бабочек выступали явившиеся на суд в ярких психоделических костюмах молодые музыканты, а в роли бездушных колесователей - британское правосудие.

Еще через месяц Times поместила платное рекламное объявление на всю полосу, в котором говорилось, что "закон против марихуаны аморален в принципе и неисполним на практике". Свои подписи под ним поставили писатель Грэм Грин, театральный режиссер Джонатан Миллер, знаменитый фотограф Дэвид Бейли, все четверо "Битлз" и многие другие.

Закон против марихуаны в Британии не отменен и по сей день, а вот общественное мнение тогда в стране было поколеблено, и в результате апелляции приговоры Джаггеру и Ричардсу были отменены.

Но если ее друзья-музыканты могли торжествовать победу, сама Марианна после скандального инцидента чувствовала себя униженной, оскорбленной и подавленной.

Автор фото, Daily Mirror/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images Подпись к фото, Растерянная Марианна Фейтфулл под натиском журналистов во время суда над Миком Джаггером и Китом Ричардсом. Июнь 1967 г.

После неудачной беременности, расставания с Джаггером и потери в результате судебного процесса маленького сына от скоротечного юношеского брака она все больше погружалась в наркотический мрак.

Два года она была практически бездомной, скитаясь по притонам Сохо, время от времени пытаясь, с помощью и по настоянию друзей, излечиться от недуга. Изредка она все же оказывалась в студии, но альбомы той поры оставались практически незамеченными.

Скитания по неустроенным убогим жилищам, а то и ночевки на улице вместе с неуемным употреблением наркотиков и алкоголя привели к суровому ларингиту. На смену бесследно исчезнувшему чистому голоску юного ангела пришел низкий, хриплый, по словам одного из критиков, "пропитанный виски" голос видавшей виды женщины. А ведь ей было едва за тридцать.

Поворот к поэзии

Именно этот голос стал с тех пор ее фирменным знаком. Но дело не только в голосе. Вышедший в 1979 году альбом Broken English явил миру совершенно другого артиста. Он был пронизан пост-панковской эстетикой (но не музыкой), и новый голос как нельзя лучше отвечал темам отчаяния, разочарования и злости.

В 1985 году она, пройдя курс лечения в Нью-Йорке, наконец избавилась от зависимости. Это совпало с ее знакомством и началом работы с американским продюсером Хэлом Уилнером. Уилнер работал над сборным альбомом, куда пригласил самых различных джазовых и рок музыкантов для исполнения музыки Курта Вайля. Компания была более чем достойная: Стинг, Лу Рид, Том Уэйтс, Джон Зорн, Карла Блей и другие.

Автор фото, Chelsea Lauren/WireImage Подпись к фото, Американский продюсер Хэл Уилнер еще в середине 1980-х приобщил Марианну Фейтфул к новой музыке и поэтическому слову. Он умер 7 апреля 2020 года, и ему певица посвятила альбом "She Walks in Beauty"

Фейтфулл досталась "Баллада о солдатской жене", и с тех пор, благодаря дружбе и сотрудничеству с Хэлом Уилнером ее репертуар сдвигался от традиционной поп-музыки к поэзии, джазу, блюзу и кабаре.

Тем временем Курт Вайль и Бертольд Брехт стали ее любимыми авторами. Она выступила в роли Дженни в театральной постановке "Трехгрошовой оперы", а в конце 1990-х у нее один за другим вышли три альбома с их песнями.

В 2005 году с альбома Before the Poison началось ее сотрудничество с Ником Кейвом и его давним партнером, мультиинструменталистом и композитором Уорреном Эллисом, который и стал соавтором Марианны Фейтфулл в новом альбоме. Соавтором до такой степени, что его имя на обложке стоит вровень с именем певицы, шрифтом одной величины.

Поэзия родом из детства

Любовь и страсть к поэзии английского романтизма XIX века Марианна Фейтфулл пронесла с собой через всю жизнь, еще с детства, когда она, не подозревая о своем бурном рок-будущем, и благодаря ее учительнице английского языка и литературы миссис Симпсон, погружалась в эти стихи в католической школе Святого Иосифа в Рединге.

Марианна Фейтфулл - не поэт-песенник, Бог не наградил ее поэтическим даром. Но ее эволюция - как творческая, так и чисто человеческая, ее взросление постепенно вели ее именно к такому альбому, который никак нельзя назвать песенным.

Начиная с Broken English в 1979 году, ее исполнение становилось все более речитативным, а подход к подбору текстов все более требовательным с поэтической точки зрения: Джон Леннон, Боб Дилан, Бертольд Брехт. Вот как она пела песню Леннона Working Class Hero:

Альбом 1995 года Secret Life представлял собой положенные на музыку постоянным композитором Дэвида Линча американцем Анджело Бадаламенти стихи ее друга ирландского поэта Фрэнка Макгиннеса.

В 2008-2009 году она отправилась в турне с сонетами Шекспира в сопровождении виолончелиста Винсента Сегала. В 2020 выступала с поэмой "Сказание о древнем мореходе" Уильяма Кольриджа.

"She Walks in Beauty" - запись и музыка

В условиях всеобщей карантинной изоляции и оторванности людей друг от друга функцию связного между различными участниками записи взял на себя давний друг и менеджер Фейтфулл Франсуа Равар.

Услышав от нее об идее такого альбома, Равар пришел в восторг и тут же отправил в ее лондонскую квартиру Хауэрда Балливанта, известного в музыкальных кругах по имени Head, продюсера и звукорежиссера певицы Пи Джей Харви.

Head записал голос Марианны, после чего запись отправилась в Париж, в студию Уоррена Эллиса.

"Я с самого начала не воспринимал полученную запись как песни, - говорит Эллис. - Меня не связывали ни мелодия, ни аккорды, и потому я мог позволить себе полную свободу. Музыка не должна была прямым образом следовать за голосом, она должна была ему ни в коем случае не мешать, создавать атмосферу".

Свой подход к созданию музыки для альбома "She Walks in Beauty" Эллис сравнивает с подходом к созданию так называемой "конкретной музыки", где кирпичиками музыкальной ткани наряду со звуками традиционных инструментов становятся природные (пение птиц, дуновение ветра, шелест листьев) или уличные шумы, подвергнутые разного рода электронным манипуляциям.

Автор фото, Matt Kent/WireImage Подпись к фото, Уоррен Эллис - давний соратник и постоянный партнер Ника Кейва по группам Bad Seeds и Grindermann

Созданную им таким образом разнообразную музыкальную фактуру он отправил Нику Кейву, который пришел в полный восторг от получившейся музыкально-поэтической фактуры и записал почти для каждого трека свои сдержанные, лаконичные фортепианные партии.

Оттуда запись отправилась к Брайану Ино, который к двум трекам - La Belle Dame Sans Merci на стихотворение Джона Китса и The Bridge of Sighs на трагическую поэму Томаса Гуда добавил свойственные ему амбиентно-синтезаторные звучания.

И в конце еще к двум трекам было добавлена виолончель Винсента Сигала, того самого, кто уже работал с Фейтфулл на проекте шекспировских сонетов.

"Этот альбом для нас с Уорреном - как акт любви" - говорит Фейтфулл в приуроченном к выходу альбома видеонтервью.

Альбом украшен изысканными акварелями Колина Селфа и посвящен умершему год назад Хэлу Уилнеру, который проложил дорогу к погружению Марианны Фейтфулл в серьезную поэзию.

Магия стихов, магия музыки, магия голоса

Двенадцать треков на альбоме - двенадцать стихотворений. Два - Джорджа Гордона Байрона: "She Walks in Beauty" ("Она идет во всей красе…") и "So We'll Go No More A Roving" ("Не бродить нам вечер целый..."); два - Перси Биши Шелли: "Ozymandias" ("Озимандия") и "To the Moon" ("К Луне"); три - Джона Китса: "La Belle Dame Sans Merci" ("Безжалостная Прекрасная Дама"), "Ode to a Nightingale" ("Ода соловью") и "Ode to Autumn" ("Ода осени"); два Уильяма Вордсворта "From the Prelude" (фрагмент его поэмы "Прелюдия") и "Surprised by Joy" ("Смутясь от радости…") и по одному Томаса Худа "The Bridge of Sighs" ("Мост вздохов") и Альфреда Теннисона "The Lady of Shalott" ("Волшебница Шаллот").

Классическая поэзия редко становится объектом музыкального переложения для рок-музыкантов. Что, наверное, правильно. Она слишком возвышенна, слишком обрамлена ореолом веков, и слишком велик риск не попасть в нужную эмоциональную тональность и скатиться либо в чрезмерный пафос, либо в откровенную пошлость.

Избежав соблазна превратить эти стихи в песни и просто прочтя их своим умудренным опытом и знанием голосом, Марианна Фейтфулл нашла чуть ли единственно верный для этих стихов подход.

Сдержанный, тактичный, ненавязчивый и в то же время совершенно оригинальный музыкальный орнамент, которым снабдили ее декламацию партнеры-музыканты, избавляет чтение от унылой монотонности, придает ему чарующую, завораживающую музыкальность. Музыкальность эта с одной стороны вполне соответствует духу классического стиха, с другой - звучит очень современно.

Даже не знающий английского языка слушатель не может не очароваться магией поэзии, музыки и голоса.

И те, кто не знает английского и даже и те, кто знает, могут обратиться за тонкостями и оттенками смысла написанных два века назад стихов к давно уже ставшим классическими их переводам Маршака, Бальмонта, Костомарова и других русских поэтов.