Выборы парламента Шотландии: сепаратисты готовятся к победе и новому референдуму о независимости

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

29 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Да" независимости. Сторонники отделения Шотландии на митинге в Глазго перед выборами

На выборах парламента Шотландии в этот четверг уверенное большинство, судя по опросам, могут получить сторонники независимости - и они намерены решительно потребовать нового референдума об отделении от Британии. Лондон, однако, согласия на него не дает.

По мнению главы правительства Шотландии Николы Стёрджен и других лидеров движения за независимость, уверенная победа на выборах даст им основания и право получить от Лондона согласие на новый референдум - либо добиться плебисцита через суд. "Если народ Шотландии проголосует за [партии, выступающие за независимость], если люди продолжат поддерживать идею независимости, то ни у какого премьер-министра в Вестминстере не будет оснований препятствовать [референдуму]", - сказала Стёрджен во вторник телекомпании Sky.

Результаты двух опросов, которые компании YouGov и Opinium опубликовали перед самыми выборами, 4 мая, показывают, что три партии сепаратистов - правящая Шотландская национальная партия, шотландские зеленые и новая партия Альба - могут получить почти две трети мандатов в новом составе парламента: от 79 до 82 мест из 129.

При этом Шотландская национальная партия во главе с премьер-министром Николой Стёрджен, по прогнозам социологов и политологов, может в одиночку завоевать абсолютное большинство.

Сейчас ШНП имеет в парламенте Шотландии лишь относительное большинство в 61 мандат, но правит при поддержке шести депутатов от зеленых.

В предвыборной программе ШНП пообещала провести референдум в течение первой половины пятилетнего срока нового парламента, то есть до конца 2023 года.

Не добром, так через суд

Никола Стёрджен неоднократно говорила, что не намерена идти по пути Каталонии и собирается провести референдум исключительно законным путем.

Законный путь, согласно общепринятому толкованию закона о шотландской автономии, подразумевает согласие Лондона. Перед референдумом о независимости Шотландии в 2014 году, который сторонники независимости проиграли со счетом 45% на 55%, правительство Дэвида Кэмерона такое согласие дало.

Но нынешний премьер Борис Джонсон наотрез отказывается соглашаться на новый референдум, и шотландские националисты в последнее время пошли на некоторое повышение ставок: они заявляют, что если согласие не будет дано в ближайшее же время, они все равно примут закон о референдуме (проект уже внесен в парламент) - и затем готовы отстаивать свою правоту в суде.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Глава правительства Шотландии Никола Стёрджен ведет свою партию на выборы с обещанием провести референдум в ближайшие два с половиной года

"Если Борис Джонсон захочет нас остановить, ему придется подавать в суд. Если он этого не сделает, то референдум по определению будет законным. Если он это сделает, решение - за судами", - сказала Никола Стёрджен 4 мая в интервью телекомпании Sky.

Опросы и влияние пандемии

Даже если референдум и состоится, это совсем не значит, что Шотландия со второй попытки обязательно проголосует за независимость. ШНП сама подчеркивает в документах и заявлениях, что вопрос о референдуме - это еще не вопрос о независимости как таковой, и настоящие дебаты о минусах и плюсах отделения от остальной Британии начнутся лишь тогда, когда референдум будет объявлен.

Общественное же мнение в Шотландии по этому вопросу, естественно, расколото. Соотношение сторонников и противников независимости качается то в одну, то в другую сторону, причем в последний коронавирусный год эти колебания показывают, насколько мнение части граждан по фундаментальнейшим вопросам зависит от их сиюминутного настроения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шотландские националисты говорят, что брексит дал им право на новый референдум. Творец брексита Борис Джонсон решительно не согласен

В течение восьми месяцев, с июня 2020 по январь 2021 года, 23 опроса подряд показали перевес сторонников независимости. Социологи связывали это с тем, что Никола Стёрджен в глазах шотландцев выглядела гораздо более решительным и эффективным борцом с пандемией, чем Борис Джонсон.

Но теперь, когда прививочная кампания успешно идет по всей Британии, шотландский электорат снова начал колебаться - и в общем можно сказать, что в вопросе о независимости он расколот примерно пополам. С начала апреля семь опросов подряд показали перевес противников отделения в 1-7%, затем два из трех самых последних опросов дали "ничью", а один - трехпроцентное преимущество сторонников независимости.

Референдум как последствие брексита

Когда Лондон и Эдинбург договаривались о референдуме 2014 года, они условились, что, каким бы ни было решение, вопрос будет закрыт на ближайшее поколение. Именно на это ссылается Борис Джонсон, отвечая отказом на требования Стёрджен провести новый референдум.

Но Стёрджен с соратниками отвечают, что после референдума о брексите 2016 года ситуация кардинально изменилась, поскольку Шотландию против ее воли вырвали из Евросоюза, и она хочет вернуться.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Британские нефть и газ добывают в Северном море у берегов Шотландии - и шотландские сепаратисты рассчитывают на эти деньги

На референдуме 2016 года в Шотландии, в отличие от Англии и Уэльса, уверенное большинство - 62% - проголосовало против выхода из ЕС.

При этом перед референдумом о независимости Шотландии одним из аргументов противников развала Соединенного Королевства было то, что Шотландия, отделившись, автоматически выпадет из ЕС. Через два года ситуация развернулась в обратную сторону.

Что будет с экономикой

Теперь и противники отделения Шотландии, и некоторые независимые эксперты доказывают, что это отделение причинит Шотландии (как и Англии, Уэльсу и Северной Ирландии) намного более серьезный ущерб, чем расставание с ЕС.

Лондонская школа экономики в опубликованном в феврале исследовании пришла к выводу, что разрыв связей, сформировавшихся за три века существования союза Англии и Шотландии, вероятное введение разных налоговых режимов, создание и содержание недостающих государственных учреждений - все это обойдется Шотландии в два-три раза дороже, чем брексит, и предполагаемое возвращение в Евросоюз не покроет эти потери.

Министр экономики Шотландии Фиона Хислоп ответила на это исследование, что у Шотландии нет причин думать, будто она не сможет повторить успех других малых стран в ЕС - таких, как соседняя и близкородственная Ирландия, которая по ВВП на душу населения в последние десятилетия далеко обогнала Британию.

"В самом исследовании говорится, что авторы не учитывали ни изменения в миграционной политике, ни внутренние инвестиции, ни какие-либо другие экономические рычаги, при помощи которых правительство Шотландии сможет улучшить положение дел и подстегнуть экономику, - сказала министр Хислоп. - С нашими ресурсами и преимуществами, с контролем над экономикой в наших руках и членством Шотландии в ЕС мы заполучим прекрасные возможности развивать экономику".

Но для начала отделившаяся Шотландия потеряет британские субсидии.

Сейчас богатые Лондон и Южная Англия субсидируют власти всех остальных регионов Соединенного Королевства. Подсчеты британского Института фискальных исследований показывают, что дефицит бюджета Шотландии из-за пандемии достиг почти 25% - то есть власти Шотландии тратят на себя, на социальные программы, здравоохранение, транспорт и прочее на треть больше, чем собирают налогов.

Года через три, после того, как последствия пандемии будут преодолены, дефицит, по оценке Института фискальных исследований, сократится до 10%, что тоже очень много. Сейчас эта разница покрывается за счет перераспределения того, что зарабатывают Лондон и Южная Англия, но если Шотландия отделится, ей придётся приводить бюджет в равновесие - то есть, возможно, повышать налоги и сокращать социальные расходы.