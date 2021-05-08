Почему люди матерятся? Потому что приятно

Ананд Джагатия и Кэти Эдвардс

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Все мы ругаемся матом, но некоторые делают это громче других

Почему ругаться матом так приятно?

Только потому, что мы понимаем, что делаем что-то "плохое", или ругань действительно влияет на состояние нашего мозга и тела?

Это происходило со всеми: ударившись ногой о ножку стола, застряв в пробке или пролив кофе, мы выкрикиваем матерное слово, а иногда и извергаем трехэтажную ругань.

Инстинктивно в такие моменты мы прибегаем именно к запрещенным словам - обычно они содержат приятную череду взрывных согласных - и как будто по волшебству, мы начинаем испытывать легкое удовлетворение.

Да, кто-то матерится чаще, чем другие, а иногда люди прибегают к запретным словам на радостях.

Но нужно признать, что мат существует во всех языках и культурах мира... а возможно даже у животных (об этом позже).

Что он представляет собой с научной точки зрения?

Что такое мат

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В каждой культуре есть моральный кодекс, и если вы его нарушаете, это нужно понимать

"Дать точное определение мата очень, очень сложно", - говорит эксперт, автор книги "Материться - полезно" Эмма Бирн.

Мат это язык, к которому мы прибегаем, будучи в шоке, удивляясь, на радостях, в шутку или чтобы кого-то оскорбить... но как культурный феномен мат работает только в пределах своего "родного" сообщества, лингвистической группы, общества, страны или региона, говорит она.

"Мы решаем, какие слова являются матерными, на основе консенсуса. А этот консенсус во многом основан на том, какие табу существуют в каждой конкретной культуре: где-то очень оскорбляются, услышав название части тела, где-то - название болезни, а в других местах нецензурным считают упоминание функций организма", - объясняет Бирн.

Но мат везде объединяет одно: "Чтобы слова имели эмоциональный вес, вам нужно играть с табуированной в конкретном обществе темой".

Если вы сомневаетесь, то вот еще один критерий от Эммы Бирн: "Это такой язык, который вы бы не стали употреблять в определенных обстоятельствах, например, на собеседовании на работу или первом знакомстве с родителями партнера".

Почему мы материмся?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кто-то делает это за рулем

"В стрессовой ситуации или когда происходит что-то неожиданное, выругаться - это как рефлекс. Это по-своему приятно!" - говорит слушатель радио Би-би-си по имени Гади.

Другие слушатели согласны.

"Ситуация, в которой я ругаюсь, может быть радостной, я могу выругаться от удивления, от глубокого сожаления или злости. Это, видимо, самый выразительный способ показать эмоции", - говорит слушатель Михаил.

Наверняка существуют люди, которые вообще никогда не матерятся, но многие из нас поймут, о каком чувстве облегчения говорят слушатели. Мы испытываем его, когда от души ругаемся, некоторые слова как будто заряжены какой-то энергией.

По словам автора книги "Материться - полезно" Эммы Бирн, одна из самых интересных ее находок, это то, что даже люди, перенесшие гемисферэктомию, то есть потерявшие половину головного мозга, не полностью теряют способность к речи.

"Когда человеку удаляют левую половину мозга, или она повреждается, например, из-за инсульта, и этот человек теряет большую часть речевых способностей, то как правило они не теряют способности ругаться матом", - говорит доктор.

"Судя по всему, мы устанавливаем очень сильные эмоциональные связи с некоторыми словами, и они хранятся в нашем мозге отдельно от других слов. Можно удалить часть мозга и способность употреблять язык вдумчиво и спланированно, как я сейчас. Но человек сохранит способность ругаться матом".

Можно ли заменить мат на другое слово?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В большинстве случаев "работает" только настоящий мат

"Мне было интересно, имеет ли смысл ругаться, когда человек испытывает боль - помогает ли это", - говорит ученый-психолог Ричард Стивенс, глава "Лаборатории мата" Килского Университета.

В лаборатории проводят эксперименты. Один из них, например, заключается в том, чтобы засунуть руку в ведро, полное льда - один раз с матом, второй - используя цензурные аналоги матерных слов, и посмотреть, сколько человек выдержит.

Сотрудники лаборатории обнаружили, что использование настоящего мата работает лучше: матерившиеся люди дольше держали руку в ведре. Подобранные случайно слова не работают вообще - у них нет такого эмоционального веса.

Но как это объяснить?

"Когда человек матерится, его пульс как правило учащается. Это, судя по всему, означает, что мат вызывает эмоциональную реакцию, и мы знаем, что мат - это язык эмоций", - говорит Стивенс.

"Наша рабочая гипотеза состоит в том, что когда люди матерятся, испытывая боль, они искусственно повышают свой уровень стресса, и в игру вступает феномен под названием стрессовое обезболивание, то есть чувствительность к боли снижается, это часть более широкого психологического механизма "бей или беги", - говорит Стивенс.

"Обычно я не матерюсь, - говорит Колин, еще один слушатель. - Но несколько лет назад у меня была травма в горах, и меня пришлось спасать. У меня была дислокация плеча, и с горы меня спускали на санях. Я ощущал каждую кочку и мог только ругаться матом, до самого подножья. Другие слова не помогали.

На разных языках

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Черт побери!"

Зная все это, можно ли сказать, что мат во всех культурах ощущается одинаково.

Наши слушатели и здесь готовы прийти на помощь.

"Мат на испанском - очень творческий, - говорит Клара. - Если кто-то действительно зол, они будут материться полными предложениями и рассказывать целые истории, все матом".

Джейн с Мальты говорит: "Самое оскорбительное матерное слово можно перевести как "сперма". И это довольно странно, потому что в других культурах, если обозвать кого-то спермой, то на тебя просто косо посмотрят".

"Русский - лучший язык для мата, - говорит Михаил. Есть столько оскорбительных слов, и любое слово можно сделать оскорбительным! Наша культура мата уходит корнями в литературу, а представить русского, который не матерится, невозможно".

"В мандаринском диалекте китайского есть интересное матерное выражение, означающее "совершить поступок, который коснется чьих-то предков в 18-м поколении, - рассказывает Жаклин. - Можно сказать: "я делаю это с твоей матерью, бабушкой, со всеми предками до 18-го колена". Я иногда говорю так отцу".

Есть еще одно китайское выражение, которое касается черепашьих яиц и поверия, что черепахи женского пола постоянно "ходят налево"... так что обозвать кого-то черепашьим яйцом значит усомниться в том, что кто-то его или ее отец.

Итак, несмотря на то, что мат разный во всем мире, он судя по всему является универсальным аспектом человеческой культуры.

Мат у животных

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вы удивитесь...

Но материться могут не только люди. Эмма Бирн рассказывает об удивительных экспериментах с шимпанзе, в ходе которых обезьян по сути растили в формате расширенной семьи.

В ходе этого эксперимента американские эксперты по приматам Дебора и Роджер Футс "при шимпанзе общались только на языке глухонемых, и обучили обезьян самым разным словам", - рассказывает эксперт.

В естественных условиях шимпанзе общаются главным образом перебрасываясь фекалиями, однако Футсы превратили это в табу, приучив обезьян к туалету.

"После этого мартышки начали использовать знак, означающий "грязь или фекалии" примерно так же, как англоговорящие люди используют соответствующее слово", - говорит она.

"Они использовали этот знак, чтобы выразить раздражение, чтобы оскорбить и чтобы обозвать соперника "грязной мартышкой", это было для них самым тяжким оскорблением".

Вдобавок ко всему этому, обезьяны начали шутить про фекалии, говорит Бирн.

"Роджер и Дебора Футс пишут, что шимпанзе шлепали себя по подбородку тыльной стороной ладони (это означало "грязный") так сильно, что у них стучали зубы.

Это значит, что вместо перебрасывания фекалиями мартышки начали "перебрасываться" идеей фекалий.