Как Индия оказалась в эпицентре коронавирусного цунами?

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие заболевшие в Индии умирают прямо в машинах скорой помощи и на парковках больниц, в ожидании свободной койки и кислорода

На Индию приходится почти половина всех новых случаев коронавируса в мире и четверть всех смертей, заявила Всемирная организация здравоохранения. За последние сутки в стране умерло четыре тысячи человек с диагнозом "ковид". Уже две недели число заболевших коронавирусом превышает 300 тысяч человек в день. Реальные цифры могут быть в 5-10 раз выше, говорят медики. Как получилось, что Индия погрузилась в коронавирусный хаос?

В понедельник на этой неделе высокопоставленный чиновник федерального правительства Индии сообщил журналистам, что недостатка в кислороде нет ни в Дели, ни где-либо еще в стране.

Пока он выступал, несколько небольших больниц - всего в нескольких милях от того места, где находился политик - рассылали отчаянные сообщения о том, что у них заканчивается кислород.

Главный врач специализированного педиатрического учреждения сказал Би-би-си, что они в отчаянии, так как речь идет о жизнях детей. Этой больнице повезло. Местный политик помог найти кислород и лекарства.

И все же федеральное правительство продолжает настаивать на том, что дефицита кислорода в стране нет. "У нас проблемы только с транспортировкой", - сказал министр железных дорог Индии Пиюш Гоял.

В среду в Дели прибыли два "кислородных экспресса" - поезда с жидким кислородом. Более 25 таких же поездов отправились развозить кислород по стране.

Гоял посоветовал больницам обеспечивать разумное использование кислорода. Несколько врачей рассказали Би-би-си, что дают кислород только тем пациентам, которые в нем нуждаются, но его все равно не хватает.

Впрочем, эксперты говорят, что нехватка кислорода - лишь одна из проблем, которая показывает, что ни федеральное правительство, ни правительства штатов не сделали ничего, чтобы остановить вторую волну пандемии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В начале марта 2021 года власти Индии заявили, что коронавирус побежден

Что пошло не так? Сигналы о том, что страна не готова ко второй волне, появлялись неоднократно. Еще в ноябре 2020 года парламентский комитет по вопросам здравоохранения Индии предупреждал о нехватке кислорода и коек в государственных больницах. В феврале 2021 несколько экспертов сказали в интервью Би-би-си, что опасаются надвигающегося "коронавирусного цунами".

В начале марта экспертная группа ученых, созданная правительством, предупредила чиновников о появлении более заразного штамма вируса. Но правительство никак на это не отреагировало. Более того, 8 марта 2021 года министр здравоохранения страны объявил, что Индия находится в финале пандемии.

Как все начиналось

В январе и феврале 2021 года количество ежедневных случаев заболевания в стране упало до менее 20 тыс. с пикового значения примерно 90 тыс. в сентябре прошлого года. Премьер-министр Нарендра Моди объявил, что страна победила коронавирус, и снял все ограничения на массовые собрания.

Хотя Моди в своих публичных посланиях просил людей носить маски и следить за социальным дистанцированием, в то же время он собирал многотысячные собрания во время своей избирательной кампании в пяти штатах. Некоторые его министры также выступали на больших публичных мероприятиях без масок. Кумбха Мела, индуистский фестиваль, который привлекает миллионы паломников, также был разрешен.

В итоге, из-за противоречивых действий и указаний правительства люди перестали соблюдать правила безопасности.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На религиозных фестивалях в апреле этого года собирались миллионы человек

"Было полное несоответствие между тем, что они делали, и тем, к чему призывали", - говорит эксперт по государственной политике и системе здравоохранения доктор Чандракант Лахария.

Известный вирусолог доктор Шахид Джамиль говорит, что правительство просто не ожидало приближения второй волны, и начало праздновать слишком рано.

Но это еще не все: пандемия выявила недофинансирование и полную разруху в государственной системе здравоохранения в Индии.

По словам одного эксперта, инфраструктура общественного здравоохранения Индии всегда была неадекватной, но теперь об этом узнали богатые люди и средний класс. Те, кто мог себе это позволить, всегда полагались на частные больницы, в то время как бедняки вынуждены были бороться за обычный прием у врача.

Принятые правительством схемы, такие как медицинское страхование и субсидирование лекарств для бедных, не помогают, потому что за последние десятилетия было сделано очень мало для увеличения медицинского персонала или числа больниц.

В Индии на 10 тыс. человек приходится менее 10 врачей, а в некоторых штатах - менее пяти.

Расходы Индии на здравоохранение, включая частное и государственное, составляли около 3,6% ВВП за последние шесть лет. Это самый низкий показатель среди пяти стран БРИКС: расходы в Бразилии составили 9,2%, за ней следует Южная Африка (8,1%), Россия (5,3%) и Китай - 5% в 2018 году.

Развитые страны тратят на здравоохранение гораздо большую часть своего ВВП. Например, в 2018 году расходы в США составляли 16,9%, а в Германии - 11,2%. Даже небольшие страны, такие как Шри-Ланка и Таиланд, тратят больше, чем Индия.

Как развивалась ситуация

"Когда первая волна пошла на убыль, власти должны были подготовиться ко второй волне и ожидать худшего сценария. Им следовало провести инвентаризацию кислорода и ремдесивира, а затем увеличить производственные мощности", - сказал Би-би-си Махеш Загаде, бывший министр здравоохранения штата Махараштра.

Официальные лица говорят, что Индия производит достаточно кислорода, чтобы удовлетворить даже выросший спрос, но есть проблема с его транспортировкой. Ее следовало решить гораздо раньше.

Да, правительство запускает специальные поезда, доставляющие кислород из одного штата в другой - но это произошло только после того, как многие умерли из-за нехватки кислорода.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У медиков Индии нет ни лекарств, ни кислорода, чтобы помочь всем заболевшим

"В результате отчаявшиеся семьи тратят тысячи рупий на покупку кислородного баллона на черном рынке, а затем часами стоят в очереди, чтобы его наполнить", - говорит доктор Лахария.

А те, кто может себе это позволить, платят изрядные суммы на приобретение таких лекарств, как ремдесивир и тоцилизумаб.

Руководитель фармацевтической компании, производящей ремдесивир, на условиях анонимности сказал, что в январе и феврале спрос иссяк. "Если бы правительство разместило заказ, у нас были бы запасы, и не было бы дефицита. Сейчас мы увеличили производство, но все равно не успеваем за спросом", - признается он.

Некоторые штаты, например, Керала, смогли подготовиться к всплеску заражений. Там еще в октябре прошлого года запаслись кислородом, и сейчас в нем нет недостатка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Родственники больных покупают баллоны с кислородом на черном рынке

Там также заблаговременно закупили достаточно запасов ремдесивира, тоцилизумаба и других препаратов, применяемых для лечения больных ковидом, и сейчас продолжают закупать их ускоренными темпами.

Махеш Загаде говорит, что другие штаты должны были поступить так же, чтобы избежать страданий людей.

"Конечно, сейчас все выучили этот урок, но на это потребовалось время", - сказал бывший министр здравоохранения Махараштры.

Однако сейчас времени уже нет, поскольку вторая волна накрывает деревни, где системы здравоохранения не готовы справиться с этим всплеском.

Оппозиция страны призывала к общенациональному локдауну, но правительство не готово было пойти на это из-за возможных экономических последствий.

Штат Гоа, куда в этом году приехали десятки тысяч туристов, сейчас страдает от самого высокого уровня заражения коронавирусом. Каждый второй человек здесь инфицирован.

Как можно было предотвратить вспышку

Исследование генома вируса - важный шаг в выявлении новых вариантов, которые могут быть более заразными и смертельными. Индийский геномный консорциум SARS-CoV-2 (INSACOG) был создан в прошлом году и объединил 10 лабораторий страны.

Но группе сложно было получить финансирование. Вирусолог доктор Джамиль говорит, что Индия начала серьезно изучать мутации коронавируса довольно поздно - где-то в середине февраля 2021 года.

В настоящее время в Индии секвенируется чуть более 1% всех образцов вируса. "Для сравнения, в Великобритании секвенирование составляло 5-6% на пике пандемии. Вы не можете создать такую ​​мощность в одночасье", - сетует он.

Но главной надеждой Индии всегда была вакцинация.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, К июлю 2021 года в Индии планировалось провакцинировать 300 миллионов человек, но пока обе дозы получили только 26 миллионов из 1,4 миллиарда человек

"Любой специалист по общественному здравоохранению скажет вам, что нет способа укрепить неадекватную систему общественного здравоохранения в течение нескольких месяцев", - сказала Би-би-си владелица большой частной больницы в Дели.

"Лучшей и наиболее эффективной альтернативой борьбе с коронавирусом была бы как можно более быстрая вакцинация населения. Тогда большинству не потребовалось бы стационарное лечение, и больницы не были бы перегружены", - говорит она.

Изначально Индия хотела, чтобы к июлю 2021 года было вакцинировано 300 миллионов человек. "Но правительство не смогло спланировать поставки вакцины для выполнения программы", - говорит доктор Лахария.

Сейчас только около 26 миллионов человек из 1,4 млрд прошли полную вакцинацию. Около 124 миллионов получили однократную дозу. Индия заказала еще миллионы доз, но все еще далека от запланированных показателей.

Федеральному правительству необходимо 615 миллионов доз для вакцинации всех людей старше 45 лет - их около 440 миллионов человек. Чтобы провакцинировать 622 миллиона человек в возрасте от 18 до 44 лет, потребуется еще 1,2 миллиарда доз.

Нехватка вакцины совпала со всплеском инфекций, и это еще больше усложнило ситуацию. Люди выстраиваются в очереди у тех центров, где еще есть вакцины, и умоляют сделать им прививку.

Сейчас правительство привлекло такие компании, как Biological E и государственный Институт Хафкина, для производства вакцин. Кроме того, государство предоставило кредитную поддержку в размере 609 миллионов долларов Институту сыворотки крови, который делает вакцину Oxford-AstraZeneca. В Индии ее производят под названием Covishield.

Но деньги нужно было давать раньше, говорит доктор Лахария. "Пройдут месяцы, прежде чем у нас будет достаточно вакцин. А пока миллионы людей будут подвергаться риску заражения коронавирусом и смерти", - добавляет он.

Злая ирония еще ив том, что Индия - крупнейший мировой производитель вакцин и лекарств. И именно она столкнулась с их дефицитом.

Ужасная ситуация в стране, по словам доктора Лахарии, должна послужить сигналом как для федерального правительства, так и для правительств штатов. Они должны наконец-то понять, что в сектор здравоохранения нужно больше инвестировать.