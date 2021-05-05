Куклы, носки и смайлик. За что можно получить штраф или срок в современной Беларуси

Андрей Козенко

Би-би-си

23 минуты назад

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, Белые носки с красной полоской обошлись жительнице Минска примерно в 800 долларов штрафа

Массовые протесты в Беларуси прекратились, но преследования граждан силовиками продолжаются. Только с января по май 2021 года более 2,7 тыс. человек привлекли к административной и уголовной ответственности по статьям, подразумевающим протест против властей. Вот некоторые из этих дел.

Дело о белых носках

25 марта жительница Минска Наталья Сивцова-Седушкина вышла из дома и отправилась на курсы по вождению автомобиля. Ее окружили и задержали четыре человека в балаклавах и черной форме без опознавательных знаков. Они на руках унесли ее с улицы во двор, где стоял автозак, - и там обвинили ее в том, что она неправильно одета.

Дело в том, что на ней были короткие джинсы, кроссовки и белые носки с красной полосой. То есть, цвета совпадали с бело-красно-белой символикой протестов 2020 года.

Сивцову-Седушкину доставили в отделение, где составили протокол по статье об участии в несанкционированной акции. После первого заседания судья отправил дело на доработку. Тогда сотрудники милиции переписали протокол ее задержания, добавив туда, что Сивцова-Седушкина показывала двумя пальцами вверх знак "победа", а ей якобы сигналили проезжающие автомобили.

После этого заседания суд оштрафовал ее на 2320 рублей (порядка 67,5 тысяч российских рублей). Суд также арестовал телефон и брошку обвиняемой - до тех пор, пока она не выплатит штраф.

Для нее это будет уже второй по счету штраф. Первый в размере 2030 рублей (более 59 тысяч российских рублей) она получила за красные и белые ленточки на своем балконе.

Белорусский интернет-магазин, где Сивцова-Седушкина купила носки, снял их с продажи. Теперь там остались только белые носки с черной полосой.

Дело об экстремистской росписи

В конце марта жительницу Могилева Марию Войнову вызвали на профилактическую беседу в областное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (оно в Беларуси также выполняет функцию подавления протестов). После беседы ей выдали официальное предостережение о недопустимости нарушения закона и попросили поставить подпись.

Войнова расписалась - точно так же, как она расписывалась в своем паспорте, который получила девять лет назад.

Через две недели Войнову вызвал к себе участковый. Она пришла и увидела тех же людей, которые проводили с ней профилактическую беседу. Они обвинили Войнову в том, что ее подпись похожа на аббревиатуру, которую в Беларуси еще в 2018 году признали экстремистской.

Белорусские СМИ не говорят, что это за надпись, так как это запрещено местным законом, но, судя по их намекам, речь идет об аббревиатуре ACAB (All cops are bastards, все полицейские - ублюдки; эти буквы используются в странах по всему миру, где происходят столкновения граждан с правоохранительными органами).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жительнице Могилева не повезло, потому что ее роспись оказалась похожей на аббревиатуру, используемую протестующими про действий полиции по всему миру (архивное фото)

26 апреля Войнову осудили по административной статье за пропаганду экстремистской деятельности.

Выступивший свидетелем милиционер сказал, что из-за таких как она "в интернете мемасики гуляют". Сама Войнова пообещала, что больше не будет так расписываться. Суд оштрафовал ее на 290 белорусских рублей (это 8,5 тысяч российских рублей).

Дело о повешенных куклах

19 апреля суд в Могилевской области приговорил местных жителей Ольгу Климкову и Сергея Скока к 3,5 годам колонии общего режима и Максима Сергеенко - к трем годам. Они были обвинены в злостном хулиганстве и оскорблении президента Беларуси (такая статья есть в национальном УК, максимальное наказание по ней - три года).

Вина Климковой, Скока и Сергеенко заключалась в том, что они сделали из соломы ростовых кукол, которые изображали абстрактных чиновников, и развесили их в петлях вдоль дороги у деревень Вильчицы и Любуж.

Что хотели этим сказать подсудимые - была ли это художественная акция или просто акция протеста, неизвестно. Суд над ними прошел в закрытом режиме, а подписку о неразглашении материалов дела в Беларуси подписывают даже адвокаты.

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, Куклы, сделанные из соломы Ольгой Климковой и Сергеем Скоком, оказались слишком похожи на белорусского президента

Признали ли они себя виновными в суде, тоже неизвестно.

В МВД Беларуси заявили, что куклы были с циничными надписями и изображали высших должностных лиц. И добавили, что до этого подсудимые фотографировались в образе омоновцев, которые избивали граждан.

Всего по этому делу проходит восемь человек. В каком статусе находятся еще пятеро и будут ли их судить - тоже неизвестно.

Дело о коробке из-под телевизора

27 апреля 2021 года минская милиция задержала 27-летнего Андрея Пархоменко. На него составлен административный протокол за то, что в неустановленный период времени он принял участие в несанкционированном пикете, использовав для этого "бумажное полотно красно-белого цвета на стекле балкона".

Этим "бумажным полотном" за стеклом была коробка из-под телевизора фирмы LG. Она - красно-белая.

Пархоменко свою вину категорически отрицал. Он говорил, что недавно въехал в эту квартиру, коробка на балконе осталась от прошлых жильцов, и он просто не успел ее выбросить.

На первом заседании по рассмотрению административного дела милиция в качестве доказательства принесла только черно-белые фотографии балкона, и суд потребовал предоставить цветную видеосъемку.

На втором заседании это пожелание было выполнено, и судья разглядел на стене квартиры еще некий красно-белый объект. Пархоменко сказал, что это герб его родного города под названием Лепель в Витебской области, и кроме красного и белого на гербе есть еще синий и желтый цвета.

Суд отправил дело на доработку в милицию, решения еще нет.

Дело о переходе улицы

26 апреля 2021 года жительница Минска Юлия Якубович получила два года "домашней химии" (это значит, что она останется на свободе, но с ограничениями - надо регулярно отмечаться в милиции, выходить из дома только в разрешенные часы) по уголовной статье об участии в массовых беспорядках.

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, Суд оценил переход через дорогу минчанки Юлии Якубович в два года, но без лишения свободы

Вина Якубович заключается в том, что она якобы участвовала в несанкционированной акции, хлопала в ладоши и выкрикивала лозунги. А главное, перекрывала движение городского транспорта.

Юлия Якубович не признала себя виновной. Она говорит, что не участвовала в акции протеста, только выразила свою поддержку протестующим, когда проходила мимо. А потом просто перешла дорогу и пошла дальше по своим делам. Транспорт же в момент ее перехода стоял, потому что у него был красный свет.

Якубович задержали в конце января, шесть суток она провела в изоляторе на Окрестина, оттуда попала в больницу, где врачи диагностировали крайнюю степень утомления и обезвоживание организма. В начале февраля ее перевели под домашний арест.

Это не первое дело о перекрытии улиц, которое рассматривают минские суды.

Обычно пострадавшей стороной в них выступает предприятие "Минсктранс", которое отвечает за работу городского транспорта. В его пользу суды взыскивают компенсации за ущерб от перекрытий. В деле Якубович "Минсктранс" не участвовал. Выступавшие свидетелями водители автобусов и троллейбусов говорили, что движение транспорта на месте проведения акции было обычным.

Стороны защиты и обвинения сошлись только в одном. Прокурор настаивал, что подсудимая действовала по мотиву "политической вражды". Якубович тоже назвала свой приговор политически мотивированным.

Дело о смайлике

Женщина из города Ивацевичи (ее историю рассказало белорусское издание "Наша нива", не называя имени из соображений безопасности) в апреле стала подозреваемой в оскорблении государственного служащего. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

В условиях крайнего давления на независимые местные СМИ главным источником информации для жителей страны стали телеграм-каналы. Один из них называется "Белорусские каратели" (в марте 2021 года власти признали его экстремистским), он занимается деаноном силовиков, которые подавляют акции протеста. У него почти 50 тысяч подписчиков.

В ноябре 2020 года в канале появилась фотография сотрудника милиции из Ивацевичей. "Принимает участие в опознании участников протестов по видео, составляет протоколы, свидетельствует в суде. "Накосил" больше всех протоколов среди своих коллег", - говорилось в подписи к фото.

В канале есть возможность комментировать посты. "Город небольшой, все друг друга знают. Я с ним сталкивалась, ну, и оставила комментарий. Уже и забыла об этом", - рассказала "Нашей ниве" женщина. Она написала слово "мужик" и поставила три смайлика, которые описываются словом "какашка".

В декабре к женщине пришла милиция и потребовала записать на видео извинения. Она отказалась.

Теперь она стала подозреваемой по уголовному делу. Милиционер оценил понесенный от ее комментария ущерб в 2 тыс. белорусских рублей (58,5 тысяч российских рублей). Милиция наложила арест на ее телевизор, стиральную машину и телефон - как обеспечительную меру в счет выплаты будущего штрафа.

Женщина очень боится, что у нее отнимут четырехлетнюю дочь, которую она воспитывает одна.

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По данным правозащитного центра "Весна", с января по апрель 2021 года включительно преследованиям за свои оппозиционные взгляды подверглись почти 2700 жителей Беларуси.