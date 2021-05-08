Спасти Лелуша. Как россиянин не мог выбраться из китайского телешоу и стал "звездой лентяев"

Тесса Вонг

Би-би-си

час назад

Автор фото, WeTV Подпись к фото, Недовольное выражение лица Лелуша стало поводом для множества мемов в Китае

Когда вас выгоняют из телешоу, вряд ли это причина для праздника. Но именно этого хотел россиянин Владислав Иванов, который неожиданно для себя прославился в Китае, став примером для подражания для тех, кто не прочь полентяйствовать.

Иванов, больше известный под сценическим псевдонимом Лелуш, - сейчас одна из главных интернет-звезд в Китае. Хэштэги с его именем и мемы с его угрюмым, скучающим лицом наводнили соцсети. Тысячи молодых людей считают 27-летнего молодого человека новым символом "sang wenhua" - китайской молодежной субкультуры, основанной на пессимизме и апатии.

Все началось, когда он принял худшее - а может, наоборот, лучшее - решение в своей жизни.

В плену телешоу

Ранее в этом году Влада, который говорит на нескольких языках, случайно попросили дать уроки китайского двоим японцам. Они прилетели в Китай участвовать в шоу талантов Chuang 2021, из финалистов которого каждый год создают новый сверхпопулярный бой-бэнд.

Россиянин получил высшее образование в Китае и работал моделью. На предложение своего знакомого поработать с конкурсантами из Японии он согласился.

Продюсеры шоу обратили внимание на эффектную внешность Лелуша - и в феврале, всего за несколько дней до начала конкурса, они спросили: не хотел бы он тоже принять в нем участие?

Решив, что терять ему нечего (в последующих интервью он говорил, что хотел попробовать что-то новое в жизни), Лелуш сказал да.

Автор фото, Weibo Подпись к фото, Так же как другие конкурсанты, Лелуш должен был носить официальную форму участника

Вместе с остальными 89 участниками шоу он попал на тренировочную базу для будущего бой-бэнда. Дни напролет он проводил за уроками пения и танца, и каждый его шаг транслировался по китайскому телевидению.

Сообщалось, что участников передачи лишили доступа в интернет и им не разрешалось покидать свое жилье на острове Хайнань. Они были отрезаны от остального мира - никаких компьютеров и даже мобильных телефонов.

Ничего подобного Лелуш не ожидал - и скрывать этого не собирался. "Я не хочу танцевать. И для бой-бэнда я не подхожу. Поэтому я вообще очень устал. До конца месяца я хочу вернуться домой", - прямо сказал он в одном интервью.

Но просто так сделать это было нельзя - по контракту, который подписали конкурсанты, им грозил крупный штраф, если они решили уйти по собственному желанию. Единственный способ покинуть это шоу - сделать так, чтобы зрители проголосовали за ваш вылет.

Поэтому Лелуш решил стать самым ужасным участником Chuang 2021 за всю историю телешоу.

Неделя за неделей он постоянно просыпал начало дня, дулся до время интервью, не проявлял ни малейшего энтузиазма на занятиях и напропалую отлынивал от репетиций, используя для этого любую возможность.

Во время выступлений - в то время, как его коллеги затягивали романтические баллады или энергично отплясывали танцевальные номера, он дважды просто бубнил себе под нос печальный русский рэп со словами вроде "каждый новый день - пот, каждый день - стресс".

Но к ужасу Лелуша зрителям все это понравилось: его угрюмость, его невыразительные ответы, его тихое отчаяние от того, что он оказался в плену кафкианского кошмара в XXI веке.

Режиссеры передачи, осознав, какая это находка для рейтингов, во время монтажа специально выпячивали апатичное поведение Лелуша. В результате у него становилось все больше поклонников, которые прозвали себя "sun si", "вредные фанаты". Они регулярно голосовали за своего любимца, чтобы тот оставался на шоу, кривясь и мучаясь им на радость.

Автор фото, Weibo Подпись к фото, Один из мемов в Лелушем: "Заберите меня с этого острова!", "Злобные фаны: "ага, мы тебя точно отправим в первые пять!"

Так, без особого энтузиазма и через пень-колоду, возник, будто безучастный феникс из пепла, новый герой всех лентяев Китая.

Без иллюзий

В основном через интернет-мемы и шутки, но также и через маркетинг товаров, в Китае набирает обороты субкультура под названием "sang wenhua" - движение, которое с иронией превозносит бесцельность, тоску и крушение надежд. На китайском это слово означает "потеря".

Раньше его "лицами" были известный китайский актер, валяющийся на диване, интернет-мем лягушонок Пепе, мультипликационный герой Конь БоДжек и персонаж японских мультфильмов "Гудетама", грустный яичный желток.

Субкультуру, которая появилась около пяти лет назад, считают реакцией недовольных подростков на лозунги Коммунистической партии Китая, которая называет стремление к успеху одним из своих главных принципов и пропагандирует его при помощи кампании за "позитивную энергию".

По словам экспертов, многие молодые люди в Китае постоянно сталкиваются с неравенством, безработицей и ростом цен на жилье в крупных городах. Поэтому традиционные цели в жизни, такие как хорошая работа или покупка собственного дома, оказываются для них недоступными. "Большинство китайцев больше не живет в бедности, но молодежи все сложнее сделать так, чтобы их мечтания сбылись. Они оказываются перед очень высокой стеной, но от них все равно ждут успеха, - говорит Коэн Тан, профессор из Университета Ноттингема в китайском городе Нинбо.

Таким образом "культура лентяев" стала для молодежи "иллюзорным утопическим миром, куда можно сбежать от изматывающей повседневной жизни, наполненной стрессом", - сказал Би-би-си китаевед Хуэй Фей Сяо из американского Университета Канзаса. Ученый объясняет, что безучастное поведение Лелуша нашло особенный отклик среди китайцев в 2021 году, когда "пандемия лишь обострила их чувство беспомощности".

Мемы с Лелушем расцвели в интернете буйным цветом. Фразы, которые он часто бросал во время шоу (например, "я очень устал", "а когда занятия закончатся?" или "мне надо в отпуск") стали очень популярными.

Автор фото, Weibo Подпись к фото, "Я так устал"

Автор фото, Weibo Подпись к фото, "Спасите меня"

Автор фото, Weibo Подпись к фото, "Отлыниваю от работы - и очень рад"

Автор фото, Weibo Подпись к фото, "Спасите меня"

Коэн Тан замечает, что раздражение Лелуша по поводу необходимости трудиться во время шоу до седьмого вполне пота резонирует с настроениями китайской молодежи, которая отвергают царящую в стране рабочую культуру под названием "996" (эти цифры означают, что работать нужно с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю).

"Многие молодые люди чувствуют себя в западне и не могут ничего с этим сделать. Они вынуждены очень тяжело работать, а уволиться при этом нельзя, даже если очень хочется", - говорит эксперт.

Для Лелуша все изменилось, когда он получил самую низкую оценку "F" за свое блеклое выступление. Иванов прокомментировал это известие на английском языке: "F means freedom" (то есть "F означает свободу"). Таким образом, словно по мановению волшебной палочки, он превратил самый страшный сон множества китайских подростков, то есть получение плохой отметки, в дерзкую позицию, "желание освободиться от трудностей, которые они сами испытывают", комментирует Коэн Тан.

"Если вы меня любите, голосуйте против"

Но наверное единственным, кому путь Лелуша к неуспеху совсем не понравился, был сам главный герой этой истории. "Если вы меня любите, пожалуйста, голосуйте против меня", - умолял он своих поклонников в многочисленных роликах, снятых для телешоу.

Его мечта наконец осуществилась около двух недель назад, когда зрительское голосование, к его великому облегчению, наконец исключило его из числа участников Chuang 2021. Лелуш провел в нем целых три месяца.

На кадрах последнего эпизода с Лелушем видно, как он сначала танцует вместе с другими конкурсантами, а потом стремительно бежит за кулисы - и сотрудники шоу пытаются его догнать.

Вскоре после этого на его официальном акаунте в сети Weibo появилось такое сообщение (правда неясно, кто именно его написал - сам участник или продюсеры шоу): "Спасибо всем за поддержку. Мне наконец удастся профилонить работу".

Автор фото, Weibo Подпись к фото, Пост сопровождался мемом с Лелушем. Под фотографией улыбающегося россиянина размещена надпись: "Очень доволен".

После того, как Лелуш покинул телешоу, он предпочитает не говорить с журналистами. Иванов не ответил на просьбу Би-би-си об интервью. Он также отказался рассказать китайским СМИ о том, чем планирует заниматься дальше, отметив лишь: "Не хочу ограничивать свою свободу".

Впрочем, уже есть свидетельства, что Лелуш намерен заработать на популярности. В своем акаунте на Weibo он прорекламировал игру для мобильного телефона, снабдив пост ироническим хэштэгом "Лелуш работает в День Труда". Ему также предложили контракт с разработчиками еще одной игры.