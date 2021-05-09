Научный дайджест: как вирусы меняют генетический алфавит и трудная женская доля эпохи неолита

Леонид Лунеев

Би-би-си

час назад

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Война кодировок в мире вирусов и бактерий

Разделение труда в эпоху неорлита

Аспирин против грязного воздуха

Генная инженерия как оружие в бактериологической войне

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Неклеточный инфекционный агент меняет свой код. Согласитесь, звучит как строчка из научно-фантастического шпионского романа. И по сути так оно и есть, потому что речь идет о вирусах (это они - агенты) и микробах, которые ведут затяжную войну по заражению и уничтожению друг друга. И в этой войне, не будучи связанными никакими конвенциями, они применяют самое изощренное оружие, вплоть до генетического.

По крайней мере к такому выводу пришли биологи Майкл Гроум и Фаррен Айзекс, обнаружившие целую армию бактериофагов (вирусов, пожирающих бактерии) с нестандартной ДНК, которую ученые назвали Z-геномом.

"Геномная ДНК состоит из четырех базовых нуклеотидов (азотистых оснований аденина (А), тимина (Т) цитозина (С) и гуанина (G), которые вместе составляют АTCG - так называемый алфавит генетического кода, и все формы жизни на Земле имеют этот встроенный алфавит, - поясняют исследователи. - Однако в 1977 году в ДНК вируса-цианофага S-2L аденин (А) оказался замещен 2-аминоаденином (Z), что изменило и сам генетический алфавит - ZTCG".

Такая модификация, судя по всему, сделала вирус более стойким, поскольку бактериям стало сложнее разбивать его геном (с помощью химического, кстати, оружия - нуклеазов).

Тогда ученые поразились изворотливости вируса, но поскольку других бактериофагов с Z-геномом обнаружить не удалось, а единственный имевшийся в неволе размножаться отказался, о нем решили забыть как о редкой диковинке.

И вот теперь за Z-геном взялись сразу три научных группы из Китая и Франции, которые не только открыли целую группу вирусов с видоизмененным геномом, но и выявили два основных белка, составляющих основу этого генома.

Но самое интересное, по словам руководителя группы исследователей Тяньцзиньского университета Янь Чжоу, заключается в том, что Z-основание было обнаружено в одном из углеродных метеоритов и вполне могло положить начало жизни на Земле.

Трудная женская доля эпохи неолита

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Казалось бы, в учебниках истории нам наглядно объяснили, как с незапамятных времен случилось разделение труда - и ролей- между мужчинами и женщинами: пока одни бегали за дичью и отбивались от хищников и злобных соседей, другие приглядывали за детьми, шили одежды из шкур и поддерживали огонь в очаге.

Об этом свидетельствуют и предметы, обнаруженные в захоронениях времен неолита на обширных территориях, от современной Словакии до восточной Франции.

Мужчин обычно хоронили с каменными орудиями для работы по дереву или оружием для охоты или более зловещих целей, а женщин - со скребками и прочими принадлежностями для обработки шкур и кожи.

Но можно ли считать такое распределение обязанностей неравенством по половому признаку? И как определенные занятия на многие века вперед стали ассоциироваться именно с мужчинами или женщинами?

Исследователи во главе с Альбой Маскланс впервые проанализировали более 400 каменных орудий труда, обнаруженных в захоронениях времен раннего неолита на территории Центральной Европы с целью выяснить, как эти предметы использовались при жизни их владельцами. Для этого были детально изучены физические характеристики этих предметов, включая характер их износа.

Результате ученые пришли к выводу, что людей не обязательно хоронили с теми орудиями труда, которые им принадлежали или которыми они пользовались: эти предметы могли быть выбраны с тем, чтобы подчеркнуть типичную функцию, которую выполнял этот человек (или представители данного пола) в конкретном обществе.

"Наши современные патриархальные представления о труде заставляют нас применять имеющийся опыт к доисторическим временам, - говорит Маскланс. - К примеру, если мы говорим о работе по дому и уходе за детьми, мы автоматически ассоциируем это с женскими занятиями и считаем людей, которые их выполняют, и саму эту работу как бы второсортными, но ведь мы ничего не знаем о значимости такой работы в координатах системы ценностей неолита или палеолита".

А между тем, по словам ученого, неолитические сообщества вполне могли куда выше ценить работу по дому и другие чисто женские занятия, чем это принято сегодня.

"Для меня важно не только утвердить мысль о том, что женщины там тоже присутствовали - о чем некоторые историки напрочь забывают - но и понять, какую роль они сыграли в этих социоэкономических процессах, как это повлияло на их качество жизни и какие новые возможности им предоставило", - говорит исследовательница.

Новая грань старого аспирина

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В ходе рутинного исследования воздействия мелких твердых частиц и углерода в атмосфере на здоровье человека, проводившегося с участием выделенной группы (когорты) пожилых мужчин в пригороде Бостона, исследователи (их работа опубликована в издании Nature Aging) пришли к двум выводам: довольно предсказуемому и весьма неожиданному.

Во-первых, выяснилось, что загрязненная атмосфера снижает когнптивные функции человека, а во-вторых - что обычный аспирин может этому процессу помешать.

Авторы исследования не смогли доказать прямой связи между аспирином и его воздействием на мозг, однако с точностью установили, что участники когорты, принимавшие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), намного лучше прошли тесты на память, концентрацию и способность следовать инструкциям.

В результате они пришли к заключению, что кратковременное воздействие на человека загрязненной атмосферы может приводить к кратковременными же изменениям когнитивных функций, но этот процесс можно обернуть вспять, применив НПВП, читай - аспирин.

Ученые полагают, что все дело может быть в том, как именно аспирин снижает воспалительные процессы в мозгу (а такие воспаления при плохом качестве воздуха могут стать хроническими).

"Результаты наших исследований пока не свидетельствуют в пользу того, что всем пожилым людям следует принимать противовоспалительные препараты, поскольку нельзя забывать о побочном действии этих лекарств", - говорит один из авторов исследования Андреа Баккарелли.