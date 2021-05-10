"Кит-шпион" Валдимир: в Норвегии спорят, где ему лучше - на воле или в заповеднике?

Джошуа Неветт

BBC News

16 минут назад

Автор фото, Helene O'Barry Подпись к фото, Ручная белуха Валдимир уже два года живет у берегов Норвегии

Два года назад загадочного белого кита-белуху, вынырнувшего у берегов Норвегии в сбруе с надписью, указывавшей на ее российское происхождение, приняли за шпиона. Сегодня о прошлом животного нам известно не больше, чем в 2019-м, но активистов беспокоит его будущее.

Одна из групп зоозащитников, которую возглавляет женщина-режиссер из США, хочет создать для кита заповедник во фьорде.

Норвежцы впервые познакомились с белухой в апреле 2019 года, когда ослепительно белый кит проплыл мимо рыбацких лодок у островов Ингёйя и Рольвсёй.

Это было странно - белухи редко встречаются так далеко к югу от полярных широт. А еще страннее было то, что тело кита стягивала сбруя из ремней.

Автор фото, Jorgen Ree Wiig Подпись к фото, Когда кита обнаружили рыбаки, на нем была сбруя из ремней

Киту, судя по всему, нужна была помощь. Рыбак Йоар Хестен послал фото белухи морскому биологу Аудуну Рикардсену, который связался с правительственным Управлением рыболовства. Расследовать дело отрядили инспектора Йоргена Ри Виига.

"Я увидел кита и подумал - "это нечто, - рассказывает Ри Вииг Би-би-си. - Я понял, что случай уникальный."

Рыбак надел гидрокостюм и прыгнул в ледяную воду. Освободив белуху, он вернулся со сбруей из ремней. Рассмотрев ее, он увидел крепление для камеры и застежки с надписью на английском языке "Equipment St. Petersburg".

Автор фото, Jorgen Ree Wiig Подпись к фото, На фотографиях был заметен логотип петербуржской компании "Снаряжение". В компании Русской службе Би-би-си тогда сообщили, что пряжки продавали тысячами и их мог купить кто угодно

Норвежская разведка начала расследование случая и сегодня считает, что кит, вероятнее всего, был задействован в российской исследовательской программе.

Российский военно-морской флот давно занимается тренировкой морских млекопитающих в военных целях, сообщал сайт Barents Observer, указавший на спутниковых картах то, что он считает подводными вольерами для животных недалеко от военно-морских баз в Мурманской области.

Российские военные официально никогда не комментировали ни роль белухи в возможных исследованиях, ни наличие аквариумов при морских базах.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец тогда заявил в беседе с агентством Рейтер, что по его информации на севере России ученые использовали белух для сбора информации, а не для выполнения боевых заданий.

Норвежцев поразила история спасения белухи из русского плена. Кита сочли шпионом и назвали Валдимир, слив в одно слово имя президента России и норвежское слово "кит", которое произносится как "ваал".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Белуха в ремнях, сделанных в России

Через несколько дней после спасения Валдимир поселился в гавани неподалеку от прибрежного городка Хаммерфеста с населением 11 тыс человек. Первые недели киту было трудно самостоятельно кормиться.

Чтобы спасти ему жизнь, Управление рыболовства одобрило программу наблюдения за китом.

Со временем белуха пошла на поправку, покинула бухту у Хаммерфеста и наконец начала самостоятельно охотиться. С 19 июля 2019 года Валдимир - свободно плавающий кит. Такой статус ему присвоил фонд Norwegian Orca Survey, следивший за восстановлением животного.

В Норвегии тогда подолгу жила Реджина Кросби, американская сценаристка и режиссер. Кросби увидела кинематографический потенциал в истории Валдимира. Она начала с идеи снять про кита короткометражку, но все еще ждет счастливого конца.

"Все оказалось не так, как я думала, - рассказывала она Би-би-си. - Я думала, что это будет счастливая история о ките, который сбежал из русской армии. Я думала, что все закончится за неделю. Но время шло, а для кита никто ничего не делал".

Так началась ее кампания.

Автор фото, Jorgen Ree Wiig Подпись к фото, Инспектор Йорген Ри Вииг готов выслушать планы по "освобождению" кита

Стадному животному, привыкшему к общению с людьми, опасно жить в дикой природе - Кросби решила, что Валдимиру нужна защита.

Винты лодок, рыбацкие сети и туристы были и остаются самой серьезной угрозой. К концу 2019 года кампания в защиту белухи запустилась, а когда к работе Кросби начали проявлять интерес другие группы активистов, появилась ассоциация OneWhale.

Они решили сделать все, чтобы уберечь Валдимира от опасности и вернуть его в родную среду, выступая при этом против содержания кита в неволе, как предлагали другие активисты.

"Сейчас Валдимир не понимает, как быть свободным, как получить доступ к нормальной для белухи среде обитания", - говорится на сайте OneWhale.

Кросби обратилась за помощью к эксперту, именитому американскому активисту Рику О'Барри.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рик О'Барри много десятилетий борется за права морских животных

Бывший дрессировщик дельфинов О'Барри к тому моменту потратил не один десяток лет на кампании в защиту прав животных. На его счету было появление в получившем "Оскар" фильме "Пещера" об охоте на дельфинов в японском поселении Таидзи.

"Если кит или дельфин попадает в беду - у меня звонит телефон", - говорит О'Барри в беседе с Би-би-си.

В июле 2020 года одного звонка от Реджины Кросби было достаточно, чтобы О'Барри сел на самолет и полетел в Норвегию. Когда он прибыл, то увидел на теле у Валдимира рану - судя по всему, кита задел корабль.

О'Барри счел, что действовать нужно немедленно. "Я придумал отвести его во фьорд", - рассказывает зоозащитник.

Берега Норвегии изобилуют фьордами. Узкие и длинные заливы глубоко врезаются в сушу. О'Барри предложил отгородить один из фьордов, превратив его в безопасный заповедник.

Автор фото, Helene O'Barry Подпись к фото, Любовь Валдимира к людям опасна для него самого, говорят активисты

Все, что оставалось сделать Кросби, - убедить правительство Норвегии, страны с богатой историей охоты на китов.

Несколько месяцев подряд OneWhale вела переговоры с правительством о создании заповедника для Валдимира и других морских животных в неиспользуемом фьорде.

Группа хочет создать "огромный открытый заповедник для морских животных" внутри фьорда длиной 2 км и шириной в километр. Вход во фьорд будет закрыт подводной сетью, а для персонала построят временное жилье.

Кросби говорит, что два города на севере Норвегии уже выразили интерес к проекту и на исследование его влияния на окружающую среду выделены деньги. "Сейчас нам дают зеленый свет", - говорит сценаристка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В таком фьорде активисты предлагают создать заповедник для Валдимира

Замысел зоозащитников одобряют не все. Биолог Ауден Рикардсен, одним из первых в Норвегии увидевший Валдимира, отмечает, что кит здоров и питается лососем на рыбных фермах.

"С точки зрения Норвегии это - свободный кит, - говорит Йорген Ри Вииг, имеющий также статус наблюдателя Североатлантической комиссии по морским животным. - Я думаю, что сейчас лучшая из возможных ситуаций."

Он говорит, что держать животное в закрытом фьорде - это "не по-норвежски". "Но если кто-то убедит меня в обратном, меня можно уговорить. Если есть хороший план, то правительство прислушается", - говорит он.

Автор фото, Jorgen Ree Wiig Подпись к фото, Эксперты уверены, что белуха прошла подготовку человеком в неволе

Представитель Управления рыболовства сказал Би-би-си, что его ведомство обсуждало с OneWhale их проект и считает, что Валдимира "нужно оставить в покое, дав ему возможность жить как свободному животному", если только ему не будет угрожать большая опасность.

О'Барри, в свою очередь, боится, что для белухи это может означать жизнь в одиночестве. Заботиться о ките в заповеднике "это, может быть, все, что мы можем сделать", - говорит он.

О'Барри говорит об основанном им заповеднике для дельфинов на западе Бали в Индонезии, где животных оценивают по готовности вернуться в природные условия. Некоторые из них остаются в заповеднике на всю жизнь.

Пока Валдимир кормится и спит на рыбной ферме, где голодные киты обычно не приветствуются.

Он свободно плавает по округе, иногда выискивая людей, чтобы пообщаться. Кажется, его любовь к людям, обретенная в неволе, настолько же сильна, насколько опасна.

В соцсетях иногда появляются видео, на которых Валдимир играет с туристами. За видео следует волна озабоченности здоровьем кита в интернете.

Доброхоты-защитники Валдимира навещают его, когда могут. Кросби рассказывала, что кит долго плыл за ее лодкой после одной из встреч. Валдимир медленно исчез из вида - белое пятно под заходящим солнцем.