Пастушка, которую так долго искали. Суд в Париже не встал на сторону наследницы картины Писсарро

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Завоевывая все новые страны Европы, нацисты похитили из них около 650 тыс. произведений искусства

10 мая суд во Франции решил, что картина французского художника Камиля Писсарро La Bergère Rentrant des Moutons ("Пастушка, созывающая овец") должна быть вывезена в США. "Пастушка" - одно из 650 тысяч произведений искусств, украденных нацистами, а после войны картина сменила нескольких хозяев, и не всегда они владели картиной законно.

Последние восемь лет спор за "Пастушку, созывающую овец" ведут университет штата Оклахома, куда она в итоге попала, и француженка Леона Майер, дочь владельцев картины, которые в 1940 году оставили ее во Франции и бежали от преследования.

Окончательное решение парижского суда ожидается позднее в этом месяце.

Одна из 650 000

Камиль Писсарро - французский художник-импрессионист, писавший, в основном, пейзажи и сцены из сельской жизни. Картину "Пастушка, созывающая овец" он создал в 1886 году. Сейчас она оценивается минимум в 1,5 миллиона долларов.

Так получилось, что работы художника страдали в ходе войн с Германией. В 1870-м году в ходе прусско-французской войны, пока сам Писсарро жил в Лондоне, в его доме поселились немецкие солдаты. Из примерно 1,5 тысяч картин сохранилось лишь 40. Все остальные немцы уничтожили, использовав их под бытовые нужды.

Весной 1941 года нацисты, захватившие Францию, проводили обыск в отделении банка в небольшом городке на юго-западе страны. Там в банковской ячейке они нашли набор картин французских художников-импрессионистов. Среди них была и "Пастушка, созывающая овец".

Автор фото, MUSÉE D'ORSAY

Художник умер в 1903 году, эта его работа досталась Теофилю Бодеру, сооснователю легендарной парижской галереи Лафайет. В 1940 году картина перешла его наследникам - дочери Ивонне Майер и ее мужу Раулю. В самом начале Второй мировой войны, они - евреи по национальности - бежали, спрятав свою коллекцию произведений импрессионистов в надежном, казалось бы месте.

"Пастушка, созывающая овец" исчезла.

Всего за время Второй мировой войны нацисты похитили в Европе не менее 650 тысяч произведений искусства.

Любимая картина матери

Рауль Майер обнаружил картину только в 1951 году у швейцарского продавца и коллекционера Кристофа Бернулли. Он подал на него в суд Базеля, и в 1953 году тот постановил: до войны картина действительно принадлежала семье Майер, но Бернулли купил ее на законных основаниях у человека, чье имя сейчас не сохранилось - и поэтому он вправе владеть произведением.

Бернулли был готов еще раз купить картину - теперь уже напрямую у семьи Майеров, но те отвергли это предложение.

Картина вновь пропала в какой-то из частных коллекций, и в следующий раз была представлена на публике в 1957 году. Ее выставила нью-йоркская галерея Дэвида Финдли. В том же году "Пастушку, созывающую овец" приобрели Аарон и Клара Вайценхофферы из штата Оклахома. Несколько поколений этой семьи сделали состояние на нефти, а произведения искусства они коллекционировали с 1920-х годов, специализируясь на французских импрессионистах и китайском фарфоре.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Леона Майер потратила уже восемь лет, добиваясь возвращения "Пастушки" во Францию

В 2000-м году музей искусства при университете Оклахомы сообщил, что Вайценхофферы передали ему 22 картины Эдгара Дега, Клода Моне, Поля Гогена, Камиля Писсарро и других импрессионистов. Ни одно из этих произведений не выставлялось с 1950-х годов. Среди них была и "Пастушка, созывающая овец".

Картины университету передал продюсер Макс Вайнцхоффер (известен, например, работой над двумя последними фильмами про Гарри Поттера). Он тогда говорил, что "Пастушка" была любимой картиной его матери, скончавшейся в том же 2000 году.

Сроки давности

81-летняя Леона Майер - не родная дочь Рауля и Ивонны Майер. Она родилась в 1939 году, родители девочки погибли в концлагере Освенцим. Семья Майеров нашла и удочерила ее в 1946 году. Всю свою жизнь Леона Майер проработала врачом-педиатром и параллельно она искала картины, которые так и не смогли найти ее приемные родители.

В 2012 году сын Леоны Майер наткнулся в интернете на запись в блоге работника музея искусств из Индианаполиса. Этот человек написал, что в истории "Пастушки, созывающей овец" есть темные пятна, и не все те люди, в чьих руках она была, владели ей законно.

Леона Майер позвонила в университет Оклахомы, сказала, что картина принадлежала ее родителям и попросила вернуть ее. В университете отказались, сославшись на то, что произведение принадлежит не самому университету, а фонду при университете.

В 2013 году Леона Майер подала на университет в суд и потребовала вернуть картину. Это не уникальный иск - аналогичные от родственников убитых или пропавших во время войны бывших владельцев картин получали как минимум пять американских музеев. Суды всегда вставали на сторону действующих обладателей того или иного произведения, ссылаясь на срок давности события. В зависимости от штата он составляет три-четыре года с тех пор, как наследники обнаружили и идентифицировали картину.

Идеальное навязанное соглашение

В 2016 году университет Оклахомы и Леона Майер пришли к соглашению. Стороны решили, что владеть картиной они будут совместно; ни одна из сторон не может без согласия другой продать, обменять или пожертвовать ее. А сама "Пастушка" три года будет выставляться в музее искусств Оклахомы, а следующие три - во французских галереях на усмотрение Леоны Майер.

В университете назвали соглашение "образцовым и передовым", идеальным и современным примером того, какой выход надо находить в делах о реституции (возвращении имущества, добытого незаконным путем, исконному владельцу).

Однако вскоре выяснилось, что вторая сторона совсем так не считает. Рон Соффер, адвокат Леоны Майер, говорил Би-би-си, что считает это соглашение навязанным своей клиентке. Майер подписала его из опасений, что она уже в преклонном возрасте, а после ее смерти картина никогда не сможет вернуться во Францию.

К тому же в соглашении было написано, что если Леона Майер при своей жизни не передаст "Пастушку" "взаимно согласованному французскому художественному учреждению", то произведение попадет в американскую программу, в рамках которой произведения искусства выставляются в посольствах США в разных странах мира.

Для Майер, мечтающей о возвращении картины во Францию, это неприемлемо, заключил ее адвокат.

2,5 тысячи долларов каждый день

Тем не менее, соглашение продолжило действовать. В 2017 году картина впервые со времен Второй мировой войны вернулась во Францию и до сих пор выставляется в музее д'Орсе - одном из крупнейших в Европе.

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Летом 2020 года, когда трехлетний срок истекал, музей не стал возвращать картину в США, сославшись на технические проблемы. А Леона Майер подала уже во французский суд иск о том, что "Пастушка" должна остаться в ее стране.

Университет в Оклахоме был ошеломлен таким нарушением договора и подал иск в суд штата. Тот вынес решение первым, обязав Леону Майер выплачивать по 2,5 тыс. долларов за каждый лишний день, что картина находится во Франции.

"Мы не очень понимаем, как университет Оклахомы объяснит своим студентам идею санкций против пожилой женщины, которая пережила Холокост и пытается вернуть картину, которая принадлежит ей", - отреагировал на это адвокат Рон Соффер.

В понедельник суд в Париже не поддержал желание Майер препятствовать передаче картины в США. Не стал он и призывать Университет Оклахомы отказаться от своего иска против наследницы.