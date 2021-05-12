В Молдове стартует предвыборная кампания, которая может изменить страну навсегда. И вот почему

Анастасия Успенская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, При прозападном президенте и пророссийском парламентском большинстве политическая жизнь Молдовы оказалась парализованной. По мнению Майи Санду (на фото), роспуск парламента - единственный способ вырваться из замкнутого круга

В среду в Молдове официально стартует кампания по досрочным парламентским выборам, назначеным на 11 июля. Все без исключения политические силы страны проявляют редкое единодушие, заявляя, что их исход определит будущее Молдовы не только до следующих выборов, но, возможно, необратимо.

Эта маленькая страна, не имеющая общей границы с Россией, долгие годы находилась в сфере влияния Москвы, которая то кнутом, то пряником добивалась ее лояльности. К примеру, как только Кишинев начинал тяготеть к Европе, Роспотребнадзор признавал молдавское вино непригодным для импорта на российский рынок.

Или представители Кремля начинали летать в Приднестровье - проблемный анклав внутри Молдовы с сильными пророссийскими настроениями, объявивший о независимости еще в 1990 году, но так и не признанный никем в мире, включая Россию.

До сих пор Кишиневу удавалось с переменным успехом балансировать между ЕС и Россией. Но в декабре 2020 года пророссийский президент-социалист Игорь Додон проиграл выборы Майе Санду, занимающей твердую прозападную позицию.

Если сейчас парламентское большинство получат партии, лояльные Санду, и между президентом и законодателями установится полное взаимопонимание, страна возьмет курс строго на Запад, а российским миротворцам будет предложено покинуть территорию Молдовы.

Социалисты и коммунисты понимают, что при подобном развитии событий им вряд ли уже когда-нибудь удастся вернуться к власти, и для них предстоящие выборы - настоящая борьба за выживание.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Молдаване всегда называли себя франкофилами, и так совпало, что первый государственный визит Майи Санду состоялся во Францию

Победу Майи Санду горячо приветствовали в мире, несмотря на то, что президент в Молдове наделен ограниченными полномочиями. Первая женщина на этом посту в истории страны, с либеральными проевропейскими взглядами, внушила большие надежды западным партнерам и той части молдавского электората, которому надоела десятилетиями навязываемая дружба с Москвой.

Однако Игорь Додон остался значимой политической фигурой в качестве лидера парламентского большинства во главе Партии социалистов Молдовы (ПСРМ).

С тех пор политика Кишинева ходит по кругу: парламент блокирует любые предложения президента, и наоборот. В частности, стороны уже полгода не могут утвердить кандидатуру премьер-министра, отвергая выдвиженцев друг друга. С декабря 2020 года страной управляет временный кабинет министров, во главе с и.о. премьера, беспартийным Аурелием Чокоем.

"Их противостояние будет ожесточенным и парализует страну", - предсказывал еще в начале года специалист по региону, журналист Мадалин Нескуту.

Ключ к победе в этом противостоянии - новый состав парламента, и стороны будут биться за него как никогда.

Русская служба Би-би-си собрала ряд вопросов, ответы на которые помогут разобраться в текущей ситуации в Молдове.

Выборы: почему именно сейчас?

Инициатором досрочных выборов выступила Майя Санду и 28 апреля распустила парламент страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С тех пор, как Майя Санду была избрана президентом, парламент блокирует все ее предложения, и наоборот

Их проведение - одно из ее предвыборных обещаний, поэтому сами по себе они не стали неожиданностью. Даже ее оппонент Додон признал, что это было неизбежно по многим причинам.

Однако время их проведения вызвало шквал критики в адрес президента.

"Вся ответственность за последствия для жизни и здоровья граждан нашей страны с этого дня будет лежать лично на президенте, ее команде, партии "Действие и солидарность" и на судьях Конституционного суда, находящихся под ее контролем", - заявил Игорь Додон.

Оппозиция Майи Санду делает особый акцент на эпидемиологической ситуации и опасности скопления людей на избирательных участках, хотя сама ПСРМ 9 мая инициировала и провела многолюдный марш памяти.

В приемной партии Би-би-си отказались прокомментировать это противоречие.

На самом деле пандемия имеет самое непосредственное отношение к назначенным выборам, и тактически команда Санду выбрала правильный момент.

Молдова - одна из самых бедных стран Европы. По оценкам Всемирного банка, значительный прогресс в борьбе с бедностью, которого страна добилась за последние 10 лет, из-за пандемии откатился назад к показателям примерно в 20%.

За минуший год экономика сократилась на 7%, без работы осталась почти четверть трудоспособного населения страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Старики в городах в основном живут хуже, чем в селах, где можно питаться с собственных огородов (архивное фото)

В данный момент, по словам аналитиков, у избирателей есть только один критерий: кто максимально эффективно сможет справиться с пандемией и ее последствиями?

"Команда Додона надеялась максимально оттянуть досрочные выборы, чтобы дать рейтингу президента упасть до минимальной отметки, а вместе с ним пошатнулись бы позиции и партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которого она является", - считает политолог Александр Кориненко.

Но пока в соревновании по обеспечению населения вакциной преимущество на стороне Санду.

Что с пандемией в Молдове?

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Молдове с населением в 3,5 млн человек (данные 2017 года) Covid-19 переболели 252,1 тыс. человек, умерли - почти 6 тысяч.

Молдова позже всех в Европе начала кампанию по вакцинации - лишь 18 марта, когда во многих странах определенные группы получали уже по второй дозе, в Кишинев прибыла первая партия вакцины, подаренная властями Румынии.

Сначала это объясняли нехваткой денег, потом появились сообщения, что Молдова просто не удосужилась вовремя встать в очередь на приобретение необходимой партии. Именно тогда рейтинги Майи Санду пошли вниз.

По результатам опроса "Социально-политический барометр", проведенного компанией IMAS, к концу марта доверие к президенту упало на 14 пунктов - с 63% в начале ее президентского срока до 49% после первых 100 дней на посту.

Почти одновременно с публикацией результатов социсследования президент заявила, что компания Pfizer/BioTech быстро отреагировала на запрос молдавских властей и через платформу COVAX страна получит более 100 тысяч доз американского препарата.

В конце апреля Игорь Додон слетал в Москву и вернулся со 142 тысячами доз "Спутника-V", выделенных российским руководством в качестве гуманитарной помощи.

А в начале мая, снова усилиями Санду, румынские власти одобрили предоставление соседям еще 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядит палата для больных Covid-19 в больнице города Леова, недалеко от границы с Румынией. Похожая картина наблюдается во всей молдавской глубинке

"На данный момент провакцинированы более 151 тысячи человек или 4% от общего населения. Более 18 тысяч получили обе дозы вакцины, - говорит сотрудница Национального агентства общественного здоровья Молдовы Анжела Параший. - Привито уже более 80% всего медперсонала страны, в результате чего мы наблюдаем резкий спад заражаемости среди врачей".

По данным агентства, на сегодняшний день более 100 тысяч человек получили прививку вакцины AstraZeneca, почти 50 тыс. - американскую Pfizer, и незначительное число получило китайский препарат Sinopharm. Вакцинация российским "Спутником -V" началась 4 мая.

29 апреля, выступая на канале Pro-TV, Майя Санду заявила, что вопрос с поставками вакцины в Молдову окончательно решен: "Все, кто хочет привиться, могут это сделать, у нас больше нет проблемы нехватки вакцины".

Правда, оппозиция во главе с социалистами считает, что радоваться рано. По их мнению, в бюджете сейчас нет денег на досрочные выборы, которые затеяла Санду, и брать их придется из других статей расходов, в том числе из средств, предназначенных на покупку вакцин.

"Деньги найдут, это обязанность правительства. В указе все очень четко прописано, этот запрос является законным, и правительство обязано выделить деньги", - заявила на это Майя Санду.

Однако опасения социалистов не совсем беспочвенны. И.о премьера Аурелиу Чокой уже сказал, что правительство располагает 98 миллионами леев (чуть более 4,5 млн евро) из резервного фонда, а на выборы, по предварительным подсчетам, понадобится 125 миллионов (5,8 млн евро).

Санду манипулирует Конституционным судом - так ли это?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Левое крыло молдавской политики утверждает, что КС находится в руках Санду, но прямых доказательств сговора предоставить не может

Оппозиция Майи Санду называет Конституционный суд ее карманным органом и рычагом давления на все остальные институты власти.

Окончательно это мнение закрепилось в значительной части общества после того, как 28 апреля КС отменил в стране режим чрезвычайного положения, что и сделало возможным роспуск парламента и предстоящие досрочные выборы.

В Конституционном суде заявляют, что действовали в рамках закона, согласно которому парламент, не сумевший сформировать правительство в течение трех месяцев (предыдущий кабинет ушел в отставку в декабре 2020 года), должен быть распущен, а сделать это в условиях ЧС не представлялось возможным.

Однако социалисты уверены, что это было сделано под нажимом Санду. Такого же мнения придерживается и эксперт в области конституционного права Витайлий Катанэ.

"На мой взгляд, решение неконституционное, носит политический характер и подпадает под ту конъюнктуру, которую установили некоторые политические силы во главе с Майей Санду", - считает он.

Чрезвычайная ситуация была объявлена парламентом на всей территории Молдовы 31 марта, и, как говорят аналитики, сделано это было как раз для того, чтобы избежать роспуска и досрочных выборов.

"Начнем с того, что законность его введения вызывает большие вопросы. По молдавской конституции, только полноправные президент или премьер-министр могут попросить парламент принять такой законопроект. Нынешний премьер-министр Аурелиу Чокой полноправным не является, он только исполняет обязанности", - говорит эксперт по региону Крейг Турп-Балаш.

Сама Санду парламент об этом не просила.

Между тем, Игорь Додон заявляет, что, отменив режим чрезвычайной ситуации, Майя Санду лишила правительство возможности принимать быстрые решения по борьбе с пандемией, социальным и экономическим кризисом.

"Да, люди не получат компенсации, на которые настроились, но давайте начистоту: пандемия длится больше года, Додон только четыре последних месяца не занимает президентское кресло. У него и у предыдущего правительства было достаточно времени позаботиться о народе, о выплатах, о вакцине и многом другом", - говорит экономист-обозреватель Михай Гржиу.

Каковы перспективы будущих выборов?

Даже лояльные Игорю Додону СМИ признают, что у партии Майи Санду большие шансы на успех, и пугают свою аудиторию полной дестабилизацией в обществе, "украинским сценарием", приходом НАТО и насаждением чуждых православной Молдове ценностей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Партии Додона удалось договориться о коалиции с молдавскими коммунистами

ПСРМ призвала другие партии левого толка объединиться вокруг себя и идти на выборы блоком. Пока на это согласились только коммунисты (партия ПКРМ). В своем заявлении от 6 мая они написали, что по-прежнему не слишком высоко оценивают деятельность Партии социалистов и ее руководителя Додона, но идут на объединение ради спасения страны.

По мнению молдавского политолога Виктора Жосу, Игорь Додон стал для левых символом поражения и упущенных возможностей, и объединяться вокруг него они могут только лишь от отчаяния.

"Что касается будущей конфигурации парламента, то одно из моих ожиданий от выборов - это расчищение правого фланга. Я считаю, что у президента Майи Санду есть отличный шанс оставить там только одну правую партию "Действие и солидарность", которая получит впечатляющие результаты. Эта партия движется в том же направлении, что и президент, проводит ту же политику, так что, по крайней мере, у правых - и ясность, и перспективы", - предсказывает сказал Жосу.

В начале мая Игорь Додон съездил с двухдневным визитом в Минск к Александру Лукашенко. Помимо торговли и экономических связей они обсуждали некие западные силы, которые, по их словам, раскачивают регион и наконец добрались до Молдовы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В глазах определенной части молдавского общества визит Додона к Лукашенко - худшее, что экс-президент мог сделать в предвыборном сезоне

"Оно готовилось и у нас. Сейчас тоже готовится. У нас выборы досрочные. Думаю, что они попытаются в эти даты. Но вы показали пример", - восхитился Додон действиями Лукашенко при подавлении протестов в Беларуси прошлым летом.

Лукашенко ответил, что не мог не удержать ситуацию, потому что понимал, что этот опыт рано или поздно пригодится и Молдове.

Но в Молдове, где уже несколько поколений выросло в относительно свободном обществе, "опыт Лукашенко" среди молодого электората вызывает лишь отторжение, а именно молодежь во многом помогла Санду избраться президентом.

Почему экс-президент, не занимающий в данный момент никакого государственного поста, вдруг отправился обсуждать двусторонние экономические отношения с другим государством, не ясно, но если цель Додона состояла в демонстрации своих союзников, то этот визит стал, скорее, его очередным просчетом.

По мнению экспертов, Партия социалистов сохраняет шансы на определенное количество мест в парламенте, но впечатляющего результата, скорее всего, не будет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На прошедших в декабре прошлого года президентских выборах молдавская диаспора за границей проявила небывалую активность

"Также нельзя забывать роль диаспоры, которая неуклонно росла с 2009 года. Я считаю, что Молдова - уникальный случай, когда диаспора играет очень важную роль", - говорит аналитик Игорь Волницкий. Он напоминает, что прошлые президентские выборы Майя Санду выиграла во многом за счет голосов соотечественников за рубежом, а значит они, скорее всего, поддержат и лояльную ей партию.

Другой молдавский политолог Александр Кориненко уверен, что предстоящие выборы только усугубят политический кризис.

"В данный момент нет четких перспектив коалиций или хотя бы устойчивого большинства. Есть основания полагать, что следующий парламент не проработает долгий срок и может быть так же распущен", - говорит эксперт.

Всего ЦИК Молдовы допустил к участию в выборах 53 партии.

Чего ждать дальше?

В своем последнем исследовании экономисты из аналитического центра Expert Group делают вывод, что то, как власти Молдовы справились с двумя самыми серьезными кризисами 2020 года - пандемией и засухой - выявило, насколько страна уязвима в самых базовых вопросах и как низко доверие общества к государству как к защите и опоре.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Молдова полностью аграрная страна, но сельское хозяйство уже много лет находится в полном упадке

"При укоренившемся подходе к управлению страной и отсутствии политики, которая обеспечила бы системное решение основных проблем, понятие государственности в Молдове практически отсутствует", - пишут авторы доклада.

Молдова, по их словам, напоминает карточный домик, в котором социальные проблемы потянут за собой еще большую миграцию за пределы страны, миграция приведет к проблемам демографии, а демография к все тем же, только более глубоким социальным проблемам в виду сокращения трудоспособного населения.

Уже сейчас, говорят экономисты, 60% всех трудовых мигрантов из Молдовы находятся в возрастной группе до 30 лет.

"Что бы ни произошло дальше, понятно, что в первую очередь надо бросить все силы на экономические реформы. Но как это сделать при опустошенном резервном фонде?" - задается вопросом экономист Михай Гржиу.