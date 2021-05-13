Корветы, ракеты и "Байрактары": какой флот строит Украина

Павел Аксенов, Святослав Хоменко

Би-би-си

час назад

Автор фото, Dmitry Teleorov/TASS Подпись к фото, Флагман украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" достался Украине после распада СССР

Украина представила план развития военно-морских сил к 2025 году. В стране понимают, что построить собственный флот, который был бы способен противостоять российскому Черноморскому флоту, вряд ли получится. Украинские военные в итоге решили подготовить "асимметричный" ответ, размещая крылатые ракеты на берегу и ракетные катера и корветы на воде. Как это будет работать?

На этой неделе командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа представил на форуме "Украина 30. Безопасность страны" концепцию развития военно-морских сил. Их собираются модернизировать уже к 2025 году. Министр обороны страны Андрей Таран сказал, что Украина сможет "значительно" восстановить ВМС в течение двух-трех лет за счет "реализации уже заложенных проектов".

Этот план, как пояснил в интервью Би-би-си руководитель общественной организации "Украинский военный центр" Тарас Чмут, во многом схож со cтратегией военно-морских сил Украины 2035, опубликованной в начале 2019 года, хотя имеет некоторые отличия. "Стратегия-2035" охватывала больший период времени, чем тот план, положения которого изложил главнокомандующий.

Украинское руководство представило свои планы на фоне обострения ситуации на востоке страны. В конце апреля Россия объявила, что закрывает три района Черного моря у берегов Крыма для судоходства до конца октября.

Ранее в апреле в Черное море были стянуты значительные десантные средства трех российских флотов - Северного, Балтийского и Каспийской флотилии. Они участвовали в больших учениях в Южном военном округе, куда входит аннексированный Россией полуостров Крым. В ходе учений репетировалась высадка крупного морского и воздушного десантов.

Ситуация вызвала беспокойство со стороны стран Запада - в частности, прекратить наращивание сил на границе Россию призвали США, Евросоюз и НАТО.

По окончании учений, по сообщениям различных источников, Россия оставила у границ с Украиной в разных районах несколько десятков тысяч военных. Сообщений в прессе о возвращении десантных кораблей к местам постоянной дислокации тоже не было.

Автор фото, Mikhail Palinchak/TASS Подпись к фото, Катера класса "Айленд" были переданы американцами Украине в 2018 году

Украина продолжает считать Крым своим регионом, оккупированным Россией в 2014 году. Соответственно, страна отсчитывает свои прибрежные воды от крымского побережья. Это оспаривается Россией.

По словам командующего ВМС ВСУ, перед украинским флотом сейчас стоит задача - возобновить в среднесрочной перспективе деятельность в ближней морской зоне, то есть на расстоянии 200 морских миль от берега (360 километров). Украина собирается добиться непрерывного присутствия на море, "чтобы обеспечить национальные интересы", сказал он.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как выглядит план, с помощью которого Украина собирается добиться реализации своих "национальных интересов".

Асимметричный ответ России

По словам Неижпапы, украинские военные понимают, что добиться паритета в вооружениях с Россией им не удастся, и поэтому строить ВМС необходимо по асимметричному принципу. Украина не будет пытаться создать флот, равный по числу вымпелов российскому, а постарается подобрать менее дорогие средства, способные нейтрализовать угрозу со стороны Черноморского флота.

Командующий ВМС считает, что морской театр боевых действий не будет основным в случае начала войны. "Если руководством России будет принято такое решение, то, конечно, она [агрессия] начнется с воздушной операции, наземной. Высадка морского десанта будет уже поддерживающим мероприятием вторжения", - сказал контр-адмирал.

Поэтому он рассчитывает, что принятые асимметричные меры будут вполне эффективными: оборона Украины с моря будет опираться на береговые ракетные комплексы и небольшие корабли и катера на море, а также на помощь со стороны ВВС страны.

Корабли

В настоящее время корабельный состав ВМС Украины состоит из одного фрегата "Гетман Сагайдачный", тральщика "Геническ" и десантного корабля "Юрий Олефиренко". Кроме них в его составе малые ракетные и артиллерийские корабли, по сути - катера.

В плавсоставе украинских ВМС также семь катеров проекта 58150 "Гюрза", два из которых были захвачены российскими моряками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда корабли российского флота и береговой охраны задержали украинские корабли, которые попытались пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. США передали Украине два патрульных катера береговой охраны класса "Айленд", а позднее в 2021 году планируется передать еще три.

Сейчас Украина собирается увеличивать корабельный состав своего флота, развивая его по трем направлениям.

Во-первых, это корабли, которые контр-адмирал назвал "ударными" - ракетные катера и корветы. Их Украина получит за счет закупки за границей и собственной постройки.

- ракетные катера и корветы. Их Украина получит за счет закупки за границей и собственной постройки. Вторым направлением будут тральщики , причем не только корабли, но и роботизированные комплексы.

, причем не только корабли, но и роботизированные комплексы. Третье направление развития корабельной группировки - патрульные корабли "для защиты национальных интересов в мирное время".

Как рассказал Би-би-си Тарас Чмут, главным отличием нового плана от ранее утвержденой "Стратегии-2035" являются корветы. Их появление, по его словам, в стратегии было предусмотрено только на третьем, заключительном этапе, тогда как сейчас их планируют получить на флоте уже к 2025 году.

"Стратегия-2035" предусматривала три этапа строительства ВМС - до 2025 года, 2030-го и 2035-го. Задача первого этапа - добиться гарантированной защиты национальных интересов в пределах 12-мильной прибрежной зоны; на втором этапе зона ответственности распространится до 200-мильной исключительной экономической зоны; третий этап предусматривает действия флота за пределами Черного моря.

"Стоимость одного корвета - это, условно говоря, стоимость двух-трех ракетных катеров. Количество противокорабельных ракет, которые несет корвет и ракетный катер, одинаковое, обычно это восемь. Да, у корвета есть ряд своих преимуществ, но у корвета есть ряд своих недостатков. И ключевой недостаток для нас - это его стоимость и что он будет приоритетной целью для России. В то же время ракетных катеров было бы больше, и чтобы их уничтожить, нужно было бы больше напрягаться", - объясняет Чмут.

В декабре 2020 года Украина заключила соглашение о покупке в Турции четырех корветов класса "Ада", причем часть работ будет выполнена на украинском заводе "Океан" в Николаеве.

Сухопутный "Нептун"

Основным сдерживающим фактором на море, согласно новому плану, должно стать ракетное оружие, которое уже сейчас будет поступать в ВМС, сказал контр-адмирал.

Речь идет о наземных ракетных комплексах "Нептун", вооруженных противокорабельной крылатой ракетой РК-360МЦ дальностью более 250 километров. Она была разработана на основе советской ракеты Х-35, однако украинские конструкторы значительно увеличили дальность действия и улучшили систему наведения.

В настоящее время в ВМС уже передали учебный образец ракетного комплекса, но в 2021 году в войска должен поступить первый дивизион "Нептунов".

"В дальнейшем, до 2025 года, мы планируем иметь три таких дивизиона, которые будут способны уничтожить надводные цели как в Азовской, так и в Черноморской операционной зоне", - сказал командующий ВМС.

Как считает Тарас Чмут, минимальное количество дивизионов, необходимых ВМС ВСУ - два на Черном море и один на Азовском.

"В перспективе это может быть пять дивизионов - два на Азовском, три на Черном с перекрытием всех береговых потребностей. Но тут вопрос к цене и к способности самого комплекса, потому что то, что он летает и попадает, не означает, что российские корабли не имеют противовоздушных систем, противоракетных систем, предназначенных для перехвата более сложных целей", - сказал эксперт.

"Байрактары" над морем

Как заявил Алексей Неижпапа, "морская авиация должна приобрести способность изучения надводной обстановки и использования моря в том числе совместно с кораблями военно-морских сил". Другими словами, главной задачей морской авиации станет "патрулирование".

В настоящее время морская авиация состоит из нескольких транспортных и патрульных самолетов, а также вертолетов еще советской постройки, однако в будущем она получит транспортные Ан-178, а также некоторое количество беспилотников.

Среди беспилотных систем - турецкий ударный и разведывательный беспилотник Bayraktar TB2, который получил известность после операций в Сирии, Ливии и особенно - после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

"Конечно, ВМС, как и другие виды и роды вооруженных сил и вообще весь цивилизованный мир, переходят на беспилотные технологии. Это шаг вперед. И в этом году в составе ВМС мы будем иметь первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar, который будет применяться как в Черном, так и в Азовском морях в интересах как надводных сил, так и морской пехоты", - сказал командующий ВМС. Кроме того, Украина намерена закупать противоминные беспилотные системы.

Когда Алексей Неижпапа рассказывал об этом, за его спиной на экране демонстрировался слайд презентации, на котором были показаны дрон Bayraktar, подводные противоминные системы, беспилотный катер, а также небольшой дистанционно управляемый надводный аппарат.

Базы и контроль

По словам контр-адмирала, министерство обороны получило участки земли для строительства новых военно-морских баз на Азовском и Черном морях. Речь идет о двух базах вблизи Очакова и в Бердянске. Очаковская база будет основной для ВМС. Сейчас главный пункт базирования военно-морских сил Украины - Одесса.

Наконец, еще один важный пункт плана, о котором рассказал контр-адмирал, - контроль над ситуацией на море: "Чтобы применять те силы и средства, которые я сейчас перечислил, нам нужно иметь ситуационную осведомленность на море, мы должны знать, где находится противник в любое время суток".

По его словам, Украина собирается объединить все средства контроля, которые имеются в нескольких государственных ведомствах.