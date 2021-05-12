Росгвардия на утренниках и списки "неблагонадежных": как регионы ответили на трагедию в Казани

Анна Рында

Би-би-си

час назад

После стрельбы в казанской школе федеральные власти и политики разного уровня наперебой стали выступать с идеями, как предотвратить подобные трагедии в будущем: от введения цензуры в Сети до усиления охраны школ. Русская служба Би-би-си изучила, какие подобные меры уже вводятся или обсуждаются на уровне регионов.

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11 мая в Казани произошло массовое убийство школьников - самое тяжелое по своим последствиям с момента керченской стрельбы в 2018 году. 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял учеников и учителей школы № 175, из которой он выпустился в 2017 году: девять человек погибли, еще 21 пострадал.

Список "подозрительных" учеников

Министерство образования и науки Мурманской области поручило учебным заведениям составить списки учащихся и выпускников 2018-2020 годов, "склонных к нарушению дисциплины и противоправным действиям". В документе министерства была ссылка на онлайн-таблицу, в которую должны были вноситься данные "подозрительных" учеников и выпускников.

Фотографию документа опубликовал телеграм-канал "Полярный день 51 Мурманск". Оппозиционер Леонид Волков обратил внимание на то, что форма по ссылке была в открытом доступе, то есть ее мог открыть любой желающий.

В таблице были имена и фамилии учеников, даты рождения, номера учебных заведений и названия классов или учебных групп "подозрительных" учащихся из Мурманской области.

Основанием для внесения ученика или выпускника в этот список, по данным СМИ, служили следующие характеристики: “приносил пистолет с пульками”, “нецензурная брань”, “бродяжничество”, “приносил ножи в школу”, “увлекался военным снаряжением”, “курит”. В список вносились те, кто: “состоит в группе Навального, выступает против российского законодательства”, “участник акции в поддержку Навального”, “свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ”.

В среду, 12 февраля, министр информационной политики области Александр Беляев подтвердил, что чиновники вместе с силовиками ведут “профилактический мониторинг подростков, склонных к противоправным действиям”. Но он отрицал, что данные были в открытом доступе изначально.

“Сейчас мы проверяем достоверность информации, которая появилась в сети. Нельзя исключать, что данные были сознательно вскрыты и обнародованы”, - сказал Александр Беляев.

Прокуратура области начала проверку появления в открытом доступе списка “подозрительных” учеников и выпускников. После огласки в СМИ документ по ссылке стал недоступен.

Запертые двери и Росгвардия на утреннике

В Новгородской области власти решили запирать двери школ на время проведения занятий. Утренники и выпускные вечера будут проводиться только в пределах класса или учебной группы, сообщили в областной администрации.

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На каждом школьном праздничном мероприятии (утреннике или выпускном вечере) должны присутствовать сотрудники полиции или Росгвардии, решили власти. Родительские собрания в Новгородской области переводятся в онлайн-режим. Региональным силовикам поручили проверить всех владельцев оружия моложе 30 лет.

В Кургане решили закрыть вход в детские сады. “Родители смогут заходить в дошкольное учреждение только по звонку”, - сообщила замглавы города Елена Ситникова. Она добавила, что в школах и детсадах была проведена проверка исправности тревожных кнопок.

После расстрела в Казани выяснилось, что в 175-й школе не было охраны - только тревожная кнопка, которую успела нажать вахтерша.

Охрана и тревожные кнопки

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил ввести новые требования к охранникам. Охраной, по мысли главы региона, должны заниматься молодые люди с хорошей физической подготовкой. Он предложил повысить зарплату охранникам в учебных заведениях, но не уточнил, за чей счет.

Мельниченко распорядился уделить особое внимание работе психологических служб и классных руководителей. Им поручено сконцентрироваться на семьях, которые “вызывают определённую тревогу с точки зрения психологического климата, эмоционального состояния детей”.

Глава Омской области Александр Бурков поручил усилить пропускной режим и контроль за вносимым имуществом во всех образовательных организациях региона.

Аналогичные меры - ужесточение пропускного режима в школах, проверка исправности систем экстренного вызова - принимаются, судя по заявлению властей, в подавляющем большинстве регионов страны.

Оснащенность учебных заведений техническими средствами для обеспечения в регионах различается.

Во всех школах Петербурга, по уверениям властей, работает профессиональная охрана из 93 ЧОПов. Во всех учебных заведениях города есть тревожные кнопки, металлодетекторы и видеонаблюдение.

В Ростове-на-Дону, по данным администрации города, 70 школ и детсадов находятся под охраной ЧОП или Росгвардии. В остальных 198 работают вахтеры. Во всех детсадах и школах есть тревожные кнопки, сообщила замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова.

Что обсуждалось на федеральном уровне

На федеральном уровне в первую очередь власти занялись ужесточением законодательства в сфере оборота оружия.

Президент России Владимир Путин предложил ужесточить выдачу лицензий на оружие. Такой законопроект профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении.

Документ вводит запрет на выдачу лицензии на оружие россиянам с двумя и более судимостями или административным взысканием за пьяное вождение. В СМИ и интернете вводится запрет на инструкции по изготовлению огнестрельного оружия, его переделке и восстановлению.

Как это могло бы предотвратить казанскую трагедию, в документе не уточняется. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале говорил, что разрешение на хранение огнестрельного оружия стрелок получил за две недели до нападения.

Как и в 2018 году, после керченского расстрела, федеральные политики снова подняли тему ужесточения цензуры в Сети и СМИ и даже обсудили возвращение смертной казни.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить анонимность в интернете для борьбы с пропагандой насилия и экстремизма. “Доступный всем интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие серьезной угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики. Даже жизни”, - написал спикер Госдумы у себя в телеграм-канале.

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“Важно сделать все для повышения роли семьи, ее укрепления, а также поддержки организации досуга детей и подростков, вовлечения их в занятия спортом”, - добавил он.

Омбудсмен Анна Кузнецова развила идею ужесточений в интернете предложениями о “премодерации информации” в Сети. “Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон 530, вступивший в силу 1 февраля о премодерации информации”, - написала омбудсмен в "Инстаграме". Такой закон поможет оградить детей “от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство”, уверена она.

Сенатор Александр Башкин предложил усилить контроль за содержанием компьютерных игр, в которых он увидел “героизацию насилия”. "В этих играх летают ошмётки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие - для ещё не сформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно. Именно в сфере интернета стоит усилить меры, ужесточить контроль, в частности, за воспевающими насилие компьютерными играми", - убежден сенатор.

Он не привел ссылок на научные исследования, доказывающие связь школьных расстрелов с увлечением видеоиграми.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить СМИ публиковать какую-либо информацию о стрельбе в школах. “Это провоцирует подражателей, которым нравится, что это весь день обсуждают, <...> болезненное тщеславие - это главный мотив подобных нападений”, - заявил Жириновский.

С наиболее радикальной инициативой выступил глава "Справедливой России" Сергей Миронов: после стрельбы в Казани он высказался за возвращение смертной казни.

"Ну что? Остались ли еще противники смертной казни за убийство детей? Или все будете пенять на несовершенную судебную систему? Вот так средь бела дня подонки приходят в школу и убивают детей. Могут ли быть в этом деле судебные ошибки? Вопрос риторический!" - заявил Миронов.

В ответ сенатор Андрей Клишас напомнил, что согласно решению Конституционного суда, возвращение смертной казни в России невозможно.