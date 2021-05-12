Зачем африканских львов возят на частных самолетах?
В ЮАР в рамках программы сохранения фауны львов перевозят на самолетах из одного заповедника в другой. Занятие это трудоемкое.
Две львицы и львы перелетели из одного национального парка ЮАР в другой с целью поддержать разнообразие вида.
Для этого хищников пришлось усыпить, аккуратно уложить и перевезти по воздуху на частном самолете Cessna Caravan 208B. Работа не из легких, учитывая, что каждое животное весит около 200 кг.
Большие кошки родились в заказнике Цвалу Калахари, но теперь будут жить в заповеднике Намбити.
Южноафриканские зоозащитники стараются разнообразить генетический пул львиных прайдов, чтобы обеспечить устойчивое развитие вида.
Львы из Калахари - самые крупные в Африке. Это не первый случай транспортировки хищников по воздуху из одного заповедника в другой.
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