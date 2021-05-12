Зачем африканских львов возят на частных самолетах?

11 минут назад

В ЮАР в рамках программы сохранения фауны львов перевозят на самолетах из одного заповедника в другой. Занятие это трудоемкое.

Две львицы и львы перелетели из одного национального парка ЮАР в другой с целью поддержать разнообразие вида.

Для этого хищников пришлось усыпить, аккуратно уложить и перевезти по воздуху на частном самолете Cessna Caravan 208B. Работа не из легких, учитывая, что каждое животное весит около 200 кг.

Большие кошки родились в заказнике Цвалу Калахари, но теперь будут жить в заповеднике Намбити.

Южноафриканские зоозащитники стараются разнообразить генетический пул львиных прайдов, чтобы обеспечить устойчивое развитие вида.