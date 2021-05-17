Сложно ли получить гражданское огнестрельное оружие в России?

час назад

Автор фото, Valery Matytsin/TASS Подпись к фото, Гладкоствольное оружие в России можно купить в 18 лет

После трагедии в Казани в России вновь заговорили об ужесточении правил торговли и владения оружием. Русская служба Би-би-си отвечает на простые вопросы о том, кто и как может купить огнестрельное оружие в стране.

19-летний Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в гимназии №175 Казани, убив девять человек - в том числе семь детей - и ранив 21. Он купил дробовик совершенно легально. Разрешение на оружие он получил за две недели до случившегося, 28 апреля.

После трагедии президент Владимир Путин потребовал ужесточить правила торговли и владения оружием. "Отдельное поручение было дано [главе Росгвардии Виктору] Золотову, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Среди предложений, которые последовали в ответ на требование президента - увеличить минимальный возраст владения гражданским огнестрельным оружием до 21 года, проводить медицинское освидетельствование только в государственных клиниках и ввести обязательное психологическое исследование.

Это не первая попытка ужесточить федеральный закон "Об оружии". Подобные призывы раздавались и после массового убийства в политехническом колледже в Керчи в 2018 году. Тогда 18-летний Владислав Росляков убил 21 человека. Так было и в 2012 году после того, как 30-летний юрист одной из аптечных сетей Москвы Дмитрий Виноградов убил пятерых своих коллег из охотничьих карабинов.

Русская служба Би-би-си изучила регулирование, кто и как может купить себе оружие в России, и попыталась ответить на простые вопросы о правилах владения оружием.

Каким бывает гражданское стрелковое оружие?

Стрелковое оружие бывает гладкоствольным и нарезным. У нарезного оружия в канале ствола имеются специальные бороздки, которые пролегают вдоль него и винтообразно закручиваются. Они придают пуле вращательное движение, делая полет более стабильным, а выстрел - точным.

У гладкоствольного оружия стенки канала ствола гладкие, что снижает точность выстрела пулей. Из такого ружья стреляют обычно дробью и картечью, а из нарезного - пулями.

Оружие бывает длинноствольным и короткоствольным. Длинноствольное оружие - винтовка, ружье, карабин (это по сути укороченная разновидность винтовки или ружья). Короткоствольное - пистолеты и револьверы (у пистолетов магазин обычно расположен в рукоятке либо в виде коробки снаружи, у револьверов патроны находятся во вращающемся барабане).

Кроме того, существуют так называемые травматические пистолеты, которые относятся к классу нелетального оружия - считается, что выстрел из него не настолько мощный, чтобы убить человека. Хотя выстрел с близкого расстояния в жизненно важную часть тела тоже может стать смертельным.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Травматическое оружие продают с 21 года, но его можно носить

Гражданское огнестрельное оружие бывает полуавтоматическим и с ручной перезарядкой. Полуавтоматическое оружие также называют самозарядным, потому что оно перезаряжается само во время выстрела. Полуавтоматическим такое оружие называют потому, что из него нельзя стрелять очередями, как из автоматического. Гражданское оружие автоматическим не бывает.

К оружию с ручной перезарядкой относят, например, помповое ружье: в таком ружье для выброса гильзы и досылания нового патрона надо сдвигать вдоль специальную рукоять. В других случаях ружье или винтовка перезаряжаются при помощи рукоятки затвора сбоку, иногда приходится преломлять ружье, чтобы вытащить стреляные гильзы и вставить новые патроны.

Зачем людям оружие?

Огнестрельное гражданское оружие, которое можно купить, служит для трех основных целей: самообороны, охоты, спорта. Оно может быть также коллекционным, либо служить в культурных или образовательных целях, но регулируется оно теми же законами.

Оружие для самообороны - гладкоствольное, длинно-, короткоствольное, либо бесствольное. Спортивным бывает нарезное, гладкоствольное, длинно- и короткоствольное. Охотничье - длинноствольное гладкоствольное или нарезное оружие.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Коллекционное, антикварное и прочее огнестрельное оружие - отдельная категория, оно бывает самым разным.

По закону, на одного владельца оружия может быть зарегистрировано до пяти гладкоствольных ружей, до пяти винтовок, а также до двух единиц оружия самообороны. Ограничений на владение коллекционным оружием нет.

По данным Росгвардии, на начало 2020 года в России 4 млн человек владели 6,6 млн единиц зарегистрированного оружия. При этом в 2019 году Росгвардия аннулировала более 37 тысяч разрешений на гражданское оружие, сообщает ТАСС.

Кто может купить гражданское огнестрельное оружие?

С 18 лет можно купить огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие для самообороны, а также спортивное и охотничье оружие.

Нелетальное, или, как оно называется официально, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, можно купить только с 21 года. Если покупатель отслужил или служит в вооруженных силах, то можно и раньше (считается, что в армии людей учат обращаться в оружием). Такое исключение было сделано потому, что оружие ограниченного поражения можно носить с собой.

Нарезное оружие в России могут купить только охотники, владевшие гладкоствольным не менее пяти лет и не нарушавшие правила охоты, а спортсмены - только получив спортивное звание мастера спорта или мастера спорта международного класса по стрельбе.

Нарезные пистолеты могут купить только спортсмены, но носить их они права не имеют - принадлежащий им короткоствол должен храниться в стрелковом клубе.

После трагедии в Казани на совещании у Владимира Путина глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить минимальный возраст для покупки оружия до 21 года (в 2012 году это предлагала сделать Ирина Яровая), распространить ценз пятилетнего владения гладкоствольным оружием на все полуавтоматическое, поскольку, по его словам, некоторые его виды фактически могут быть приближены к нарезному оружию "по своим убойным действиям".

А кто не может?

Нельзя купить оружие тем, кто младше 18 лет, кто не прошел медицинское освидетельствование либо стоит на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, не прошел необходимую подготовку, а также не имеет постоянной регистрации по месту оформления лицензии и условий для безопасного хранения оружия.

Кроме того, есть целая группа ограничений, связанных с нарушением закона. Так, нельзя покупать оружие тем, кто отбывает наказание за преступление.

Также нельзя покупать оружие людям с непогашенной или неснятой судимостью за умышленное, тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия, тем, кто дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, правил охоты или оборота наркотиков, включая их употребление.

Наконец, нельзя покупать оружие тем, кого суд лишил такого права.

Как купить оружие?

Для покупки оружия нужна лицензия. Получают ее в местном отделе по лицензионно-разрешительной работе Росгвардии. Для оружия самообороны достаточно только лицензии, для охотничьего нужен еще и охотничий билет, а для спортивного - соответствующее удостоверение.

Чтобы получить лицензию, надо будет пройти медицинское освидетельствование у психиатра в психоневрологическом диспансере, нарколога в наркологическом и офтальмолога в поликлинике. Кроме того, необходимо сдать анализы на наличие запрещенных веществ в крови.

Кроме того, необходимо предоставить документ, подтверждающий умение обращаться с оружием - справку из организации, которая обучает этим правилам. Военным или другим специалистам, которые по работе применяют оружие, это не нужно.

Лицензия действует шесть месяцев, в течение которых нужно купить оружие. Вне зависимости от того, покупаете ли вы его у официального продавца или с рук, покупку надо будет оформить в магазине, сдав лицензию и получив вместо нее дубликат, оружие и паспорт на него.

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил выдавать справки на получение оружия только в государственных медицинских учреждениях, ввести психологическое тестирование при их выдаче.

Золотов также предложил ужесточить требования для получения охотничьего билета - заставить всех, кто хочет купить гладкоствольное оружие, пройти курс обращения с оружием. По словам Золотова, на этих курсах будут объяснять, "как правильно владеть этим оружием, правила охоты и так далее". Чем эти курсы будут отличаться от нынешних, он не объяснил.

Как хранить, носить и стрелять?

После покупки нужно оформить разрешение на хранение и ношение оружия.

Хранить оружие можно только дома в специальном сейфе, причем патроны хранятся отдельно и запираются на отдельный замок. В любом случае к нему должен быть исключен доступ для других людей.

Применять охотничье оружие можно только на охоте, спортивное - только во время соревнований или тренировок. Оружие, которое было куплено для самозащиты, можно применять только с этой целью. При этом носить с собой можно только гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения - то есть с ружьем, приобретенным для самообороны, из дома выходить нельзя.

Носить оружие, которое имеет культурную ценность, можно только с историческими костюмами и во время мероприятий, которые организовывают власти с разрешения министерства культуры и министерства внутренних дел.

Транспортировать оружие его владелец обязан в разряженном состоянии, причем оно должно быть в чехле, кобуре или футляре, а патроны находиться отдельно. Транспортировать можно не больше пяти единиц оружия.

Транспортировка отличается от ношения тем, что в этом случае владелец не может им воспользоваться - его просто перевозят к месту регистрации, охоты или соревнования. Уже на месте охоты или соревнований оружие снаряжают и носят, соблюдая правила его использования.

Спустя пять лет разрешение на хранение и ношение оружия нужно продлевать, если этого не сделать, то оружие автоматически становится нелегальным. За незаконное хранение гражданского гладкоствольного оружия, как и за нарушения при транспортировке или ношении для владельцев предусмотрена административная ответственность - штраф от трех до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. В любом случае оружие и патроны к нему будут изъяты.

Можно ли купить в России оружие нелегально?

В России существует рынок нелегального оружия. Купить оружие без лицензии, медицинских справок, регистрации и прочих формальностей предлагают в даркнете - сегменте интернета, доступном при помощи специальных браузеров.

Его также продают открыто на интернет-форумах и отдельных специализированных сайтах, доступных через обычный браузер. Достаточно сделать запрос в поисковике.

Оплачиваются такие заказы через платежные терминалы или офшорные платежные системы, можно заплатить и криптовалютой, говорится на одном из сайтов по продаже оружия, который нашел корреспондент Би-би-си. Оружие доставляется клиенту через закладки или транспортными компаниями в разобранном виде по частям.

Незаконная продажа, как и незаконное приобретение оружия, уголовно наказуемы - по российским законам за это можно получить до восьми лет тюрьмы.

Как ранее рассказал Би-би-си бывший полевой командир из непризнанной Донецкой народной республики, попросивший об анонимности, в России много нелегального оружия, которое с 2014 года хлынуло через ростовскую границу с Донбасса.

"В 2014 году "калаш" можно было спокойно купить за 50 тысяч рублей у ополченцев на сером рынке, граната стоила около 2 тысяч, - рассказал он. - Ополченцы приезжали через границу в ростовский аэропорт, и у них обнаруживались рожки от автоматов: "Ой, забыли выложить". Рожки забирали и их просто отпускали. До сих пор на сером рынке много оружия, граница с Ростовом тогда особо не охранялась, многие приезжали с оружием и закапывали его. На сером рынке до сих пор его полно, кто-то спивался и потихоньку продавал привезенное".