Как редкий мини-дельфин стал случайной жертвой незаконного промысла "морского кокаина"

Линда Прессли

Би-би-си, Сан-Фелипе, Мексика

44 минуты назад

Автор фото, Greenpeace/Marcelo Otero Подпись к фото, Вакита - серебристый маленький дельфин с глазами панды, известный под именем Калифорнийская морская свинья

Калифорнийская морская свинья водится в небольшой области Калифорнийского залива в Мексике. Это морское млекопитающее ближе к вымиранию, чем любое другое на планете. Сегодня морских свиней в дикой природе может оставаться меньше десятка. Их выживание зависит от исхода борьбы рыбаков и экоактивистов.

Калифорнийский залив, он же Море Кортеса или Алое Море; знаменитый исследователь глубин Жак-Ив Кусто называл его "мировым аквариумом".

Одно из его сокровищ - серебристый маленький дельфин с глазами панды, получивший неблагозвучное имя "морская свинья". Его дни могут быть сочтены из-за незаконной добычи другой краснокнижной особи - рыбы тотоаба.

Эта рыба, которая может вырастать до того же размера, что и морская свинья, была для жителей побережья традиционным источником пищи, пока ее не включили в список редких особей.

"Мы ее ловили в 60-х и 70-х годах, - вспоминает президент ассоциации рыболовов прибрежного города Сан-Фелипе Рамон Франко Диас. - Потом пришли китайцы с чемоданами, полными долларов. И купили нашу совесть".

Китайцам нужен был плавательный пузырь тотоабы. В Китае считается, что он обладает целительными свойствами, хотя это и не доказано наукой.

По данным НКО Earth League International, килограмм таких пузырей, после десяти лет сушки, в Китае можно продать за 85 тыс. долларов. Рыбакам в Сан-Фелипе доставалась только часть прибылей, но для бедного городка это было немало, и бизнес на "морском кокаине", как начали называть пузыри, быстро расцветал.

Автор фото, Sea Shepherd Подпись к фото, Рыбаки небогатого Сан-Фелипе сделали немало денег на незаконной добыче тотоабы

"Браконьеры, криминальные элементы, настолько сильны, что их можно увидеть средь бела дня с их незаконными сетями и тотоабой", - говорит Диас.

Каждый день в сезон рыбалки бесконечная череда грузовиков подвозит лодки к бетонному спуску к морю на городском общественном пляже. Лодки, по большей части не лицензированные, опускаются на воду, а их экипажи готовят сети к ловле.

"Жаберные сети длиной, пожалуй, сотни метров и десять метров в высоту, - говорит сотрудница мексиканского НКО "Музей китов" (Museo de la Ballena) Валерия Таунс. - Они встают подводной стеной".

Для защиты морской свиньи в верхней части Калифорнийского залива жаберные сети запрещены, но их все равно применяют, особенно рыбаки с разрешением на ловлю креветок или палтуса. Размер добычи зависит от размера ячеек сети - и в самые опасные для морской свиньи жаберные сети ловят и тотоабу.

"Морскому млекопитающему трудно освободиться из этих сетей - они в них попадаются", - говорит Таунс.

Подпись к фото, "Не думаю, что люди захотят покупать товары из региона, где человек полностью уничтожил целый вид", - говорит Валерия Таунс

В заповеднике для морских свиней у берегов Сан-Фелипе коммерческая ловля рыбы вообще запрещена. Площадь заповедника - около 1800 кв. км., но находящаяся внутри него "зона нулевой терпимости" к промыслу - это всего 225 кв. км.

"Музей китов" поддерживает группу рыбаков, проявивших интерес к отказу от жаберных сетей, и спонсирует другие виды морского хозяйства, такие как устричные фермы. Также это одна из нескольких НКО, которые убирают сети из защищенной зоны.

Это постоянный источник трений между местными жителями и экоактивистами.

31 декабря 2020 года один рыбак был смертельно ранен, а еще один серьезно пострадал когда их лодка столкнулась с сильно превосходящим ее в размере кораблем международной НКО Sea Shepherd, убиравшим сети.

Обстоятельство столкновения до конца не выяснили, но результатом были беспорядки в Сан-Фелипе, где стоял на якоре корабль "Музея китов".

"Они хотели сжечь нашу лодку, - говорит Таунс, которая в тот момент была в море и испытывала безопасные для морской свиньи сети. - Когда я вернулась, другие рыбаки, работавшие с нашим альтернативным оборудованием, защищали нашу яхту и уговаривали людей: "Не жгите лодку! Это не враги!"

Корабль "Музея китов" отделался разбитыми окнами. Мексиканскому флоту тогда повезло меньше: в гавани сожгли патрульный катер.

Сейчас ситуация остается напряженной. В ВМС говорят, что патрули и съем сетей в заповедной зоне проходят регулярно. Однако в процесс вовлечены лишь немногие НКО. "Музей китов" ждет продления лицензии, а Sea Shepherd так и не вернулись в Сан-Фелипе после столкновения с рыбацкой лодкой.

"Вооруженные сумасшедшие"

Климат безнаказанности и недочеты в работе полиции приводят к тому, что десятки лодок в охоте за тотоабой отчаливают с пляжа Сан-Фелипе в сторону заповедника.

"Их не останавливают никакие власти, - говорит Рамон Диас. - Если посмеешь к ним подойти - получишь пулю. Море Кортеса захватила организованная преступность".

Подпись к фото, "Музей китов", - одна из немногих НКО, которые убирают сети из заповедной зоны

"Раньше надо было следить за ветром и морем, - говорит бывший ловец тотоабы. - Теперь можно встретить еще и вооруженных сумасшедших".

Беспорядки и гибель рыбака 31 декабря прошлого года попали в международные СМИ, и на ситуацию в Сан-Фелипе обратили больше внимания.

Сейчас мексиканское правительство рассматривает предложения, которые, вероятно, порадуют рыбаков, но экоактивистам вряд ли понравятся.

Одно из них - вычеркнуть тотоабу из списка вымирающих особей, второе - легализовать незаконную ловлю в заповеднике.

Автор фото, Museo de la Ballena Подпись к фото, "Музей китов" сейчас ждет продления лицензии на работу

"Мы хотим разграничить отдельные зоны, например, для горбача и креветок, - объясняет член правительственной рабочей группы по устойчивому развитию верхней части залива Иван Рико Лопес.

"Заповедник огромен. Если соблюдать запрет на рыболовство в его пределах, рыбакам будет просто нечего есть. Поэтому нужно двигаться в сторону легализации промысла", - говорит он.

Правительство раздает рыбакам специальные сети "сурипера", не представляющие угрозу морской свинье. Их раздали уже три тысячи, но рыбаки жалуются, что с этими сетями их улов на 80% ниже.

"Этот показатель нужно повышать, - говорит Рико Лопес. - Мы ищем альтернативы, но нам нужно убеждать местные общины - если они не примут участие в принятии этих решений, то успеха не будет."

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Калифорнийская морская свинья, запутавшаяся в сети для тотоабы

Возможно ли защитить ценное животное и не лишать рыбаков куска хлеба? В Сан-Фелипе незаконный промысел тотоабы, участие организованной преступности и отсутствие других перспектив у местных жителей породили токсичную среду. Действует и культурный механизм: тотоаба - традиционный предмет промысла для местных рыбаков.

Валерия Таунс предупреждает рыбацкие семьи Сан-Фелипе, которые не хотят прислушаться к призывам спасти дельфина: "Не думаю, что люди захотят покупать товары из региона, где человек полностью уничтожил целый вид".

После очередного сезона промысла тотоабы, доживет ли до следующего года хотя бы одно из редчайших морских млекопитающих?