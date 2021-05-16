Научный дайджест: вредно ли долго спать и где искать лунные деревья

Леонид Лунеев

Би-би-си

час назад

Среди научных новостей недели:

что опаснее - недосып или пересып;

где растут лунные деревья;

загадка древнего акведука.

Хорошо ли долго спать

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О вреде недосыпа для организма человека написано много. Недостаток сна не только негативно влияет на наше настроение и нарушает концентрацию внимания, он может привести ко многим серьезным заболеваниям.

Поэтому врачи советуют высыпаться. Но что, если вы стали спать дольше, чем требуется вашему организму для нормального восстановления?

Сайт Metafact.io опросил 26 нейробиологов и специалистов по проблемам сна, чтобы выяснить, считают ли они лишний сон вредным, и 85% из них сказали, что не видят в этом ничего плохого.

Эксперт Военно-морского медицинского исследовательского подразделения США доктора Джо Колдуэлл с военной пунктуальностью отметил, что оптимальной продолжительностью сна следует считать семь часов подряд, и каждый лишний час, "оторванный" от этого сна, будет, по его словам, вести к дополнительным негативным последствиям для здоровья.

К таким последствиям можно отнести повышение риска возникновения диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты в большинстве своем полагают, что слишком долгий сон в совокупности с отсутствием физических упражнений теоретически должен быть связан с повышенным риском для здоровья - и даже жизни.

Правда, фактическими данными они не располагают, а те немногие эксперименты, которые проводились, говорят об обратном.

"Продление сна свыше обычной нормы благотворно влияет на многие функции организма - снижается кровяное давление и чувствительность к боли. Зато повышается чувствительность к инсулину", - отмечает доктор Моника Хаак из Гарварда.

"Проблема с определением "длительный сон вреден" заключается в том, что мы не знаем с точностью, отчего у любителей долго поспать бывают проблемы со здоровьем, - считает исследователь из Стэнфорда Джейми Зайтцер. - Может быть, они и спят так долго потому, что какие-то медицинские проблемы заставляют их это делать, ведь известно, что сон - лучший лекарь".

Многие эксперты соглашаются с тем, что могут быть и другие факторы, связывающие долгий сон с неблагоприятным исходом, однако никто не знает, что это за факторы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Здоровому человеку передозировка сна не грозит, уверяют ученые

"Самым правдоподобным объяснением может быть то, что к излишнему сну подталкивает какое-то заболевание, а не наоборот, - считает доктор Уильям Киллгор из Университета Аризоны. - Однако в отсутствие подтвержденных исследованиями фактов это остается вопросом из серии "что было раньше, курица или яйцо".

Как отмечает доктор Джеймс Уэр из Медицинской школы Восточной Вирджинии, нам не стоит волноваться по поводу слишком продолжительного сна: "Здоровому человеку передозировка сна не грозит, потому что он просто проснется сам - и либо останется лежать в кровати, что было бы странно и неудобно, либо встанет".

Наконец, как отмечают опрошенные эксперты, изменение в продолжительности сна может быть хорошим индикатором того, что с вами что-то происходит.

"Если вы вдруг обнаружили, что для нормальной жизнедеятельности вам требуется спать намного больше семи часов, если вдруг вам стало хотеться поспать заметно дольше обычного, то вам, вероятно, стоит обратиться к врачу, - советует доктор Киллгор. - Ведь даже если сам долгий сон вам не повредит, это может сделать причина, его вызвавшая".

Где растут лунные деревья

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Экипаж миссии "Аполлон-14"

В 70-е годы, когда люди еще только осваивали полеты на Луну (казалось, что еще немного, и возникнут лунные, потом марсианские базы, а оттуда человечество зашагает в глубокий космос), они брали с собой в космос самые невероятные предметы.

Тогда-то начальник Лесной службы США и попросил астронавта Стюарта Аллена Русу, который в составе миссии "Аполлон-14" вот-вот должен был отправиться на Луну, взять с собой что-то небольшое, но очень символичное - семена разных земных деревьев.

Руса был выбран неслучайно, он начинал свою карьеру как пожарный-парашютист, которого сбрасывали с самолета для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах.

Конечно же, как спаситель лесов Руса не мог отказать главному лесничему страны. Правда, до лунной поверхности семена, а их было около 500, так и не добрались - Руса был пилотом командного модуля "Китти Хок" и сам на Луну не высаживался, но 34 витка вокруг нашего спутника он сделал.

По возвращении на Землю астронавты (и семена в контейнере) прошли обычную процедуру деконтаминации, но контейнер при этом прохудился, и семена перемешались.

Сначала ученые думали, что после такой жесткой обработки они не взойдут, но все же решили попробовать их прорастить - и к своему удивлению обнаружили, что большинство из них дало ростки.

В те времена мало что было известно о воздействии космической радиации, которому подвергались и астронавты, и все, что находилось на борту их кораблей, в том числе и семена. Уже позже стало ясно, что семена живучее людей и могут выдержать дозу радиации, в 200 раз превышающую человеческий предел, и при этом сохранить всхожесть.

Трудно было предсказать и то, как на них подействует невесомость и другие факторы, но так или иначе, а деревца, проросшие из космических семян, высадили в разных частях Америки. Когда Руса скончался в 1994 году, на его могиле высадили лунный платан.

Как выяснилось, около 15 ростков были отправлены в Великобританию, но в отличие от Америки здесь никто не удосужился отметить на картах, где были высажены деревца, поэтому сейчас Королевское астрономическое общество совместно с Космическим агентством Великобритании устроили квест с целью найти эти деревья.

"Космос умеет удивительным образом вдохновлять людей, - призналась сотрудница агентства Либби Джексон. - Мы уже имели возможность с восторгом наблюдать за высадкой яблонь, которые были пророщены в космосе из семян со знаменитого ньютонова дерева, так что теперь было бы очень интересно узнать, что же произошло с теми лунными деревьями, которые попали в Британию".

За что мы благодарны инженерам древнего Рима

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акведук императора Валента в Стамбуле

Водопровод, "сработанный еще рабами Рима", как писал Маяковский, вошел в наши дни с одной древней проблемой: его периодически нужно чистить, а значит - перекрывать на время воду.

Как выяснили археологи, водопровод императора Валента в V веке работал как часы, бесперебойно снабжая жителей Константинополя свежей водой, хотя и был одним из самых протяженных в античном мире.

В этот водопровод поступала вода из родников, находившихся порой за 120 километров от города, он включал систему больших каменных каналов высотой в человеческий рост, 90 мостов и множество туннелей, в лучшие времена его длина превышала 500 километров. Можно представить, каково было обслуживать это хозяйство!

Конечно же, водопровод должен был засоряться осадками, содержавшимися в воде, но когда археологи изучили отложения карбоната кальция на дне акведука, они с удивлением обнаружили, что эти отложения скопились там не более чем за 30 лет. Хотя известно, что канал эксплуатировался несколько столетий - по крайней мере до XII века (а по свинцовым трубам, проложенным позже по верху акведука, вода в город, правда уже сменивший название с Константинополя на Стамбул, поступала еще в XIX веке).

"Это означает, что весь акведук во времена Византийской империи должны были чистить и поддерживать в рабочем состоянии практически до самого момента, когда он перестал функционировать", - поясняет один из авторов исследования (его результаты опубликованы в Geoarchaeology) Гюль Сюрмелихинди из Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце.

Ответ на вопрос о том, как можно было чистить акведук, не перекрывая воду, ученые нашли в самой его конструкции. Дело в том, что 50-километровый отрезок центральной части акведука состоял из двух каналов, которые шли один над другим, иногда пересекаясь на двухуровневых мостах. Именно такая система дублирующих каналов позволяла древним инженерам чистить их поочередно, не перекрывая доступ воды.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Знаменитый акведук Пон-дю-Гар на юге Франции - еще один пример инженерного гения времен Римской империи

Кстати, как напоминает доктор Сюрмелихинди, хотя акведуки были изобретены еще до римлян, именно римляне, благодаря инженерным навыкам, сделали их такими сложными и протяженными. По ее словам, акведуки стали "самым впечатляющим техническим достижением Римской империи".